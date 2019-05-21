4 điều phụ nữ bản lĩnh không bao giờ đòi hỏi ở đàn ông

Nếu phụ nữ nông cạn thường đưa ra những yêu cầu quá quắt và bắt người đàn ông của mình phải phục tùng thì cô nàng bản lĩnh chẳng dại mà làm thế.

Nàng hiểu rằng, nếu kéo chồng vào chỉ khiến anh ấy khó xử chứ chẳng có ích gì. Hơn cả, người vợ bản lĩnh sẽ chẳng mảy may hãnh diện hay tự hào khi có một người chồng vì đội vợ lên đầu, bất kính với cha mẹ ruột.

Mẹ chồng nàng dâu dù có hợp nhau đến mấy cũng không thể tránh khỏi những khác biệt, mâu thuẫn hay những khúc mắc. Thay vì bắt chồng phải lựa chọn đứng về phía mình hay chọn mẹ anh ấy thì phụ nữ bản lĩnh sẽ tự giải quyết chuyện riêng giữa mình và mẹ chồng.

Người vợ bản lĩnh không cấm chồng nhìn phụ nữ khác, dù cô ta đẹp hơn mình - Ảnh minh họa: Internet

Không được nhìn phụ nữ khác

Ngay cả phụ nữ khi ra đường, gặp những anh chàng đẹp trai, thân hình sáu múi vẫn dán mắt ngắm thì huống gì đàn ông. Khi đập vào mắt mình là cô nàng xinh đẹp, hấp dẫn và cuốn hút thì đàn ông sao có thể làm ngơ.

Người vợ bản lĩnh không cấm chồng nhìn phụ nữ khác, dù cô ta đẹp hơn mình. Bởi lẽ, họ tin rằng mình mới là người phụ nữ chiếm ngự con tim bạn đời.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn tôn trọng và cố gắng chung sống hòa bình với người mình đã chọn - Ảnh minh họa: Internet

Bắt chồng thay đổi theo ý mình

Ngay từ thuở đang yêu cả đàn ông lẫn phụ nữ đều đã nhìn thấu những điểm chưa hoàn hảo ở đối phương. Ví như, phụ nữ nhận thấy người yêu mình bừa bộn, lười dọn dẹp nhà cửa và lề mề. Đàn ông thấy người phụ nữ của mình quá yếu đuối, nấu ăn không ngon.

Nếu đã bỏ qua những điều chưa hoàn hảo ấy để lấy nhau, về chung một nhà thì phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn tôn trọng và cố gắng chung sống hòa bình với người mình đã chọn. Có chăng họ chỉ khuyên nhủ đối phương thay đổi tích cực hơn, chứ không bao giờ ra lệnh, bắt chồng phải làm theo ý mình.

Phụ nữ bản lĩnh luôn tôn trọng khoong gian riêng của chồng và đòi hỏi chồng điều tương tự - Ảnh minh họa: Internet

Không cấm chồng tụ tập bạn bè, bắt chàng đưa mình đến mọi cuộc gặp gỡ

Chỉ phụ nữ nông cạn mới đòi hỏi chồng phải đưa mình đến mọi cuộc gặp gỡ với bạn bè, đối tác hay đồng nghiệp của anh ấy. Sự xuất hiện không hợp hoàn cảnh chính là sự dư thừa, khiến những người có mặt thấy mất tự nhiên, khó chịu.

Phụ nữ bản lĩnh luôn tôn trọng không gian riêng của chồng và đòi hỏi chồng điều tương tự. Họ cho phép mình được café với bạn bè, uống với nhau vài cốc bia hay du lịch xa với hội bạn thân mà chẳng sợ chồng cấm đoán hay hờn ghen.