Những nỗi sợ luôn 'ám ảnh' phụ nữ ly hôn

Hậu ly hôn , nếu đàn ông có thể nhanh chóng cân bằng cuộc sống, lấy lại tinh thần thì phụ nữ không như thế. Họ khó khăn, chật vật để làm quen với cuộc sống đơn thân, tất bật kiếm tiền để con không phải thua thiệt và phải đối diện với hằng hà nỗi lo khác.

Vậy nhưng, người đời nào hiểu được điều ấy. Hàng xóm, người quen chỉ trỏ mà mỉa mai “đồ đàn bà bị chồng bỏ”, “nó phải thế nào thì chồng mới ly dị chứ”. Họ đổ mọi lỗi lầm lên đầu người phụ nữ mà chẳng hề cảm thông, chia sẻ hay có lấy một lời động viên.

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ăn đời ở kiếp bên người đàn ông mình yêu thương. Phải cùng đường lắm họ mới đưa ra quyết định ly hôn, phải khổ đau thương tổn đến mức không thể chịu đựng thêm nữa họ mới buông tay.

Nỗi sợ thiếu thốn vật chất, không vững vàng tài chính khiến phụ nữ áp lực vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Sợ tài chính không vững vàng

Một người mẹ nuôi con nhỏ sẽ rất khốn khó để có thể trang trải cuộc sống, đảm bảo cho con cái đủ đầy. Dẫu biết rằng phụ nữ ly hôn nào cũng được nhận một khoản tiền trợ cấp nuôi con, nhưng ai cũng hiểu rằng số tiền đấy chẳng đáng là bao so với số tiền để nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ.

Vậy nên, nỗi sợ thiếu thốn vật chất, không vững vàng tài chính khiến phụ nữ áp lực vô cùng. Họ ra sức làm việc, không quản khó khăn cũng chỉ để mong mai này có cuộc sống ổn định, đủ khả năng chăm lo cho con cái.

Họ sợ con quay sang trách móc vì mẹ chia tay bố mà chúng mới phải chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Sợ con cái trách móc mình

Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, không có bóng dáng người cha trong nhà là một thiệt thòi lớn của những đứa trẻ. Bởi lẽ, người mẹ dù mạnh mẽ, ngoan cường và tài giỏi đến mấy cũng chẳng thể vừa làm mẹ làm cha một cách hoàn hảo.

Thế nên, phụ nữ sau ly hôn rất sợ con cái sẽ không thấu hiểu cho mình. Họ sợ con quay sang trách móc vì mẹ chia tay bố mà chúng mới phải chịu thiệt thòi. Thậm chí, người mẹ đơn thân sau khi bỏ chồng còn lo lắng con sẽ tự ti, tủi thân trước bạn bè.

Làm mẹ đơn thân không hề đơn giản, mẹ đơn thân sau ly hôn lại càng vất vả. Phụ nữ ly hôn sẽ có rất nhiều nỗi sợ, nhưng chị em đừng để chúng nhấn chìm đời mình trong nước mắt buồn đau, đừng để những cơ cực, mệt mỏi ấy làm khó mình. Chỉ cần bạn dũng cảm đối diện với thực tại, nỗ lực không ngừng rồi cuộc sống của hai mẹ con sẽ tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc như ý.