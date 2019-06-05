3 lý do khiến đàn ông có vợ luôn là miếng mồi ngon của phụ nữ độc thân

Phụ nữ yêu 05/06/2019 16:29

Đây chính là lý do vì sao dù biết đàn ông đã có vợ nhưng những cô nàng độc thân vẫn say mê, bất chấp mà làm kẻ chen ngang.

Đàn ông có vợ hấp dẫn đến mức nào mà có thể khiến những cô nàng son rỗi say mê như điếu đổ, tự vứt bỏ lòng tự trọng cởi đồ ăn nằm cùng?

3 lý do khiến đàn ông có vợ luôn là miếng mồi ngon của phụ nữ độc thân - Ảnh 1

Luôn ngọt ngào, dịu dàng là một trong những lý do phụ nữ độc thân thấy đàn ông có vợ hấp dẫn đến vậy - Ảnh minh họa: Internet

Không thích cãi nhau

Vì chán ngán cảnh cơm không lành, canh không ngọt với vợ ở nhà nên đàn ông mới ngoại tình. Vậy nên, họ chỉ muốn khiến cuộc tình vụng trộm trở nên vui vẻ nhất có thể. Để mỗi tháng ngày còn bên nhau đều tràn ngập kỷ niệm đẹp.

Đây chính là lý do vì sao đàn ông có vợ hiếm khi cãi nhau với nhân tình. Họ không muốn tranh luận, càng không muốn tạo thêm áp lực cho cả hai.

3 lý do khiến đàn ông có vợ luôn là miếng mồi ngon của phụ nữ độc thân - Ảnh 2
Có chức có quyền, lại có tiền nên dù tay đã đeo nhẫn nhưng đàn ông có vợ vẫn có hấp lực khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính ổn định

Nếu những chàng trai trẻ thường suy nghĩ nông cạn, không có lập trường và đang phải loay hoay với cuộc đời của chính họ thì đàn ông có vợ không như thế. Vì đã là chồng, là cha nên họ đã trải qua những ngày đầu lập nghiệp từ lâu. Lúc này, họ có cuộc sống ổn định với thu nhập đáng ngưỡng mộ, hoặc đã là sếp của hàng trăm nhân viên.

Có chức có quyền, lại có tiền nên dù tay đã đeo nhẫn nhưng đàn ông có vợ vẫn có hấp lực khó cưỡng lại trong mắt những cô nàng còn son.

3 lý do khiến đàn ông có vợ luôn là miếng mồi ngon của phụ nữ độc thân - Ảnh 3
Họ thẳng thắn thừa nhận rằng mình là người đàn ông tệ bạc vì đã phản bội vợ mà ngã vào vòng tay nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách đối xử với phụ nữ

Vì đã có gia đình nên đàn ông có vợ rất hiểu tâm lý phụ nữ. Họ biết rõ phái yếu muốn gì, cần gì, biết cách dỗ dành, nuông chiều nên những cô nàng độc thân cứ bị họ làm cho mê mệt lúc nào không hay. Hơn cả, chính vì biết rõ mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng là điều sai trái nên đàn ông ngoại tình thường đóng vai người có lỗi.

Họ thẳng thắn thừa nhận rằng mình là người đàn ông tệ bạc vì đã phản bội vợ mà ngã vào vòng tay nhân tình. Họ cũng mong người tình giúp họ giữ kín mọi điều để chuyện tình của cả hai có thể kéo dài càng lâu càng tốt.

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