Đời đàn bà, dại dột nhất là chấp nhận làm kẻ thứ 3

Trở thành tiểu tam, thành sự lựa chọn của đàn ông, luồn cúi trong mối quan hệ lén lút vụng trộm, ăn nằm với chồng người chính là sai lầm lớn nhất đời đàn bà.

Ngoại tình luôn là điều sai trái, là điều mà đàn ông dù dùng trăm nghìn lí lẽ cũng không thể bao biện cho mình. Phụ nữ nếu đã dấn thân vào mối quan hệ vụng trộm thì khôn mấy cũng hóa dại. Bởi lẽ, nếu khôn ngoan bạn đã có đủ tự trọng để tự kiếm tìm người đàn ông của riêng mình, thay vì đang tâm cướp chồng của đàn bà khác. Đàn ông có thể sợ mất vợ nhưng không hề sợ mất nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Khi trở thành nhân tình của đàn ông có vợ, đàn bà cứ ngỡ rằng mình rất đắt giá. Bởi lẽ, họ đã khiến gã đàn ông có vợ đạp đổ hạnh phúc hiện tại, lừa vợ dối con để qua lại với mình. Thế nhưng, người thứ ba đâu ngờ rằng, vợ chỉ có một, bồ nhí nếu không cặp với cô này có thể cặp với cô khác. Đàn ông có thể sợ mất vợ nhưng không hề sợ mất nhân tình, bởi nếu đàn bà đã cho phép mình biến thành món đồ để lựa chọn thì họ chỉ xem bạn như món hàng.

Rất nhiều đàn bà giật chồng người đã ngộ nhận về vị trí của mình trong mắt người tình. Họ ỷ rằng mình xinh đẹp, trẻ trung, bốc lửa và tươi mới nên ăn đứt người vợ già nua, xuống cấp ở nhà của đàn ông. Họ cũng tự tin rằng mình khéo léo, ngọt ngào và tâm lý nên hơn hẳn người vợ thích cáu gắt, càm ràm. Sau khi đã thấy nhân tình từ lạ thành quen, đã tỏ đường đi lối về, ái ân lạnh nhạt, đã đủ chán ngán họ sẽ tìm mọi lý do để bỏ rơi bạn - Ảnh minh họa: Internet Tất nhiên, con giáp thứ 13 nào cũng muốn lật đổ vị trí “chính cung” của vợ nhân tình, để trở thành bà chủ của ngôi nhà đồ sộ kia, để đường đường chính chính bước vào nhà làm bà cả. Thay vì xấu hổ, nhục nhã vì ngủ với chồng người khác họ lại hãnh diện, thậm chí tự hào về tài năng giật chồng của mình.

Để chiều lòng nhân tình, đàn ông có vợ sẽ luôn vờ rằng bạn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ, rằng rồi họ sẽ ly hôn vợ để cưới bạn làm vợ. Thực chất, đấy chỉ là trò lừa để gã đàn ông sỏi đời lừa tình những cô gái nhẹ dạ, tham lam mà thôi. Sau khi đã thấy nhân tình từ lạ thành quen, đã tỏ đường đi lối về, ái ân lạnh nhạt, đã đủ chán ngán họ sẽ tìm mọi lý do để bỏ rơi bạn. Họ sẽ lại quay về nhà, quỳ dưới chân vợ xin được thứ tha, được cho thêm một cơ hội để làm lại từ đầu. Nếu mọi chuyện bại lộ thì có dùng cả đời này bạn cũng không thể gột rửa được vết nhơ 'kẻ giật chồng' - Ảnh minh họa: Internet Họ đổ thừa rằng do mình bị dụ dỗ, do một phút yếu lòng, do hoàn cảnh đẩy đưa mà chẳng bao giờ thừa nhận rằng do bản chất lăng nhăng, trăng hoa nên mới ngoại tình. Đến lúc này, tiểu tam mới nhận thức được vị trí thực sự của mình trong lòng đàn ông có vợ. Anh ta chưa bao giờ đặt bạn trong tim, mà chỉ xem bạn như một kẻ thay thế, dư thừa, một trò chơi khi đã chán sẽ ngừng. Đời đàn bà, đừng vì háu thắng nhất thời mà chấp nhận làm kẻ thứ ba. Sai lầm ấy sẽ khiến bạn phải trả giá bằng danh dự, nhân phẩm và cả lòng tự tôn của mình. Chưa kể, nếu mọi chuyện bại lộ thì có dùng cả đời này bạn cũng không thể gột rửa được vết nhơ "kẻ giật chồng". Cha mẹ, họ hàng cũng vì thế mà liên lụy, đáng thương vô cùng.

Cách ứng xử của đàn bà khôn ngoan khi chồng ngoại tình Dưới đây là 3 việc người vợ khôn ngoan sẽ làm khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ nông cạn hãy nhớ thật kỹ.

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