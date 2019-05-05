Chồng phạm phải điều này, chị em đừng dại bỏ qua kẻo bị xem thường

Phụ nữ yêu 05/05/2019 16:30

Phụ nữ có thể bao dung nhưng riêng những sai lầm này của chồng chị em đừng dại cho qua kẻo khổ cả đời.

Dẫu biết rằng chẳng ai hoàn hảo, đàn ông dù tốt đến mấy cũng có những điểm chưa hoàn thiện. Vậy nhưng, chồng phạm lỗi gì vợ có thể bỏ qua nhưng với 4 điều này thì đừng dại thứ tha kẻo đau khổ triền miên.

Chồng phạm phải điều này, chị em đừng dại bỏ qua kẻo bị xem thường - Ảnh 1
Phụ nữ đừng bao giờ mong chờ lòng chung thủy từ kẻ lăng nhăng, bởi dù có dùng cả đời này để đợi anh ấy cũng không thể cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

1. Ngoại tình lần thứ hai

Lần đầu ngoại tình, chồng bạn có thể dùng mọi lí do để đổ lỗi, để bao biện cho sai lầm của mình. Anh ấy có thể nói rằng vì say mà không kiểm soát được chính mình, vì người phụ nữ kia ra sức mồi chài, đấy chỉ là cơn say nắng nhất thời.

Vì tin, vì yêu phụ nữ có thể cho người chồng bội bạc một cơ hội để quay về, để cùng nhau vun đắp, làm lại từ đầu. Thế nhưng, nếu anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, ngoại tình lần thứ hai thì đấy chính là bản chất. Phụ nữ đừng bao giờ mong chờ lòng chung thủy từ kẻ lăng nhăng, bởi dù có dùng cả đời này để đợi anh ấy cũng không thể cho bạn.

Chồng phạm phải điều này, chị em đừng dại bỏ qua kẻo bị xem thường - Ảnh 2
Đáng sợ hơn cả là đàn ông ham mê cờ bạc, vì máu đỏ đen mà phá nát gia đình, cuỗm hết tiền của trong nhà để đổ vào chiếu bạc - Ảnh minh họa: Internet

2. Ham mê cờ bạc, rượu chè

Đàn ông nát rượu thường là người không có tham vọng, càng không có chí tiến thủ. Đời họ chỉ mong làm đủ tiền mua rượu, vợ con ra sao cũng mặc kệ. Đáng sợ hơn cả là đàn ông ham mê cờ bạc, vì máu đỏ đen mà phá nát gia đình, cuỗm hết tiền của trong nhà để đổ vào sòng bạc hòng thỏa mãn lòng tham vô độ của mình.

Chờ đến khi không còn gì để bán, chờ đến khi nợ nần triền miên họ mới “sáng mắt”. Lúc ấy dù có quỳ gối cầu xin chị em cũng đừng tha thứ, đừng phung phí lòng bao dung cho người đàn ông không xứng đáng. Bởi nếu có trách nhiệm, yêu thương vợ con họ đã không táng tận lương tâm như thế.

Chồng phạm phải điều này, chị em đừng dại bỏ qua kẻo bị xem thường - Ảnh 3
Dù yêu chồng đến mấy chị em cũng đừng nín nhịn, chịu đựng đòn roi của gã vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

3. Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ con

Nếu đủ tôn trọng và yêu thương gia đình của mình thì cả đời này, dù bị dồn vào hoàn cảnh như thế nào đàn ông cũng không bao giờ vung nắm đấm với vợ con. Một khi đã dám thượng cẳng tay, hạ cẳng chân nghĩa là họ đã chẳng còn xem trọng người phụ nữ của mình nữa.

Là phụ nữ, dù yêu chồng đến mấy chị em cũng đừng nín nhịn, chịu đựng đòn roi của gã vũ phu. Hãy nhớ rằng, anh ta có thể đánh bạn lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Máu vũ phu, bạo lực sẽ không thể thay đổi.

Chồng phạm phải điều này, chị em đừng dại bỏ qua kẻo bị xem thường - Ảnh 4
Họ ích kỷ đến mức muốn vợ phải toàn tâm toàn ý, dành hết quỹ thời gian của mình cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

4. Ghen tuông mù quáng

“Vì anh sợ mất em nên anh mới ghen như thế”, “vì anh yêu em, nếu không yêu anh đã chẳng thèm ghen” chính là những câu nói quen thuộc mà người chồng cuồng ghen thốt lên. Anh ta sẵn sàng quát tháo, mắng nhiếc và cấm đoán vợ gặp gỡ bạn bè khác giới. Thậm chí, chàng còn muốn tách biệt bạn khỏi bên ngoài. Họ ích kỷ đến mức muốn vợ phải toàn tâm toàn ý, dành hết quỹ thời gian của mình cho gia đình.

Phụ nữ đừng để những lời đường mật làm cho mờ mắt, hãy nhớ rằng, nếu đủ tin tưởng vào vợ, vào hôn nhân của cả hai chồng bạn đã không kiểm soát, giam lỏng vợ như thế.

Gặp phải một trong bốn kiểu chồng trên, phụ nữ dù dại hay khôn cũng phải tỉnh táo buông tay, chấm dứt cuộc hôn nhân như địa ngục để giải thoát cho mình. Bởi lẽ, bạn hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải già đi trong dày vò, khổ đau như thế.

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Nếu đang qua lại với đàn ông có những dấu hiệu này, nhất là điều thứ 3 thì bạn nên tránh càng xa càng tốt kẻo bị lợi dụng, khổ đau cả đời.

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