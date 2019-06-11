Chỉ khi đủ tin tưởng và muốn lấy bạn làm vợ đàn ông mới làm điều này

Chỉ khi yêu thương chân thành, tính chuyện trăm năm đàn ông mới làm điều này cho người phụ nữ của đời mình.

Thậm chí, chàng luôn tìm đến bạn để được tỏ bày mọi phiền muộn trong lòng để được lắng nghe, vỗ về. Chỉ cần được bên bạn những khi mệt mỏi chán chường đã dư sức khiến chàng cảm thấy bình yên, tìm lại thăng bằng trong cuộc sống.

Nếu vẫn còn giữ kẽ, nghi ngại và ngờ vực bạn thì đàn ông sẽ giấu kín mọi tâm tư tình cảm của mình. Vui buồn hay giận giữ họ cũng không sẻ chia, tự gặm nhấm nỗi bi ai và không cần sự an ủi, động viên từ bạn. Ngược lại, khi đã xem bạn là một nửa đời mình thì chàng sẽ chẳng giấu giếm bất cứ điều gì.

Chỉ khi chàng giới thiệu với cha mẹ rằng 'đây là người yêu của con' thì chị em mới có thể vững tin rằng chàng nghiêm túc với mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

2. Đưa bạn về ra mắt gia đình

Phụ nữ đừng vội vui mừng nếu đàn ông đưa bạn đến gặp bạn bè của họ. Bởi bạn bè suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, là những mối quan hệ xã giao. Anh ta có thể đưa bạn đi cùng ở cuộc vui này thì cũng đã đưa rất nhiều cô gái khác đến những cuộc hẹn khác với hội bạn của mình.

Chỉ khi chàng dẫn bạn về nhà ra mắt gia đình, giới thiệu với cha mẹ rằng “đây là người yêu của con” thì chị em mới có thể vững tin rằng mình và đối phương sẽ có mối quan hệ dài lâu.

Chỉ khi yêu sâu đậm, tính chuyện trăm năm đàn ông mới đưa tiền của mình cho bạn giữ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đưa tiền cho bạn giữ

Đàn ông phấn đấu cả đời cho sự nghiệp cũng chỉ để tìm kiếm danh vọng, mong kiếm được thật nhiều tiền để sở hữu cuộc sống đủ đầy, sung túc. Xa hơn, họ còn nỗ lực kiếm tiền để vợ con không phải chịu khổ cực, vợ chồng cùng nhau phấn đấu cho tương lai.

Thế nên, chỉ khi yêu sâu đậm, tính chuyện trăm năm đàn ông mới đưa tiền của mình cho bạn giữ. Họ đã ngầm xem bạn là “tay hòm chìa khóa”, là người bạn đời của mình ngay từ khoảnh khắc ấy.

Nếu đang yêu một người đàn ông sẵn lòng trao cho mình 3 điều trên, chị em hãy giữ lấy chàng thật chặt bởi trên đời này sẽ không tìm được ai yêu thương, trân trọng bạn như anh ấy.