Một phụ nữ 50 tuổi vừa ly hôn, gửi đến chị em 6 lời khuyên 'ĐẮT GIÁ', sâu sắc vô cùng

Lời hứa “em cứ yên tâm, ở nhà anh nuôi” chính là lời nói dối kinh điển của những người chồng. Họ có thể khuyên vợ ở nhà tề gia nội trợ, chăm sóc con cái, vun vén gia đình để mình có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp.

Nhìn lại những tháng năm đã qua, những thăng trầm đã trải người phụ nữ 50 vừa ly hôn đã chia sẻ những điều rất thật trong hôn nhân, rất đáng suy ngẫm. Vậy nên, dù đã lấy chồng hay chưa, phụ nữ nhất định phải đọc bài viết này để không trở nên bất hạnh trong hôn nhân.

Thậm chí, khi đã lệ thuộc kinh tế vào chồng người vợ sẽ không có tiếng nói trong gia đình. Thậm chí, họ bị xem thường, thiếu tôn trọng mà chẳng dám phản kháng. Vậy nên, phụ nữ đừng bao giờ đem đời mình đặt cược vào một người đàn ông. Nếu không, khi anh ta thay lòng đổi dạ bạn sẽ lâm vào cảnh trắng tay.

Vậy nhưng, khi được người khác hỏi “vợ anh làm gì?”, họ lại đáp bằng câu trả lời “cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà chăm con thôi”. Đàn ông không hề xem nội trợ là một nghề, không ghi nhận những khổ cực, vất vả và cả những hi sinh mà vợ phải cam chịu vì mình.

2. Điểm tựa vững chãi nhất là chính mình

Là phụ nữ, nhất định phải học hành đàng hoàng, nỗ lực không ngừng để có thể tự làm chủ đời mình. Bởi lẽ, chỉ khi độc lập tài chính phái nữ mới không sợ người khác nghĩ gì về mình, càng không phải luồn cúi hay bám víu ai.

Cũng thế, khi tự kiếm ra tiền phụ nữ sẽ có đủ bản lĩnh để vứt bỏ người đàn ông xấu xa ra khỏi đời mình, không khoan nhượng, cũng không thèm dây dưa.

Nếu đàn ông bất hiếu, cãi mẹ mắng cha thì dù anh ta có dùng nghìn lời ngon tiếng ngọt phụ nữ cũng phải tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

3. Hãy cẩn trọng trước đàn ông hất hiếu hoặc quá hiếu thảo

Thái độ cư xử với cha mẹ ruột chính là thước đo về nhân cách, đạo đức của đàn ông chính xác nhất. Nếu anh ta quá nghe lời mẹ cha, đặt đâu ngồi đó và bảo rằng họ làm thế vì yêu thương mẹ cha thì bạn cũng cần suy nghĩ. Hiếu thảo khác với “bám váy mẹ”, ngoan khác với không có chính kiến.

Cũng vậy, nếu đàn ông bất hiếu, cãi mẹ mắng cha thì dù anh ta có dùng nghìn lời ngon tiếng ngọt phụ nữ cũng phải tránh xa. Đến người sinh thành, dưỡng dục mình họ cũng không thương yêu thì vợ con nào có nghĩa lý gì.

4. Đàn ông vũ phu là người chồng tệ bạc nhất

Rất nhiều đàn ông chỉ vì sĩ diện, vì lòng tự tôn quá cao mà đang tâm dùng nắm đấm với vợ con mỗi khi bực dọc, tức giận. Họ đổ lỗi là do mình giận quá mất khôn, nóng tính nên mới như thế chứ lòng không hề muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng tin lời người chồng vũ phu giải thích. Hãy nhớ rằng, nếu anh ta có thể vung tay đánh bạn lần một, chắc chắn sẽ có nhiều lần sau đấy. Thỏa hiệp một lần vợ sẽ đớn đau, bất hạnh cả đời.

Ảnh minh họa: Internet

5. Khi vợ chồng cãi nhau, hãy thẳng thắn nhất có thể

Trong cuộc sống hôn nhân, nếu có vấn đề gì hai vợ chồng cần nói rõ với nhau. Việc giấu kín những bức xúc, che đậy những điều không hài lòng sẽ dẫn đến chiến tranh lạnh, khiến tình hình càng tồi tệ, nghiêm trọng hơn.

Thẳng thắn đối mặt với vấn đề cả hai đang gặp phải, cùng nhau tìm cách giải quyết mới là cách thức khôn ngoan nhất để giải quyết những mâu thuẫn trong hôn nhân.

6. Cái gì cũng có giới hạn của nó

Trong hôn nhân, phụ nữ đừng bao giờ hi sinh tất cả vì chồng vì con, cũng đừng sống vì con mà hãy hạnh phúc vì con. Rất nhiều người vợ, người mẹ vì muốn giữ cho con một mái ấm vẹn nguyên mà chấp nhận giữ lấy người chồng tệ bạc bên đời, dù bị đánh mắng, lăng nhục cũng lẳng lặng cho qua.

Hãy dẹp ngay tư tưởng ấy ra khỏi đầu, bởi nếu cứ kiên quyết sống trong cuộc hôn nhân đẫm nước mắt ấy thì cuối đời chị em sẽ hối tiếc khôn nguôi.