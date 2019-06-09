Đàn bà đừng dại làm kẻ chen ngang bởi đàn ông nếu tốt đã không ngoại tình

Phụ nữ yêu 09/06/2019 16:30

Đời đàn bà, yêu ai cũng được nhưng đừng nhòm ngó đàn ông đã có vợ, lựa chọn làm kẻ chen ngang hạnh phúc của đàn bà khác.

Đàn bà dại nhất là chấp nhận làm kẻ thứ ba. Bởi lẽ, người đàn ông mà họ dùng trăm phương nghìn kế để giành giật suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Trong khi bạn độc thân, bạn tươi trẻ và bạn có rất nhiều lựa chọn cho đời mình thì việc gì phải khổ sở mà đâm đầu vào đàn ông có vợ để bị mang tiếng là kẻ cướp chồng?

Đàn bà đừng dại làm kẻ chen ngang bởi đàn ông nếu tốt đã không ngoại tình - Ảnh 1
Một khi đã vứt lòng tự trọng để chạy theo đàn ông có vợ nghĩa là bạn đã mặc cho mình trở thành kẻ bản thân từng rất căm ghét 'kẻ thứ ba' - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, dẫu có cướp được anh ta là của riêng, buộc người đàn ông tệ bạc kia bỏ vợ thì liệu bạn có được sống hạnh phúc, bình yên sau đấy. Dám chắc, dù có nên vợ thành chồng với người đàn ông mình từng yêu say đắm, lén lút cặp kè sau lưng vợ anh ta thì trong thâm tâm kẻ thứ ba sẽ mãi chất chứa nỗi lo sợ anh ta sẽ lại cắm sừng mình.

Một khi đã vứt lòng tự trọng để chạy theo đàn ông có vợ nghĩa là bạn đã hạ mình xuống, đã trao cho đối phương quyền được khinh thường bạn.

Dẫu biết rằng một khi đã yêu đàn bà sẽ quên cả lý trí, sẽ để cảm xúc dẫn dắt mà mặc sức vẫy vùng trong tình yêu cuồng nhiệt, điên cuồng ấy. Họ mặc cho mình trở thành kẻ mình từng rất căm ghét “kẻ thứ ba” một cách trắng trợn, trơ trẽn.

Đàn bà đừng dại làm kẻ chen ngang bởi đàn ông nếu tốt đã không ngoại tình - Ảnh 2
Đúng là tình yêu không hề có lỗi, nhưng nếu nảy sinh tình cảm với người có gia đình thì phần lỗi chắc chắn thuộc về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ai có thể ép bạn lên giường với họ, cũng chẳng đàn ông nào có thể ép một người đàn bà làm điều cô ta không muốn. Ngay từ giây phút dễ dãi với chính mình, cởi đồ ăn nằm với đàn ông có vợ thì người đàn bà ấy đã tự khiến đời mình lâm vào đường cùng, bước chân vào vực sâu tội lỗi.

Đáng ra, nếu nghiêm khắc với bản thân thì từ trong suy nghĩ đàn bà cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò với đàn ông có gia đình. Họ phải ý thức được rằng, một người chồng có thể vì đàn bà khác mà phản bội vợ con, đạp đổ một mái ấm thì anh ta quá đê hèn, tồi tệ, là chân dung của kẻ Sở Khanh.

Anh ta có thể thề non hẹn biển, ước hẹn đủ điều với bạn trong khi vẫn chung sống với vợ thì chẳng ai có thể nói trước được rằng sau này gã sẽ không áp dụng chiêu thức tương tự với “kẻ thứ tư”.

Đã là kẻ thứ ba thì đừng bao giờ nhân danh tình yêu để bao biện cho mình. Đừng “mặt dày” mà gào lên rằng tình yêu không có lỗi. Đúng là tình yêu không hề có lỗi, nhưng nếu nảy sinh tình cảm với người có gia đình thì phần lỗi chắc chắn thuộc về bạn.

Đàn bà đừng dại làm kẻ chen ngang bởi đàn ông nếu tốt đã không ngoại tình - Ảnh 3
Đàn bà bất chấp luân thường đạo lý để làm tiểu tam, hạnh phúc hả hê trên đau khổ của đàn bà khác không bao giờ xứng đáng nhận được sự cảm thông - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng, chỉ đàn ông mới là người hiểu rõ nhất ai là người phụ nữ quan trọng nhất đời họ, ai là người họ sẵn lòng dùng nửa đời còn lại để yêu thương che chở. Việc huyễn hoặc vị trí, tầm quan trọng của mình trong trái tim đàn ông có vợ sẽ khiến bạn phải chua chát nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ dư thừa bị ghét bỏ, khinh miệt.

Chẳng ai có thể phủ nhận rằng đàn ông từng trải, kinh tế ổn định và luôn xuất hiện trong vẻ ngoài tươm tất sẽ có sức hấp dẫn khó cưỡng trong mắt phụ nữ. Vậy nhưng, việc bất chấp luân thường đạo lý để làm tiểu tam, hạnh phúc hả hê trên đau khổ của đàn bà khác sẽ không bao giờ xứng đáng nhận được sự cảm thông.

Rồi sẽ có ngày kẻ thứ ba phải thừa nhận rằng, đàn ông bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền mãi mãi vẫn là một gã đàn ông tồi, một người tình vô trách nhiệm. Thế nên, đàn bà dù dại hay khôn cũng đừng ngã vào vòng tay đàn ông có vợ kẻo khổ cả đời, muôn kiếp cũng chẳng thể gột rửa vết nhơ.

Đàn bà lắm cái dại khờ: Yêu chồng thì có, yêu mình thì không!

Đàn bà lắm cái dại khờ: Yêu chồng thì có, yêu mình thì không!

Chính vì yêu chồng đến mức quên đi bản thân mình, ngay cả làm đẹp cũng phải hỏi ý kiến chồng nên rất nhiều đàn bà phải chịu cảnh chồng đi với gái nhưng không hỏi mình.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 28 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này