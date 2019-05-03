Đàn ông có gia đình dễ sinh hư thì phụ nữ có hôn nhân nguội lạnh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì làm được những điều này nên khi vợ đã đang tâm ngoại tình chồng khó lòng phát hiện.

Lý do là bởi, đàn ông có thể vì đàn bà khác mà vô trách nhiệm với gia đình nhưng phụ nữ vẫn luôn nghĩ cho con cái của mình. Cô ấy tìm đến đàn ông khác để được an ủi, được yêu thương chứ không đơn thuần chỉ để “đổi gió” như cánh mày râu.

Nếu đàn ông ngoại tình về nhà ruồng rẫy vợ con, kiếm chuyện với vợ, cãi nhau không hồi kết thì phụ nữ lại khác. Dù đã ăn nằm với đàn ông khác nhưng người vợ vẫn làm tốt vai trò của mình, vẫn chăm sóc chồng con chu đáo như ngày thường, như không hề có bất cứ thay đổi nào trong lòng mình.

Khi ngoại tình với phụ nữ đã kết hôn, đàn ông không hề có ý định tiến xa hơn bằng một cuộc hôn nhân mới - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhân tình sẽ giữ kín mọi chuyện

Khi lang chạ với đàn bà khác, nhân tình của đàn ông sẽ đòi hỏi danh phận, sẽ muốn phá nát mái ấm hiện tại để chen chân vào. Ả nhân tình sẽ dùng mọi thủ đoạn để người vợ biết được sự tồn tại của mình, biết rằng chồng họ đã lên giường với người khác, đã phản bội gia đình.

Thế nhưng, khi phụ nữ ngoại tình, nhân tình sẽ giúp họ giữ bí mật mọi chuyện. Bởi lẽ, khi ngoại tình với phụ nữ đã kết hôn, đàn ông không hề có ý định tiến xa hơn bằng một cuộc hôn nhân mới.

Dù vợ cặp bồ nhưng mọi khoản chi cho cuộc tình vụng trộm vẫn do đàn ông chi trả nên chồng khó lòng phát hiện - Ảnh minh họa: Internet

3. Vẫn chi tiêu minh bạch

Đàn ông khi ngoại tình cần có thêm tiền để tặng quà, đưa nhân tình đi du lịch hoặc trả tiền khách sạn tuần vài lần. Đấy chính là lí do khiến các khoản chi của người chồng nuôi bồ nhí sẽ tăng đáng kể, vợ dù mắt nhắm mắt mở cũng nhận ra ngay.

Ngược lại, dù cặp bồ nhưng mọi khoản chi cho cuộc tình vụng trộm vẫn do đàn ông chi trả nên chồng khó lòng phát hiện.

Dù khôn hay dại thì dù có gan ngoại tình nhưng phụ nữ sẽ cố gắng che giấu, không bao giờ chủ động rời bỏ chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ ngoại tình hiếm khi bỏ chồng

Khi đã tìm thấy nguồn vui mới, đàn ông dễ dàng xem người vợ đầu ấp tay gối là gánh nặng, là cái gai trong mắt. Thậm chí, họ còn muốn nhanh chóng ly hôn để có thể rước người phụ nữ kia về chung sống cùng mà chẳng sợ thiên hạ đàm tiếu. Cùng lắm, người đời chỉ tặc lưỡi “ôi dào, đàn ông mà, tam thê tứ thiếp”.

Vậy nhưng, hậu quả mà người phụ nữ ngoại tình nhận lấy sẽ đáng sợ hơn như thế rất nhiều. Nếu bị phát hiện, không chỉ bị chồng khinh rẻ, gia đình chồng mắng nhiếc, họ còn khiến mẹ cha mất mặt, tủi hổ với họ hàng, làng xóm.

Thậm chí, dẫu có ly hôn êm đẹp thì tiếng xấu đã từng phản bội chồng sẽ khiến phụ nữ khó lòng tìm được hạnh phúc mới. Thế nên, dù khôn hay dại thì dù có gan ngoại tình nhưng phụ nữ sẽ cố gắng che giấu, không bao giờ chủ động rời bỏ chồng.