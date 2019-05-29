4 lý do dù chồng kiếm được bạc tỷ đàn bà vẫn bỏ mà cặp bồ

Phụ nữ vốn giàu tình cảm, một khi đã kết hôn thì chỉ biết mỗi chồng con, chấp nhận hi sinh tất cả vì gia đình. Vậy nhưng, nếu chồng phạm phải những sai lầm này thì dù có cho bạc tỷ họ cũng thay lòng đổi dạ, dấn thân vào mối quan hệ ngoài luồng.

Sự vô tâm ấy sẽ khiến người vợ cảm thấy tủi thân, thậm chí tổn thương vì chồng quá lạnh nhạt. Lâu dần, người phụ nữ sẽ cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Họ dễ dàng sa ngã vào vòng tay đàn ông khác để khỏa lấp những đớn đau, trống trải trong lòng.

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần sự quan tâm, chia sẻ mới hạnh phúc lâu dài. Nếu đàn ông chỉ nói yêu vợ bằng miệng, mặc cô ấy phải tự làm hết việc nhà, tất bật từ sáng sớm đến tối mịt vẫn không ngơi tay thì người chồng ấy quá vô tâm.

Nếu đàn ông cứ xem thường vợ thì những uất ức dồn nén trong lòng, những bực dọc tích tụ sẽ khiến phụ nữ 'quẫn trí' mà làm liều, mà trả thù chồng bằng việc lên giường với đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Sự tôn trọng

Trong một gia đình, phụ nữ và đàn ông phải bình quyền. Nếu người chồng không tôn trọng ý kiến của vợ, luôn tự mình quyết định mọi việc mà không thông qua bạn đời thì anh ấy quá bảo thủ, gia trưởng. Đàn ông đừng nghĩ rằng mình kiếm được nhiều tiền, công việc tốt hơn thì có quyền “lên mặt” với vợ.

Bởi dù có kiếm được ít tiền hơn chồng, sự nghiệp thua kém thì cô ấy vẫn là vợ, vẫn là người phụ nữ đứng bên cạnh đời chồng. Nếu đàn ông cứ xem thường vợ thì những uất ức dồn nén trong lòng, những bực dọc tích tụ sẽ khiến phụ nữ “quẫn trí” mà làm liều, mà trả thù chồng bằng việc lên giường với đàn ông khác.

Nếu có một người đàn ông lãng mạn, galant xuất hiện quan tâm, yêu chiều thì sự mới mẻ ấy sẽ khiến chị em say đứ đừ - Ảnh minh họa: Internet

3. Hôn nhân lạnh nhạt

Hôn nhân nhàm chán là một trong những lý do hàng đầu khiến phụ nữ ngoại tình. Nếu chồng quá nhàm chán, nhạt nhẽo cứ hàng ngày đi làm, về nhà ăn tối, đi ngủ rồi lại bắt đầu ngày mới bằng việc đi làm thì cuộc sống ấy quá vô vị.

Nếu đàn ông quên những buổi tối hẹn hò, những món quà ngày kỷ niệm hay thờ ơ với bạn đời thì phụ nữ sẽ bị trói buộc trong những khát khao của mình. Nếu có một người đàn ông lãng mạn, galant xuất hiện quan tâm, yêu chiều thì sự mới mẻ ấy sẽ khiến chị em say đứ đừ, quên mất đất trời, quên cả việc mình đang có chồng.

Họ lẳng lơ nên nằm bên chồng nhưng luôn tơ tưởng đến đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

4. Bản tính lẳng lơ

Có những người phụ nữ dù được chồng yêu thương hết lòng nhưng vẫn không chịu ngoan. Họ lẳng lơ nên nằm bên chồng nhưng luôn tơ tưởng đến đàn ông khác. Thậm chí, chỉ gặp đàn ông khác một lần họ đã có thể lên giường mà không hề cảm thấy có lỗi.

Họ tìm đến đàn ông khác để tìm cảm giác mới mẻ, để được nếm “của lạ” nhưng không hề có ý định ly hôn chồng.