Chưa kể, dẫu có cướp được anh ta là của riêng, buộc người đàn ông tệ bạc kia bỏ vợ thì liệu bạn có được sống hạnh phúc, bình yên sau đấy. Dám chắc, dù có nên vợ thành chồng với người đàn ông mình từng yêu say đắm, lén lút cặp kè sau lưng vợ anh ta thì trong thâm tâm kẻ thứ ba sẽ mãi chất chứa nỗi lo sợ anh ta sẽ lại cắm sừng mình.

Đàn bà dại nhất là chấp nhận làm kẻ thứ ba . Bởi lẽ, người đàn ông mà họ dùng trăm phương nghìn kế để giành giật suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Trong khi bạn độc thân, bạn tươi trẻ và bạn có rất nhiều lựa chọn cho đời mình thì việc gì phải khổ sở mà đâm đầu vào đàn ông có vợ để bị mang tiếng là kẻ cướp chồng?

Dẫu biết rằng một khi đã yêu đàn bà sẽ quên cả lý trí, sẽ để cảm xúc dẫn dắt mà mặc sức vẫy vùng trong tình yêu cuồng nhiệt, điên cuồng ấy. Họ mặc cho mình trở thành kẻ mình từng rất căm ghét “kẻ thứ ba” một cách trắng trợn, trơ trẽn.

Một khi đã vứt lòng tự trọng để chạy theo đàn ông có vợ nghĩa là bạn đã hạ mình xuống, đã trao cho đối phương quyền được khinh thường bạn.

Đúng là tình yêu không hề có lỗi, nhưng nếu nảy sinh tình cảm với người có gia đình thì phần lỗi chắc chắn thuộc về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ai có thể ép bạn lên giường với họ, cũng chẳng đàn ông nào có thể ép một người đàn bà làm điều cô ta không muốn. Ngay từ giây phút dễ dãi với chính mình, cởi đồ ăn nằm với đàn ông có vợ thì người đàn bà ấy đã tự khiến đời mình lâm vào đường cùng, bước chân vào vực sâu tội lỗi.

Đáng ra, nếu nghiêm khắc với bản thân thì từ trong suy nghĩ đàn bà cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò với đàn ông có gia đình. Họ phải ý thức được rằng, một người chồng có thể vì đàn bà khác mà phản bội vợ con, đạp đổ một mái ấm thì anh ta quá đê hèn, tồi tệ, là chân dung của kẻ Sở Khanh.

Anh ta có thể thề non hẹn biển, ước hẹn đủ điều với bạn trong khi vẫn chung sống với vợ thì chẳng ai có thể nói trước được rằng sau này gã sẽ không áp dụng chiêu thức tương tự với “kẻ thứ tư”.

Đã là kẻ thứ ba thì đừng bao giờ nhân danh tình yêu để bao biện cho mình. Đừng “mặt dày” mà gào lên rằng tình yêu không có lỗi. Đúng là tình yêu không hề có lỗi, nhưng nếu nảy sinh tình cảm với người có gia đình thì phần lỗi chắc chắn thuộc về bạn.

Đàn bà bất chấp luân thường đạo lý để làm tiểu tam, hạnh phúc hả hê trên đau khổ của đàn bà khác không bao giờ xứng đáng nhận được sự cảm thông - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng, chỉ đàn ông mới là người hiểu rõ nhất ai là người phụ nữ quan trọng nhất đời họ, ai là người họ sẵn lòng dùng nửa đời còn lại để yêu thương che chở. Việc huyễn hoặc vị trí, tầm quan trọng của mình trong trái tim đàn ông có vợ sẽ khiến bạn phải chua chát nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ dư thừa bị ghét bỏ, khinh miệt.

Chẳng ai có thể phủ nhận rằng đàn ông từng trải, kinh tế ổn định và luôn xuất hiện trong vẻ ngoài tươm tất sẽ có sức hấp dẫn khó cưỡng trong mắt phụ nữ. Vậy nhưng, việc bất chấp luân thường đạo lý để làm tiểu tam, hạnh phúc hả hê trên đau khổ của đàn bà khác sẽ không bao giờ xứng đáng nhận được sự cảm thông.

Rồi sẽ có ngày kẻ thứ ba phải thừa nhận rằng, đàn ông bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền mãi mãi vẫn là một gã đàn ông tồi, một người tình vô trách nhiệm. Thế nên, đàn bà dù dại hay khôn cũng đừng ngã vào vòng tay đàn ông có vợ kẻo khổ cả đời, muôn kiếp cũng chẳng thể gột rửa vết nhơ.