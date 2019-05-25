Dù có gan dối gạt vợ con để lên giường với đàn bà khác nhưng đàn ông ngoại tình nào cũng có những nỗi sợ này.

Ngoài niềm vui và hạnh phúc mới bên nhân tình, trong lòng đàn ông ngoại tình cũng tồn tại song song những nỗi lo sợ thường trực này. Họ sợ bị lợi dụng để trục lợi, sợ bị nhân tình ép bỏ vợ để đến với cô ta - Ảnh minh họa: Internet Sợ bị nhân tình lợi dụng Đàn ông thường ngoại tình khi tình cảm vợ chồng có vấn đề, khi hôn nhân gặp những khúc mắc không thể tháo gỡ. Họ tìm đến người phụ nữ có thể cho mình cảm giác bình yên, hạnh phúc như được sống lại thuở độc thân yêu đương cuồng nhiệt, để thoát khỏi những bực dọc trong lòng.

Vậy nhưng, dù yêu thương nhân tình đến mấy đàn ông cũng thầm lo sợ cô ấy không thật tâm đối đãi với mình. Họ sợ bị lợi dụng để trục lợi, sợ bị nhân tình ép bỏ vợ để đến với cô ta. Trong lòng đàn ông tệ bạc vẫn tự dằn vặt chính mình và sợ bị vợ lật tẩy sự thật tày trời mình đang giấu kín - Ảnh minh họa: Internet Sợ bị vợ phát hiện Có gan ngoại tình, dám cởi đồ lên giường với đàn bà khác nhưng đàn ông vẫn thừa biết rằng hành động của mình là sai trái. Ngoại tình vừa vi phạm luật hôn nhân gia đình, vừa phản bội bạn đời, nếu vợ phát hiện được thì nguy cơ đàn ông đánh mất mái ấm hiện tại là rất cao.

Dẫu bên nhân tình họ có thể thề thốt trăm năm, hứa hẹn đủ điều nhưng khi về nhà với vợ, đàn ông luôn cố gắng che đậy mọi chuyện. Họ vờ bình thường như mọi ngày, vờ thương vợ yêu con nhưng trong lòng vẫn tự dằn vặt chính mình và sợ bị vợ lật tẩy sự thật tày trời mình đang giấu kín. Những ông chồng sợ chuyện ngoại tình bại lộ sẽ khiến họ mất danh dự, uy tín với đồng nghiệp, cấp trên, họ hàng làng xóm và với chính gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet Sợ đánh mất danh dự Có những người đàn ông tìm đến kẻ thứ ba không phải vì hết yêu vợ mà vì muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Đúng như câu nói “một cái lạ bằng một tạ cái quen”, nhân tình tươi trẻ sẽ luôn hấp dẫn, khiến những ông chồng thích thú hơn rất nhiều so với khi gần gũi với vợ. Bị ham muốn thân xác che mờ lý trí nhưng mỗi khi có đủ minh mẫn đàn ông vẫn sợ chuyện ngoại tình bại lộ sẽ khiến họ mất danh dự, uy tín với đồng nghiệp, cấp trên, họ hàng làng xóm và với chính gia đình mình. Đàn ông còn sợ con cái sẽ khinh miệt, ghét bỏ, thậm chí không thèm nhìn mặt, cũng không thương yêu, kính trọng họ như trước - Ảnh minh họa: Internet Sợ con cái tổn thương Nếu sợ vợ đau lòng đàn ông đã không ngoại tình, vậy nên khi lăng nhăng đàn ông chỉ lo lắng con cái biết chuyện sẽ tổn thương. Đứa trẻ dù hiểu chuyện, trưởng thành đến mấy cũng sẽ không thể chấp nhận được người cha thay lòng đổi dạ, gái gú bên ngoài. Hơn cả, đàn ông còn sợ con cái sẽ khinh miệt, ghét bỏ, thậm chí không thèm nhìn mặt, cũng không thương yêu, kính trọng họ như trước.

4 điều phụ nữ bản lĩnh không bao giờ đòi hỏi ở đàn ông Đàn ông có yêu thương mình hay không là ở cách anh ấy quan tâm, chăm sóc và để ý đến những điều vụn vặt quanh đời mình chứ nào phải là việc họ răm rắp nghe lời như tôi tớ với chủ nhân...

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