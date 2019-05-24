Những điều phụ nữ không cần thiết phải nói ra khi yêu

Giữa đàn ông và phụ nữ nên có những bí mật cần được giữ kín, những thông tin về những gì đã qua, những mối tình xưa cũ là một trong những điều như thế.

Câu nói “anh chỉ muốn biết vậy thôi, không có ý đánh giá gì về em” khiến phụ nữ dễ dàng bị lừa mà nói ra tất cả. Sau đấy, sự ích kỷ trong lòng đàn ông sẽ trỗi dậy, họ ghen tuông, hà khắc và khiến tình cảm của cả hai sứt mẻ một cách vô lý.

Đàn ông luôn muốn có được mọi thứ đầu tiên của người phụ nữ mình yêu. Từ nụ hôn, vòng tay ôm và cả lần đầu làm “chuyện ấy”. Thế nên, nếu bạn đã có vài ba mối tình trước đấy thì đàn ông luôn tò mò việc người phụ nữ của mình đã lên giường với bao nhiêu người.

Khi đàn ông đưa ra những câu hỏi liên quan đến chuyện tiền nong, thu nhập phụ nữ nên khéo léo từ chối trả lời - Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập

Tiền bạc là một vấn đề tế nhị trong tình yêu. Bởi nếu quá chú tâm đến túi tiền, đối phương sẽ khó lòng yêu bạn bằng một tình yêu không vụ lợi. Khi đàn ông đưa ra những câu hỏi liên quan đến chuyện tiền nong, thu nhập phụ nữ nên khéo léo từ chối trả lời.

Đừng quá thật thà mà nói cho họ biết bạn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, bởi đó là thông tin cá nhân, rất riêng tư. Bạn không việc gì phải chia sẻ với bất cứ ai, kể cả người yêu.

Níu kéo một cuộc tình đã nguội lạnh, một người đàn ông đã không còn dành tình cảm cho mình chỉ khiến phụ nữ thêm khốn khó, bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thất bại tình trường

Người đến sau nếu được thì chỉ được biết rằng bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình. Tuyệt nhiên, đừng bao giờ kể cho họ nghe rằng bạn đã bị lừa dối ra sao, đã tổn thương thế nào. Nếu không, khi đã cạn tâm thay vì yêu họ lại thấy thương hại, sợ bạn tổn thương thêm lần nữa mà không dám rời đi.

Níu kéo một cuộc tình đã nguội lạnh, một người đàn ông đã không còn dành tình cảm cho mình chỉ khiến phụ nữ thêm khốn khó, bất hạnh.

Việc kể xấu gia đình mình sẽ khiến chàng vô tình đánh giá sai về nhân cách, con người bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện riêng của gia đình

Cha mẹ, anh chị em của bạn dẫu có thói hư tật xấu nào thì đấy cũng là chuyện riêng của gia đình bạn. Chỉ khi anh ấy đã là chồng, là thành viên trong nhà phụ nữ mới nên chia sẻ sâu hơn về những điều không hay của nhà mình.

Việc kể xấu gia đình mình không chỉ khiến chàng thiếu thiện cảm dù chưa gặp gỡ với người thân của bạn, mà còn vô tình đánh giá sai về nhân cách, con người bạn.