Phụ nữ 30 có hấp lực gì mà có thể khiến đàn ông say đắm cả đời, nửa bước không rời?

Đây chính là lý do vì sao đàn ông chẳng màng đến những cô nàng đôi mươi mà chỉ đem lòng say đắm phụ nữ 30 .

Nếu so sánh giữa những cô nàng đôi mươi õng ẹo, nhõng nhẽo để mong được người tình mua cho thứ này, sắm cho thứ khác thì một phụ nữ 30 tự kiếm tiền để mua thứ mình muốn sẽ có khí chất vô cùng trong mắt mọi đàn ông.

Vì đã chạm ngưỡng 30 nên nàng trưởng thành, cá tính và rất độc lập. Mẫu phụ nữ này đã có công việc ổn định, có những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp và tất nhiên họ có đủ tiền để tự chăm lo cho cuộc sống của chính mình.

Phụ nữ 30 rất tự tin

Những cô nàng đôi mươi thường phải dùng trăm phương nghìn kế để giữ chân người đàn ông mình yêu. Họ sợ bị bỏ rơi, sợ đánh mất hạnh phúc mình đang có, sợ bản thân không xứng đáng với một nửa. Chính những nỗi sợ ấy đã khiến họ dần lép vế, tự tước đi quyền bình đẳng trong mối quan hệ yêu đương.

Phụ nữ 30 hiểu rõ giá trị của mình, họ không sợ ai cướp mất người đàn ông của mình mà còn khiến đối phương phải giữ lấy họ khư khư.

Họ suy nghĩ thấu đáo, không phô trương bản thân, biết cách lắng nghe, chia sẻ nên càng trò chuyện đàn ông càng bị cuốn theo - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 30 khéo léo khi chuyện trò

Không phải ngực nở mông cong hay khuôn mặt hoa hậu, cách trò chuyện mới là mấu chốt tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng lại ở phụ nữ 30. Họ suy nghĩ thấu đáo, không phô trương bản thân, biết cách lắng nghe, chia sẻ nên càng trò chuyện đàn ông càng bị cuốn theo, bị mê hoặc lúc nào không hay.

Phụ nữ 30 biết yêu quý những gì được trao tặng

Không nhất thiết phải là những món quà đắt tiền, những thứ phù phiếm xa hoa. Phụ nữ 30 đánh giá cao những điều tốt đẹp, chân thành mà đàn ông dành cho mình hơn cả. Ví như một túi thuốc lúc họ sốt cao, một bữa khuya khi đói cồn cào hay sự xuất hiện đúng lúc khi nàng cần có sự giúp đỡ.

Nàng trân quý khoảng thời gian hạnh phúc mà cả hai trải qua cùng nhau, không đùa giỡn tình cảm của ai, cũng chẳng lợi dụng của đàn ông đồng nào.

Phụ nữ 30 thẳng thắn, trung thực với cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 30 không vờ nai tơ trên giường

Phụ nữ đôi mươi hay 25 thường sợ bị đàn ông đánh giá, sợ bị hiểu sai về sự đoan chính mà chẳng dám đòi hỏi hay nói ra những mong muốn của mình trong chuyện gối chăn. Trong khi đó, phụ nữ 30 thẳng thắn, trung thực với cảm xúc của mình.

Họ thoái mái thể hiện niềm hạnh phúc, chỉ dẫn đối tác để giúp mình đạt được khát khao và chẳng ngại ngần thử những điều mới mẻ để cuộc yêu thêm hấp dẫn, trọn vẹn.