Đàn bà một đời chồng thì đã sao, vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt thế này cơ mà!

Phụ nữ yêu 13/05/2019 05:00

Đàn bà đừng vì mang thân phận 'một đời chồng' mà nhiều đêm khóc thầm, bởi ở bạn có rất nhiều nét quyến rũ mà đàn ông dù muốn cũng chẳng thể chối từ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ dù yếu mềm đến mấy cũng phải tập sống mạnh mẽ, kiên cường để không chỉ chăm lo cho chính mình, họ còn phải làm tròn trách nhiệm với con cái. Lúc này, dẫu không ngây thơ, đơn thuần như những cô nàng còn son nhưng người phụ nữ từng có một đời chồng lại có những nét cuốn hút khó cưỡng lại.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt thế này cơ mà! - Ảnh 1
Cô ấy chỉ mong người đàn ông của mình trở về nhà đúng giờ, cùng mình ăn bữa cơm tối, người rửa chén kẻ lau dọn và cùng nhau lên giường đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

1. Sống thực tế

Những cô nàng son rỗi thường mơ mộng hão huyền, đòi hỏi rất nhiều điều phi thực tế và bắt người đàn ông họ yêu phải đáp ứng cho bằng được. Phụ nữ một đời chồng không như thế, cô ấy chỉ mong người đàn ông của mình trở về nhà đúng giờ, cùng mình ăn bữa cơm tối, người rửa chén kẻ lau dọn và cùng nhau lên giường đi ngủ.

Họ biết rằng, ai cũng có những bận tâm, những mối lo riêng. Hạnh phúc chỉ cần êm đềm, giản dị nhưng ấm áp là đủ.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt thế này cơ mà! - Ảnh 2
Nàng thừa trải nghiệm để hiểu rằng, càng nhún nhường, họ sẽ càng đánh mất chính mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Thẳng thắn

Những phụ nữ từng ly hôn rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Họ không sợ sệt, càng không cố gắng che đậy cảm xúc thật của mình chỉ vì sợ mất lòng, vì muốn đối phương hài lòng. Nàng thừa trải nghiệm để hiểu rằng, càng nhún nhường, họ sẽ càng đánh mất chính mình.

Hơn cả, nàng hiểu đàn ông không phải là thầy bói, chẳng thể đọc hiểu hết tâm tự tình cảm của phái nữ. Cách nhanh nhất để cả hai thấu hiểu, yêu thương nhau hơn chính là sự thẳng thắn, chân thành.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt thế này cơ mà! - Ảnh 3
Họ sẽ không vì những chuyện vụn vặt mà hất đổ tất cả, cũng không vì cái tôi cá nhân mà động đến tự ái của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết cách giữ gìn hạnh phúc

Vì đã từng trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh nên phụ nữ từng ly hôn hiểu rõ hôn nhân muốn bền vững cần có sự bao dung, bồi đắp từ hai phía. Họ sẽ không vì những chuyện vụn vặt mà hất đổ tất cả, cũng không vì cái tôi cá nhân mà động đến tự ái của đối phương.

Chỉ cần cả hai đủ yêu, đủ cần và đủ sức giữ lấy mối quan hệ hiện tại nàng sẽ ra sức bảo vệ, không bao giờ dễ dàng buông tay.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt thế này cơ mà! - Ảnh 4
Nàng biết phái mạnh cần gì, muốn gì, thích điều gì nhất để có thể giúp cả hai tránh đi vào vết xe đổ - Ảnh minh họa: Internet

4. Nàng học được nhiều điều từ quá khứ

Đổ vỡ hôn nhân chính là bài học đắt giá nhất mà phụ nữ đã học được. Nó khiến họ phải nát tan cõi lòng, đau đớn tận tâm can để trả giá cho sai lầm ấy. Vậy nên, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, hơn ai hết, nàng là người có rất nhiều kinh nghiệm trong ứng xử, giao tiếp và chung sống với đàn ông.

Nàng biết phái mạnh cần gì, muốn gì, thích điều gì nhất để có thể giúp cả hai tránh đi vào vết xe đổ, cùng nhau vun đắp hạnh phúc dài lâu.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt thế này cơ mà! - Ảnh 5
Phụ nữ một đời chống biết chính xác lúc nào mình nên quyết liệt khi nào nên mềm mỏng để giữ hòa khí gia đình - Ảnh minh họa: Internet

5. Nàng biết lúc nào nên nhún nhường, khi nào nên tranh cãi

Phụ nữ thường vì sĩ diện, vì lòng tự tôn và trái tim nhạy cảm mà có thể đánh mất lí trí, chửi bới người đàn ông của mình không thương tiếc mỗi khi tranh cãi. Họ châm ngòi cho những trận cãi nhau nảy lửa mà không hề quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Lâu dần, cả hai sẽ xuất hiện một khoảng cách rất lớn, không thể hàn gắn mà dẫn đến ly hôn.

Vì đã từng trải qua cuộc hôn nhân đầy nước mắt nên phụ nữ một đời chống biết chính xác lúc nào mình nên quyết liệt khi nào nên mềm mỏng để giữ hòa khí gia đình. Cô ấy trưởng thành, chín chắn và không cho phép mình làm thương tổn đến mái ấm của cả hai.

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