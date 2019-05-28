Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân

Phụ nữ yêu 28/05/2019 17:37

Đàn bà đừng quá ngoan, nếu ngoan cả đời sẽ khổ. Hãy hư đúng cách để đàn ông nửa bước không rời, say mê như điếu đổ.

Thay vì chăm chăm giữ chân đàn ông, đàn bà hư sẽ khiến chồng phải ra sức giữ lấy mình, sợ đàn ông khác cướp mất.

Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân - Ảnh 1

Đàn bà hư khiến đàn ông cả đời mê mệt, nửa bước không rời dù chẳng cần dùng thân xác để níu giữ - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn bà hư không ra sức níu giữ đàn ông

Một người đàn bà biết trân trọng chính mình, biết rõ bản thân cần gì, muốn gì, sống cuộc đời như thế nào, thỏa sức ngông cuồng sẽ khiến mọi đàn ông phải ngước nhìn. Bởi lẽ, họ khác biệt, không trộn lẫn với bất cứ ai, cũng không “phổ thông” như hằng hà phụ nữ ngoài kia.

Nàng không mưu cầu vật chất, cũng chẳng thèm moi tiền của bất cứ đàn ông nào. Một khi đã yêu, đàn bà hư sẽ dốc cạn tâm tư để cuồng nhiệt với mối tình ấy. Khi đã cạn tình, khi đối phương thay lòng đổi dạ, khi không còn tiếng nói chung họ sẽ chủ động chia tay.

Nàng không cố gắng dùng thân xác hay tiền bạc để níu kéo đàn ông ở lại đời mình, cũng không cho phép mình tha thứ cho gã đàn ông trăng hoa. Thế nên, một khi đã sa vào lưới tình của nàng đàn ông sẽ chẳng thèm đoái hoài đến đàn bà khác.

Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân - Ảnh 2
Đàn bà hư đòi hỏi quyền được tôn trọng, quyền riêng tư và sự bình đẳng trong mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà hư không chấp nhận việc bị xâm phạm đời tư

Đàn bà ngoan thường cho phép mình dựa dẫm vào chồng con, họ chấp nhận việc ở nhà trông con chờ chồng nuôi mà không hề than phiền, thậm chí còn tự thấy bản thân may mắn. Họ an phận làm người vợ, người mẹ toàn thời gian, gác lại sự nghiệp sau lưng.

Đàn bà hư không như thế. Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị chồng ép bỏ việc ở nhà, càng không cho phép chồng tự ý kiểm tra điện thoại, trang cá nhân của mình. Đàn bà hư đòi hỏi quyền được tôn trọng, quyền riêng tư và sự bình đẳng trong mối quan hệ. Vậy nên, đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải dè chừng, không dám hống hách khi đứng trước họ.

Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân - Ảnh 3
Nàng chủ động dẫn dắt cuộc yêu, khiến chàng đi từ hưng phấn này sang đê mê khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà hư chủ động chuyện gối chăn

Đàn bà dại thường sợ bị đánh giá, sợ chồng hiểu sai về mình mà mặc cho chồng muốn làm gì thì làm khi gần gũi. Họ chỉ việc nằm im như khúc gỗ, chẳng dám nói lên mong muốn của mình, cũng không dám thử những điều mới mẻ.

Đàn bà hư lại khác. Cô ấy biết mình muốn gì, đòi hỏi đối phương chiều chuộng, làm mình hài lòng. Cũng thế, nàng chủ động dẫn dắt cuộc yêu, khiến chàng đi từ hưng phấn này sang đê mê khác. Đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, càng “quen hơi” với vợ hư đàn ông càng say mê điên đảo, chẳng bao giờ thèm của lạ.  

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Trở thành tiểu tam, thành sự lựa chọn của đàn ông, luồn cúi trong mối quan hệ lén lút vụng trộm, ăn nằm với chồng người chính là sai lầm lớn nhất đời đàn bà.

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