Phụ nữ khôn ngoan và 5 quan điểm sống ‘cực chuẩn’

1. Phụ nữ nhất định phải thương lấy chính mình, xinh đẹp nhất có thể

Nếu phụ nữ nông cạn thường để tâm đến việc người khác chỉ trỏ, bàn tán gì về mình thì phụ nữ khôn ngoan chẳng thèm để tâm đến.

Phụ nữ khôn ngoan yêu thương chính mình, nỗ lực để khiến bản thân trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn mỗi ngày. Nàng hiểu rằng, ngoại hình ưa nhìn, có tri thức là lợi thế lớn nhất của phái đẹp.

Bạn có thể cười khẩy trước một người phụ nữ ăn mặc thật đẹp, tô son, xịt nước hoa chỉ để đi vứt rác. Vậy nhưng, bạn không hề biết rằng họ không hề “làm màu”, mà thực chất cô ấy yêu cái đẹp, không cho phép mình tuềnh toàng, xấu xí trước bất cứ ai.

2. Hàng hiệu không làm nên giá trị con người, nhưng…

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ dùng hàng nhái, nếu quá thích chiếc túi, đôi giày hay chiếc đầm đắt tiền họ sẽ chăm chỉ kiếm tiền để sở hữu nó thay vì mua một sản phẩm đạo nhái để lên mặt với đời. Cô ấy hiểu rằng, hàng hiệu không làm nên giá trị con người nhưng chính con người cần hiểu rõ giá trị của mình.

Hãy cho mình quyền được phù phiếm, được yêu thích những món đồ xa xỉ vì nó chẳng có gì sai trái cả.

Phụ nữ thông minh luôn có những kế hoạch, dự định và khát khao để chinh phục trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

3. Lên kế hoạch cho đời mình

Đừng sống nay biết nay, mà hãy sống nay biết mai. Phụ nữ thông minh luôn có những kế hoạch, dự định và khát khao để chinh phục trong tương lai. Họ ép bản thân mình phải phấn đấu để hiện thực hóa những hoài bão rất riêng tư.

Ví như mục tiêu có sự nghiệp ổn định, thăng tiến trong 5 năm tới. Đi du lịch Châu Âu với hội bạn thân, sở hữu nhà xe đứng tên mình luôn nằm trong đầu phụ nữ khôn ngoan.

4. Luôn trân quý gia đình

Với phụ nữ khôn ngoan, dù có kiếm được nhiều tiền, trở nên giàu có họ cũng không bao giờ chối bỏ xuất thân, gia đình của mình. Họ ra sức vun vén, hiếu thuận với mẹ cha, giúp anh chị em làm ăn để kinh tế gia đình khấm khá, cải thiện.

Chỉ cần gia đình an yên, hạnh phúc đã khiến họ yên tâm. Người đời dù ganh ghét, đố kỵ họ cũng chẳng màng đến.

Với phụ nữ khôn ngoan, cuộc đời này là của mình, thay vì sống cho người khác hãy sống cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Mặc kệ miệng lưỡi thế gian

Người đời có thể chửi bạn cho sướng mồm, có thể thêu dệt nên những kịch bản ly kỳ, tệ hại về bạn. Nếu phụ nữ nông cạn buồn phiền, mất ăn mất ngủ vì điều ấy thì cô nàng khôn ngoan không như thế.

Cuộc đời này là của mình, thay vì sống cho người khác hãy sống cho chính mình. Bởi lẽ, một khi thanh xuân đã qua đi, thời gian đã vuột mất thì có muốn cũng chẳng thể lấy lại được.