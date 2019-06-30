Phụ nữ một đời chồng thì đã sao, vẫn dư sức khiến đàn ông say đứ đừ thế này đây

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng phụ nữ đã qua một đời chồng có sức quyến rũ ‘chết người’, khiến họ dù muốn cũng không thể cưỡng lại mà sa vào lưới tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đã qua một đời chồng thì đã sao, bạn chẳng việc gì phải cảm thấy tủi hờn, xấu hổ cả, bởi ở bạn có sự từng trải, bản lĩnh và cuốn hút mà những cô nàng độc thân dù muốn cũng không thể có được. Đấy cũng là chất men say khiến đàn ông một khi đã đem lòng say mê sẽ cuồng si cả đời, nửa bước không rời.

Vì là con chim sợ cành cong nên cô ấy rất cẩn trọng khi bước chân vào một mối quan hệ mới. Họ trân trọng người đàn ông đến sau, biết suy nghĩ cho đối phương và thẳng thắn với những mong muốn, tâm tư tình cảm của mình. Nhờ thế mà cả hai sẽ nhanh chóng thấu hiểu, cảm thông và ngày càng gắn bó.

Những phụ nữ đôi mươi, độc thân thường nông cạn, hời hợt. Họ thường dễ phải lòng một người đàn ông, sau đấy cũng dễ dàng đề nghị chia tay chỉ vì những điều vụn vặt, những mâu thuẫn nho nhỏ. Phụ nữ đã qua một đời chồng không như thế.

Vì đã nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố nên phụ nữ một đời chồng biết cách kiểm soát cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Nàng biết cương nhu đúng lúc

Phụ nữ thường sống cảm tính, dễ vì giận hờn vu vơ mà làm lớn chuyện, gây nên những hành động khiến chính họ phải hối hận ngay sau đấy. Vì đã nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố nên phụ nữ một đời chồng biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Họ luôn cố gắng giải quyết mọi khúc mắc, tranh cãi bằng lời nói. Nếu sai, họ chẳng ngần ngại nhận lỗi. Nếu đối phương sai họ sẽ cương quyết không nhún nhường mà đòi lời xin lỗi.

Cương nhu đúng lúc, nhường nhịn nhưng không bao che hay dễ dàng bỏ qua cho sai lầm của đàn ông nên phái mạnh rất thích sự rõ ràng, sòng phẳng này của họ.

Nàng chung sống hòa thuận với những điều chưa hoàn hảo, khiến đàn ông cảm thấy mình được xem trọng, được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

3. Nàng trân trọng thực tại

Vì đã từng nếm trải những tổn thương, đớn đau trong cuộc hôn nhân cũ nên phụ nữ một đời chồng luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc. Cô ấy tôn trọng không gian riêng, không kiểm soát cũng chẳng ngăn cấm đối phương làm điều họ thích. Cũng thế, nàng tận hưởng cuộc sống của mình, làm điều khiến mình vui vẻ mà không sợ bị đánh giá, can ngăn.

Tất nhiên, nàng sẽ chung sống hòa thuận với những điều chưa hoàn hảo, khiến đàn ông cảm thấy mình được xem trọng, được yêu thương.

Nếu đang yêu một người phụ nữ từng ly hôn, đàn ông hãy biết cách trân trọng bởi bạn đang có trong tay "của báu trời cho” đấy.