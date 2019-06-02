Phụ nữ chớ dại làm 3 điều này vì đàn ông kẻo khổ cả đời!

Nếu không muốn cả đời bất hạnh, nước mắt tràn mi phụ nữ chớ dại làm điều này vì đàn ông.

Chỉ khi đàn ông nhận lỗi, hứa hẹn sửa sai và dùng hành động thiết thực để chứng minh lời hứa của mình đáng tin thì phụ nữ hẵng cho họ cơ hội nhận được sự bao dung của bạn.

Phụ nữ thường dịu dàng, nhu mì và hết sức quan tâm, chăm sóc chồng con vô điều kiện. Thế nhưng, chị em đừng vì quá yêu mà mềm lòng trước những sai lầm của đối phương. Hãy thẳng thắn ngồi lại với nhau, đòi hỏi anh ấy giải thích và đưa ra cách giải quyết.

Phụ nữ đừng vì yêu mà chấp nhận gom hết thua thiệt vào người, cam tâm hi sinh tất cả mà không hề toan tính - Ảnh minh họa: Internet

Hi sinh vô điều kiện

Dù là trong tình yêu hay hôn nhân cũng cần có sự cho đi và nhận lại. Nếu cứ mãi cho đi mà không hề được nhận lại thì bạn đang bị đối xử bất công trong mối quan hệ bình đẳng. Phụ nữ đừng vì yêu mà chấp nhận gom hết thua thiệt vào người, cam tâm hi sinh tất cả mà không hề toan tính.

Hãy sống thực tế lên, bởi nếu không toan tính, không cân nhắc trước sau và tỉnh táo nhận ra mình đang bị đối phương bóc lột cả tâm sức lẫn tài chính thì cả đời bạn sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Đừng bắt mình phải làm nữ cường nhân trong khi bạn chẳng cần phải mạnh mẽ hay trưởng thành khi đã có một bờ vai vững chãi để tựa nương - Ảnh minh họa: Internet

Là nữ cường nhân

Phụ nữ ngày nay vốn độc lập, họ có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, tự phục vụ chính mình và có thể tự làm mọi điều mình muốn mà không cần cậy nhờ đàn ông. Vậy nhưng, phụ nữ cũng đừng vì quá cầu toàn mà tước đi quyền được bao bọc, chở che người phụ nữ của đời mình nơi đàn ông.

Hãy cho anh ấy cơ hội đuọc chia sẻ việc nhà, nấu ăn, rửa chén hay giặt đồ cùng bạn. Cũng thế, hãy kéo anh ấy vào việc cùng vun đắp, chăm sóc mái ấm của cả hai. Đừng bắt mình phải làm nữ cường nhân trong khi bạn chẳng cần phải mạnh mẽ hay trưởng thành khi đã có một bờ vai vững chãi để tựa nương.