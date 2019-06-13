3 người phụ nữ khiến đàn ông cả đời nhung nhớ, đến chết vẫn không quên

Phụ nữ yêu 13/06/2019 15:25

Dù hôn nhân hạnh phúc đến mấy cũng không thể khiến đàn ông quên đi 3 người phụ nữ này.

Đây là 3 người phụ nữ luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim đàn ông, dù có lập gia đình họ cũng không thôi nghĩ đến dù chỉ một giây.

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Chính vì trao trọn tình yêu của mình cho người phụ nữ ấy nên dù mối tình có tan vỡ thì cả đời này đàn ông vẫn không thôi nhớ về mối tình đầu của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Cả đời này đàn ông cũng không thôi nhung nhớ mối tình đầu

Mối tình đầu chính là người phụ nữ dạy đàn ông biết yêu là gì. Cô ấy có thể là bạn cùng lớp thuở phổ thông, cô bạn cá tính thời đại học hay cũng có thể là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm. Cô ấy là ai không quan trọng. Mấu chốt nằm ở chỗ cô ấy có được tất cả những cái lần đầu tiên của đàn ông.

Từ cái nắm tay đầy ngượng ngùng, vòng tay ôm thật chặt hay nụ hôn đầu vụng về. Chính vì trao trọn tình yêu của mình cho người phụ nữ ấy nên dù mối tình có tan vỡ, cả hai không đến được với nhau thì cả đời này đàn ông vẫn không thôi nhớ về mối tình đầu của mình. Thậm chí, họ còn ngầm so sánh cô ấy với những người phụ nữ đến sau.

3 người phụ nữ khiến đàn ông cả đời nhung nhớ, đến chết vẫn không quên - Ảnh 2
Họ biết thừa rằng, mình nợ đối phương một lời xin lỗi, dù có muộn màng chăng nữa - Ảnh minh họa: Internet

2. Người phụ nữ đàn ông từng phản bội

Đàn ông không chỉ nhớ đến những kỷ niệm đẹp mà còn day dứt về những sai lầm trong quá khứ của mình. Dù ở thời điểm dửng dưng làm tổn thương một người phụ nữ, khiến cô ấy phải rơi không ít nước mắt về mình đàn ông chẳng hề ăn năn hối lỗi. Thậm chí, họ còn đổ mọi trách nhiệm lên đầu đối phương. Họ bao biện rằng do đối phương không quan tâm, chăm sóc nên họ mới ngoại tình.

Thế nhưng, sau khi cơn đau đã qua, khi mối tình ấy đã kết thúc chắc chắn đàn ông nào cũng dằn vặt về tội lỗi của mình. Họ biết thừa rằng, mình nợ đối phương một lời xin lỗi, dù có muộn màng chăng nữa.

3 người phụ nữ khiến đàn ông cả đời nhung nhớ, đến chết vẫn không quên - Ảnh 3
Đàn ông không thôi bị ám ảnh về cách mà họ và tình một đêm quấn lấy nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Tình một đêm

Những tưởng tình một đêm chỉ là những gì thoáng qua trong đời đàn ông bởi khi lên giường với nhau cả hai chẳng biết gì nhiều về đối phương. Đôi khi ngay cả cái tên cũng chỉ là nói dối để tránh phiền phức. Vậy nhưng, chính vì là duy nhất nên tình một đêm luôn có dấu ấn đặc biệt trong tâm thức đàn ông.

Dù không yêu người phụ nữ ấy nhưng chàng nhớ rất rõ khuôn mặt, mái tóc, cơ thể và cả mùi hương nước hoa của cô ấy. Thậm chí, đàn ông còn không thôi bị ám ảnh về cách mà họ và tình một đêm quấn lấy nhau. Sự cuồng nhiệt, háo hức ấy dù là người yêu hay vợ cũng chẳng thể cho họ được.

Dù có tình yêu mới, kết hôn với người phụ nữ mình hết lòng yêu thương thì cả đời này đàn ông cũng không thôi nghĩ về 3 người phụ nữ trên. Chị em đừng buồn mà hãy tôn trọng quá khứ của chồng. Bởi quan trọng nhất vẫn là hiện tại, chỉ cần anh ấy là người chồng tốt, một mực thủy chung thì chị em hãy cứ an yên mà hưởng hạnh phúc.

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