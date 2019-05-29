Những nỗi sợ luôn 'ám ảnh' phụ nữ ly hôn

Phụ nữ yêu 29/05/2019 17:05

Phụ nữ lấy chồng, phải cùng đường lắm họ mới đưa ra quyết định ly hôn, phải khổ đau thương tổn đến mức không thể chịu đựng thêm nữa họ mới buông tay...

Hậu ly hôn, nếu đàn ông có thể nhanh chóng cân bằng cuộc sống, lấy lại tinh thần thì phụ nữ không như thế. Họ khó khăn, chật vật để làm quen với cuộc sống đơn thân, tất bật kiếm tiền để con không phải thua thiệt và phải đối diện với hằng hà nỗi lo khác.

Những nỗi sợ luôn 'ám ảnh' phụ nữ ly hôn - Ảnh 1
Phụ nữ lấy chồng, phải cùng đường lắm họ mới đưa ra quyết định ly hôn, phải khổ đau thương tổn đến mức không thể chịu đựng thêm nữa họ mới buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Sợ miệng đời mỉa mai

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ăn đời ở kiếp bên người đàn ông mình yêu thương. Phải cùng đường lắm họ mới đưa ra quyết định ly hôn, phải khổ đau thương tổn đến mức không thể chịu đựng thêm nữa họ mới buông tay.

Vậy nhưng, người đời nào hiểu được điều ấy. Hàng xóm, người quen chỉ trỏ mà mỉa mai “đồ đàn bà bị chồng bỏ”, “nó phải thế nào thì chồng mới ly dị chứ”. Họ đổ mọi lỗi lầm lên đầu người phụ nữ mà chẳng hề cảm thông, chia sẻ hay có lấy một lời động viên.

Những nỗi sợ luôn 'ám ảnh' phụ nữ ly hôn - Ảnh 2
Nỗi sợ thiếu thốn vật chất, không vững vàng tài chính khiến phụ nữ áp lực vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Sợ tài chính không vững vàng

Một người mẹ nuôi con nhỏ sẽ rất khốn khó để có thể trang trải cuộc sống, đảm bảo cho con cái đủ đầy. Dẫu biết rằng phụ nữ ly hôn nào cũng được nhận một khoản tiền trợ cấp nuôi con, nhưng ai cũng hiểu rằng số tiền đấy chẳng đáng là bao so với số tiền để nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ.

Vậy nên, nỗi sợ thiếu thốn vật chất, không vững vàng tài chính khiến phụ nữ áp lực vô cùng. Họ ra sức làm việc, không quản khó khăn cũng chỉ để mong mai này có cuộc sống ổn định, đủ khả năng chăm lo cho con cái.

Những nỗi sợ luôn 'ám ảnh' phụ nữ ly hôn - Ảnh 3
Họ sợ con quay sang trách móc vì mẹ chia tay bố mà chúng mới phải chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Sợ con cái trách móc mình

Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, không có bóng dáng người cha trong nhà là một thiệt thòi lớn của những đứa trẻ. Bởi lẽ, người mẹ dù mạnh mẽ, ngoan cường và tài giỏi đến mấy cũng chẳng thể vừa làm mẹ làm cha một cách hoàn hảo.

Thế nên, phụ nữ sau ly hôn rất sợ con cái sẽ không thấu hiểu cho mình. Họ sợ con quay sang trách móc vì mẹ chia tay bố mà chúng mới phải chịu thiệt thòi. Thậm chí, người mẹ đơn thân sau khi bỏ chồng còn lo lắng con sẽ tự ti, tủi thân trước bạn bè.

Làm mẹ đơn thân không hề đơn giản, mẹ đơn thân sau ly hôn lại càng vất vả. Phụ nữ ly hôn sẽ có rất nhiều nỗi sợ, nhưng chị em đừng để chúng nhấn chìm đời mình trong nước mắt buồn đau, đừng để những cơ cực, mệt mỏi ấy làm khó mình. Chỉ cần bạn dũng cảm đối diện với thực tại, nỗ lực không ngừng rồi cuộc sống của hai mẹ con sẽ tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc như ý.

Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân

Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân

Đàn bà đừng quá ngoan, nếu ngoan cả đời sẽ khổ. Hãy hư đúng cách để đàn ông nửa bước không rời, say mê như điếu đổ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn hậu ly hôn ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 21 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này