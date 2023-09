Đời đàn bà, dại dột nhất là chấp nhận làm kẻ thứ 3

Để chiều lòng nhân tình, đàn ông có vợ sẽ luôn vờ rằng bạn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ, rằng rồi họ sẽ ly hôn vợ để cưới bạn làm vợ. Thực chất, đấy chỉ là trò lừa để gã đàn ông sỏi đời lừa tình những cô gái nhẹ dạ, tham lam mà thôi.

Sau khi đã thấy nhân tình từ lạ thành quen, đã tỏ đường đi lối về, ái ân lạnh nhạt, đã đủ chán ngán họ sẽ tìm mọi lý do để bỏ rơi bạn. Họ sẽ lại quay về nhà, quỳ dưới chân vợ xin được thứ tha, được cho thêm một cơ hội để làm lại từ đầu.

Nếu mọi chuyện bại lộ thì có dùng cả đời này bạn cũng không thể gột rửa được vết nhơ 'kẻ giật chồng' - Ảnh minh họa: Internet

Họ đổ thừa rằng do mình bị dụ dỗ, do một phút yếu lòng, do hoàn cảnh đẩy đưa mà chẳng bao giờ thừa nhận rằng do bản chất lăng nhăng, trăng hoa nên mới ngoại tình.

Đến lúc này, tiểu tam mới nhận thức được vị trí thực sự của mình trong lòng đàn ông có vợ. Anh ta chưa bao giờ đặt bạn trong tim, mà chỉ xem bạn như một kẻ thay thế, dư thừa, một trò chơi khi đã chán sẽ ngừng.

Đời đàn bà, đừng vì háu thắng nhất thời mà chấp nhận làm kẻ thứ ba. Sai lầm ấy sẽ khiến bạn phải trả giá bằng danh dự, nhân phẩm và cả lòng tự tôn của mình. Chưa kể, nếu mọi chuyện bại lộ thì có dùng cả đời này bạn cũng không thể gột rửa được vết nhơ "kẻ giật chồng". Cha mẹ, họ hàng cũng vì thế mà liên lụy, đáng thương vô cùng.