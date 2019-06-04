Đàn bà lắm cái dại khờ: Yêu chồng thì có, yêu mình thì không!

Phụ nữ yêu 04/06/2019 21:47

Chính vì yêu chồng đến mức quên đi bản thân mình, ngay cả làm đẹp cũng phải hỏi ý kiến chồng nên rất nhiều đàn bà phải chịu cảnh chồng đi với gái nhưng không hỏi mình.

Đàn bà lắm cái dại khờ: Yêu chồng thì có, yêu mình thì không! - Ảnh 1
Họ để bản thân già nua mà không dám mua mỹ phẩm dưỡng da, muốn làm đẹp cũng hỏi ý kiến chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dù yêu chồng thương con đến mấy cũng đừng quên việc phải yêu bản thân. Bởi lẽ, chỉ khi biết trân trọng chính mình bạn mới nhận được điều tương tự từ người khác. Càng dễ dãi, đối xử tệ bạc với bản thân bạn càng khó mà có được hạnh phúc.

Rất nhiều đàn bà vì dại dột hi sinh tất cả những gì tốt nhất cho chồng mà tự biến mình thành mẹ sề lúc nào không hay. Họ cho phép bản thân mặc quần áo tuềnh toàng, lỗi mốt để sắm quần áo mới cho chồng. Họ để bản thân già nua mà không dám mua mỹ phẩm dưỡng da, muốn làm đẹp cũng hỏi ý kiến chồng.

Nếu chồng không cho, nếu chồng gạt phăng đi họ cũng chỉ tặc lưỡi “ôi dào, lấy chồng rồi diện làm gì, chồng không chê là được rồi”.

Đàn bà lắm cái dại khờ: Yêu chồng thì có, yêu mình thì không! - Ảnh 2
Những người vợ khờ dại cứ đợi, cứ chờ đến khi sức khỏe giảm sút, nhan sắc xuống cấp, mỡ bụng xếp lớp mới giật mình không nhận ra người trong gương là bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế đã bao giờ chị em tự hỏi chồng cặp bồ, gái gú bên ngoài có hỏi qua bạn hay không? Trong khi đàn ông có thể thoải mái tiêu pha, dùng tiền triệu chi cho một cuộc ăn nhậu với bạn bè, vung tay bài bạc hay mua thứ mình thích. Họ tiêu tiền vô tư đến mức chẳng đoái hoài đến người vợ đang chắt bóp từng đồng, tiết kiệm từng cắc.

Trong khi đó, đàn bà cứ phải đợi con lớn hơn một chút, đợi mình bớt bận bịu mới có thời gian chăm sóc bản thân, phải dư dả chút đỉnh mới dám chỉn chu nhan sắc, đợi tài chính gia đình khấm khá mới dám thương lấy chính mình. Những người vợ khờ dại cứ đợi, cứ chờ đến khi sức khỏe giảm sút, nhan sắc xuống cấp, mỡ bụng xếp lớp mới giật mình không nhận ra người trong gương là bản thân mình.

Đàn bà lắm cái dại khờ: Yêu chồng thì có, yêu mình thì không! - Ảnh 3
Hãy nhớ rằng, hôn nhân là một mối quan hệ không chỉ cần tình yêu mà còn cần cả sự tôn trọng, bình đẳng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, đàn bà dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải yêu bản thân mình nhất. Đừng hi sinh tất thảy vì chồng, cũng đừng ôm lấy thua thiệt về mình. Hãy nhớ rằng, hôn nhân là một mối quan hệ không chỉ cần tình yêu mà còn cần cả sự tôn trọng, bình đẳng mới khiến cả hai thảnh thơi mà tận hưởng những ngày hạnh phúc.

Nếu chỉ có cho mà không có nhận, một phía thương tổn một bên sướng sung thì mỗi ngày còn nhốt mình trong cuộc hôn nhân ấy đàn bà càng khổ dài dài.

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