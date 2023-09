Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân

Nàng không cố gắng dùng thân xác hay tiền bạc để níu kéo đàn ông ở lại đời mình, cũng không cho phép mình tha thứ cho gã đàn ông trăng hoa. Thế nên, một khi đã sa vào lưới tình của nàng đàn ông sẽ chẳng thèm đoái hoài đến đàn bà khác.

Đàn bà hư đòi hỏi quyền được tôn trọng, quyền riêng tư và sự bình đẳng trong mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà hư không chấp nhận việc bị xâm phạm đời tư

Đàn bà ngoan thường cho phép mình dựa dẫm vào chồng con, họ chấp nhận việc ở nhà trông con chờ chồng nuôi mà không hề than phiền, thậm chí còn tự thấy bản thân may mắn. Họ an phận làm người vợ, người mẹ toàn thời gian, gác lại sự nghiệp sau lưng.

Đàn bà hư không như thế. Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị chồng ép bỏ việc ở nhà, càng không cho phép chồng tự ý kiểm tra điện thoại, trang cá nhân của mình. Đàn bà hư đòi hỏi quyền được tôn trọng, quyền riêng tư và sự bình đẳng trong mối quan hệ. Vậy nên, đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải dè chừng, không dám hống hách khi đứng trước họ.

Nàng chủ động dẫn dắt cuộc yêu, khiến chàng đi từ hưng phấn này sang đê mê khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà hư chủ động chuyện gối chăn

Đàn bà dại thường sợ bị đánh giá, sợ chồng hiểu sai về mình mà mặc cho chồng muốn làm gì thì làm khi gần gũi. Họ chỉ việc nằm im như khúc gỗ, chẳng dám nói lên mong muốn của mình, cũng không dám thử những điều mới mẻ.

Đàn bà hư lại khác. Cô ấy biết mình muốn gì, đòi hỏi đối phương chiều chuộng, làm mình hài lòng. Cũng thế, nàng chủ động dẫn dắt cuộc yêu, khiến chàng đi từ hưng phấn này sang đê mê khác. Đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, càng “quen hơi” với vợ hư đàn ông càng say mê điên đảo, chẳng bao giờ thèm của lạ.