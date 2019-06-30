Phụ nữ một đời chồng thì đã sao, vẫn dư sức khiến đàn ông say đứ đừ thế này đây

Phụ nữ yêu 30/06/2019 16:30

Phụ nữ đã qua một đời chồng như con chim sợ cành cong, họ càng né tránh, đề phòng đàn ông càng muốn chiếm hữu, càng khát khao chinh phục...

Phụ nữ đã qua một đời chồng thì đã sao, bạn chẳng việc gì phải cảm thấy tủi hờn, xấu hổ cả, bởi ở bạn có sự từng trải, bản lĩnh và cuốn hút mà những cô nàng độc thân dù muốn cũng không thể có được. Đấy cũng là chất men say khiến đàn ông một khi đã đem lòng say mê sẽ cuồng si cả đời, nửa bước không rời.

phu nu da qua mot doi chong 1

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng phụ nữ đã qua một đời chồng có sức quyến rũ ‘chết người’, khiến họ dù muốn cũng không thể cưỡng lại mà sa vào lưới tình - Ảnh minh họa: Internet

1. Tâm hồn có chiều sâu

Những phụ nữ đôi mươi, độc thân thường nông cạn, hời hợt. Họ thường dễ phải lòng một người đàn ông, sau đấy cũng dễ dàng đề nghị chia tay chỉ vì những điều vụn vặt, những mâu thuẫn nho nhỏ. Phụ nữ đã qua một đời chồng không như thế.

Vì là con chim sợ cành cong nên cô ấy rất cẩn trọng khi bước chân vào một mối quan hệ mới. Họ trân trọng người đàn ông đến sau, biết suy nghĩ cho đối phương và thẳng thắn với những mong muốn, tâm tư tình cảm của mình. Nhờ thế mà cả hai sẽ nhanh chóng thấu hiểu, cảm thông và ngày càng gắn bó.

phu nu da qua mot doi chong 3
Vì đã nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố nên phụ nữ một đời chồng biết cách kiểm soát cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Nàng biết cương nhu đúng lúc

Phụ nữ thường sống cảm tính, dễ vì giận hờn vu vơ mà làm lớn chuyện, gây nên những hành động khiến chính họ phải hối hận ngay sau đấy. Vì đã nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố nên phụ nữ một đời chồng biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Họ luôn cố gắng giải quyết mọi khúc mắc, tranh cãi bằng lời nói. Nếu sai, họ chẳng ngần ngại nhận lỗi. Nếu đối phương sai họ sẽ cương quyết không nhún nhường mà đòi lời xin lỗi.

Cương nhu đúng lúc, nhường nhịn nhưng không bao che hay dễ dàng bỏ qua cho sai lầm của đàn ông nên phái mạnh rất thích sự rõ ràng, sòng phẳng này của họ.

phu nu da qua mot doi chong 4
Nàng chung sống hòa thuận với những điều chưa hoàn hảo, khiến đàn ông cảm thấy mình được xem trọng, được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

3. Nàng trân trọng thực tại

Vì đã từng nếm trải những tổn thương, đớn đau trong cuộc hôn nhân cũ nên phụ nữ một đời chồng luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc. Cô ấy tôn trọng không gian riêng, không kiểm soát cũng chẳng ngăn cấm đối phương làm điều họ thích. Cũng thế, nàng tận hưởng cuộc sống của mình, làm điều khiến mình vui vẻ mà không sợ bị đánh giá, can ngăn.

Tất nhiên, nàng sẽ chung sống hòa thuận với những điều chưa hoàn hảo, khiến đàn ông cảm thấy mình được xem trọng, được yêu thương.

Nếu đang yêu một người phụ nữ từng ly hôn, đàn ông hãy biết cách trân trọng bởi bạn đang có trong tay "của báu trời cho” đấy.

Dù yêu đến mấy phụ nữ cũng phải giữ lại 3 điều này cho riêng mình, đừng dại cho hết kẻo khổ hạnh cả đời

Dù yêu đến mấy phụ nữ cũng phải giữ lại 3 điều này cho riêng mình, đừng dại cho hết kẻo khổ hạnh cả đời

Dưới đây là những điều phụ nữ không nên làm vì đàn ông, chị em nhất định phải thuộc lòng kẻo bất hạnh triền miên, khổ đau tận cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này