Khi còn trẻ đàn bà thường khờ dại làm 5 điều này cho chồng con, về già ân hận đã muộn màng

Dù yêu chồng, thương con đến mấy thì đàn bà cũng đừng ngu dại làm 5 điều này vì họ, dừng “rút hết ruột gan” kẻo chẳng còn đường lui nào cho chính mình.

Vậy nhưng, phụ nữ đừng vì những lời phù phiếm như “của chồng công vợ” hay “gái có chông chồng không phụ” mà tự biến mình thành người vợ, người mẹ toàn thời gian. Sai lầm lớn nhất đời đàn bà là từ bỏ sự nghiệp, ở nhà chăm con.

Hôn nhân có thể là bệ phóng để đàn ông tiến xa hơn trên đường công danh, phát triển sự nghiệp vượt bậc. Bởi người chồng luôn có một người vợ nâng khăn sửa túi, quán xuyến việc nhà, chăm sóc gia đình chu đáo để họ chỉ cần chú tâm vào công việc.

Chỉ khi có công việc, làm ra tiền, tự chủ tài chính đàn bà mới nhận được sự tôn trọng, bình quyền trong gia đình chồng. Nếu sống đời ăn bám bạn sẽ phải dùng nửa đời còn lại để trả giá cho sai lầm của mình.

Phương châm sống tất cả vì chồng vì con khiến người vợ chỉ chăm chăm dồn toàn bộ công sức để yêu thương gia đình mà quên mất chính mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Bỏ bê chính mình

“Lấy chồng rồi, sao cũng được” chính là suy nghĩ xuẩn ngốc luôn đeo bám tâm trí người vợ, người mẹ. Họ nghĩ rằng vì đã có chồng con nên chẳng việc gì phải ăn diện, điệu đà cho ai xem. Thậm chí, họ chẳng dám mua cho mình bộ quần áo mới, mỹ phẩm đắt tiền hay thỏi son yêu thích. Phương châm sống tất cả vì chồng vì con khiến người vợ chỉ chăm chăm dồn toàn bộ công sức để yêu thương gia đình mà quên mất chính mình.

Chờ đến khi da nhăn, mặt nám, khuôn mặt tiều tụy, thân hình xập xệ chị em mới nhận ra họ đã tàn nhẫn với bản thân như thế nào. Nếu không nhanh chóng làm đẹp, tân trang nhan sắc thì đàn bà đừng trách vì sao chồng chán chồng chê mà chạy theo nhân tình son rỗi, hấp dẫn ngoài đường.

Bạn sẽ phải nằm khóc một mình vì bấy lâu nay bạn đã chiều hư anh ấy, biến chàng thành gã chồng vô tâm, ích kỷ và thiếu trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

3. Làm việc quá sức

Đàn bà vốn chân yếu tay mềm, khi ở nhà với bố mẹ bạn ai cũng là công chúa, được thương yêu chiều chuộng. Lấy chồng, ngoài trách nhiệm chăm sóc gia đình, hiếu thuận với gia đình chồng đàn bà còn được đặt lên vai vô số công việc không tên. Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặt giũ…và hàng tá công việc nhà khác khiến chị em như rệu rã, chẳng còn chút sức lực nào.

Thế nên, bạn đừng cố ôm hết việc nhà vào người nữa, hãy ngừng ngay việc lãng phí sức khỏe. Vợ cũng như chồng, cũng ra ngoài kiếm tiền thì khi về nhà ai cũng cần chia sẻ một nửa việc nhà để cả hai đều có thời gian dành cho nhau, dành cho chính mình.

Nếu không, chờ đến khi sức cùng lực kiệt, ốm đau thay vì nhận được lời hỏi han, quan tâm của chồng bạn sẽ phải nằm khóc một mình vì bấy lâu nay bạn đã chiều hư anh ấy, biến chàng thành gã chồng vô tâm, ích kỷ và thiếu trách nhiệm.

Đàn bà đừng vì lấy chồng mà quên đi gia đình của mình, gạt cha mẹ sang một bên - Ảnh minh họa: Internet

4. Không chăm sóc cha mẹ

“Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, “Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” là những tư tưởng cổ hủ, lỗi thời. Con gái hay con trai đều là máu mủ của mẹ cha, là đứa trẻ đấng sinh thành đã nuôi nấng, dưỡng dục và thương yêu vô điều kiện. Đàn bà đừng vì lấy chồng mà quên đi gia đình của mình, gạt cha mẹ sang một bên.

Đã bao lâu rồi bạn không điện thoại cho bố mẹ, bao lâu rồi bạn không về thăm nhà, bao lâu rồi bạn không nắm lấy đôi tay mẹ mà nói “con thương mẹ”. Đừng chờ đến khi cha mẹ già yếu mới báo hiếu, mới đáp đền công ơn sinh thành. Thời gian chẳng đợi chờ bất cứ ai, khi còn có thể hãy cứ dốc lòng hiếu thuận với mẹ cha, để cha mẹ có thể tự hào vì đứa con gái hiểu chuyện, đáng yêu của mình.

Đàn ông có thể rời bỏ bạn nhưng tri kỷ sẽ luôn có mặt khi bạn cần đến họ - Ảnh minh họa: Internet

5. Tuyệt giao với bạn bè

Sau khi lấy chồng, đàn bà đừng chỉ biết mỗi chồng con mà quên đi các mối quan hệ bạn bè thân thiết của mình. Chẳng ai cho hết trứng bào một giỏ, bạn cũng nên có không gian riêng để được thư giản, để được sống lại đời độc thân không vướng bận.

Đừng tiếc một buổi café với bạn bè, những chuyến du lịch với hội bạn thân hay một buổi tối thảnh thơi nhấp vài ngụm rượu. Đàn ông có thể rời bỏ bạn nhưng tri kỷ sẽ luôn có mặt khi bạn cần đến họ. Hãy nhớ rõ điều ấy trước khi từ bỏ những mối quan hệ thân tình chỉ vì đã lấy chồng đàn bà nhé.