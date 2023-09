Chồng phạm phải điều này, chị em đừng dại bỏ qua kẻo bị xem thường

Lần đầu ngoại tình, chồng bạn có thể dùng mọi lí do để đổ lỗi, để bao biện cho sai lầm của mình. Anh ấy có thể nói rằng vì say mà không kiểm soát được chính mình, vì người phụ nữ kia ra sức mồi chài, đấy chỉ là cơn say nắng nhất thời.

Vì tin, vì yêu phụ nữ có thể cho người chồng bội bạc một cơ hội để quay về, để cùng nhau vun đắp, làm lại từ đầu. Thế nhưng, nếu anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, ngoại tình lần thứ hai thì đấy chính là bản chất. Phụ nữ đừng bao giờ mong chờ lòng chung thủy từ kẻ lăng nhăng, bởi dù có dùng cả đời này để đợi anh ấy cũng không thể cho bạn.