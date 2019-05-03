4 dấu hiệu vạch mặt đàn ông 'Sở Khanh', chị em nên tránh xa kẻo thiệt thân

Đàn ông thế này chỉ xem phụ nữ như món đồ chơi, sau khi đã chán sẽ tìm đến nguồn vui mới mà chẳng để tâm đến những thương tổn mà đối phương phải chịu. Thế nên, nếu chàng có một trong những biểu hiện của đàn ông Sở Khanh, lăng nhăng này chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc.

Vậy nên, nếu chàng chưa một lần giới thiệu bạn với gia đình, bạn bè thân thiết mà đã vội vàng hứa hẹn trăm năm thì chị em hãy đề cao cảnh giác. Thực chất, họ chỉ đang hứa bừa để có thể chiếm được lòng tin, mồi chài bạn trao thân mà thôi.

Một mối quan hệ yêu đương cần có đủ thời gian để cả hai tìm hiểu, yêu thương và ngày càng gắn bó. Chỉ khi nhận thấy đối phương chính là một nửa của đời mình, khi thấy họ chính là đối tượng kết hôn lý tưởng đàn ông mới đưa bạn gái về ra mắt gia đình, bạn bè để khẳng định sự quan trọng của bạn trong cuộc sống của họ.

Họ sẽ dễ thay lòng đổi dạ khi đứng trước một cô nàng hơn hẳn người phụ nữ mình yêu mọi điều - Ảnh minh họa: Internet

2. Quá yếu đuối

Đàn ông phải là cây tùng cây bách, đủ mạnh mẽ, vững chãi để người phụ nữ của mình tựa nương. Có như thế bạn mới có được cảm giác bình yên, mới có thể tin tưởng để trao thân gửi phận cho anh ấy.

Một khi chàng quá yếu đuối, dễ mủi lòng và nhu nhược thì anh ấy quả không đáng tin. Họ sẽ dễ thay lòng đổi dạ khi đứng trước một cô nàng hơn hẳn người phụ nữ mình yêu mọi điều.

Một người đàn ông không biết giới hạn, không giữ khoảng cách an toàn với người khác giới khác sẽ khiến một nửa của họ bất an cả đời -Ảnh minh họa: Internet

3. Đối xử tốt với tất cả phụ nữ

Đàn ông rất cần sự lịch thiệp, nho nhã trong ứng xử, nhất là với phụ nữ. Vậy nhưng, nếu anh ấy dịu dàng, quan tâm và săn sóc tất cả phụ nữ thì bạn nên cẩn thận. Một người đàn ông không biết giới hạn, không giữ khoảng cách an toàn với người khác giới khác sẽ khiến một nửa của họ bất an cả đời.

Hơn cả, hành động của anh ấy sẽ khiến đối phương hiểu lầm rằng chàng đang có ý tán tỉnh, cưa cẩm mình mà đáp lại bằng tấm chân tình. Đến lúc đấy, dù bạn là người đến trước cũng đành ngậm ngùi đứng sau.

Chị em hãy nhớ rằng, đàn ông càng bốc đồng, càng sốc nổi lại càng dễ thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet

4. Bốc đồng

Khi yêu, phụ nữ nào cũng mong được nuông chiều, chăm sóc. Đối phương càng cuồng nhiệt theo đuổi, càng ra sức thể hiện tình yêu thì phái yếu càng mềm lòng mà tựa vào vai. Tuy nhiên, chị em hãy nhớ rằng, đàn ông càng bốc đồng, càng sốc nổi lại càng dễ thay lòng đổi dạ.

Họ có thể vì khát khao chinh phục, vì muốn thể hiện sức hấp dẫn của mình mà dùng mọi cách để có được tình yêu. Khi đã có được thứ mình muốn họ lại cả thèm chóng chán, “đứng núi này trông núi nọ”. Chờ đến khi tìm được “con mồi” ngon hơn họ sẽ dứt áo ra đi mà chẳng hề tiếc nuối.