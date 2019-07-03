Khi biết chồng ngoại tình, thay vì cúi mặt khóc lóc phụ nữ khôn ngoan sẽ ngẩng cao đầu mà làm ngay điều này để xử lý gọn kẻ thứ ba, giành chồng từ tay bồ nhí.

Làm gì khi biết chồng ngoại tình là câu hỏi thường trực trong đầu người phụ nữ bị phản bội. Thậm chí, họ còn tự vẽ ra kịch bản đánh ghen, kế hoạch trả thù kẻ thứ ba và người đàn ông tệ bạc. Thế nhưng, muốn xử lý bồ nhí của chồng nhanh gọn, hiệu quả nhất chị em hãy chắc rằng mình nắm được những bí quyết “đánh ghen” của phụ nữ khôn ngoan này. Đừng bỏ qua cho kẻ thứ ba, nếu không bạn sẽ mất chồng vào tay ả đàn bà lăng loàn kia - Ảnh minh họa: Internet 1. Không trả thù chồng bằng cách “ông ăn chả, bà ăn nem” Khi phát hiện chồng nuôi bồ nhí, phụ nữ dù bao dung đến mấy cũng chẳng thể làm ngơ, xem như không có chuyện gì. Bởi lẽ, khi ấy, chồng không chỉ phản bội họ mà còn phản bội lại lòng tin, tình yêu và sự chung thủy của bạn đời.

Rất nhiều chị em trong cơn cuồng ghen đã quyết tâm trả thù chồng bằng cách ngoại tình, lên giường với đàn ông khác để chồng phải nếm nỗi đau bị “cắm sừng” như mình. Chị em dại dột đến mức quên mất rằng, chồng ngoại tình là chồng sai, mình chẳng việc gì phải hạ thấp danh sự, nhân phẩm của bản thân vì gã đàn ông tệ bạc ấy. Nếu cứ vội vàng đòi ly hôn, đòi buông tay thì đôi khi bạn sẽ hối hận vì đã không cố gắng một lần để giữ lại gia đình này - Ảnh minh họa: Internet 2. Trò chuyện thẳng thắn với chồng Phụ nữ khôn ngoan khôn bao giờ cho đàn ông cơ hội phản bội, qua mặt mình thêm một ngày nào nữa. Sau khi biết chính xác chồng bội bạc họ sẽ thẳng thắn nói chuyện trực tiếp với chồng và lắng nghe những lời giải thích của anh ấy.

Họ cần chồng thừa nhận tất cả mọi việc, biết nguyên nhân vì sao chồng ngoại tình để có thể cùng chồng thay đổi, vun vén cho hôn nhân. Nếu cứ vội vàng đòi ly hôn, đòi buông tay thì đôi khi bạn sẽ hối hận vì đã không cố gắng một lần để giữ lại gia đình này. Phụ nữ khôn ngoan sẽ nói thẳng với chồng về những đau khổ, tổn thương và cả những dằn vặt mà họ đang phải gánh chịu - Ảnh minh họa: Internet 3. Cho chồng biết cảm xúc thật của mình Đứng trước chồng, trước người đàn ông của đời mình phụ nữ đừng cố gắng làm nữ cường nhân, tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Bởi bạn càng diễn vai người hùng anh ấy càng khó lòng đoán biết suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm bạn dành cho họ. Thay vào đấy, phụ nữ khôn ngoan sẽ nói thẳng với chồng về những đau khổ, tổn thương và cả những dằn vặt mà họ đang gánh chịu. Đấy cũng là cách để đánh thức lương tâm nơi người đàn ông, khiến họ sớm tỉnh mộng mà quay về bên vợ con, gia đình, nhanh chóng rời xa hồ ly tinh kia. Bạn là người vợ hợp pháp, là con dâu được bố mẹ chồng hỏi cưới đàng hoàng nên đừng hạ mình tiếp chuyện nhân tình của chồng - Ảnh minh họa: Internet 4. Kiên nhẫn chờ chồng dứt khoát với kẻ thứ ba Phụ nữ có chồng ngoại tình, dù uất ức đến mấy cũng đừng khờ dại hẹn gặp kẻ thứ ba để đánh ghen. Bạn là người vợ hợp pháp, là con dâu được bố mẹ chồng hỏi cưới đàng hoàng nên đừng hạ mình tiếp chuyện nhân tình của chồng. Thay vào đấy, phụ nữ khôn ngoan sẽ tích cực hàn gắn bằng những bữa cơm gia đình, bằng những lời ngọt ngào yêu thương và cùng chồng tận hưởng những chuyến du lịch để hâm nóng tình cảm. Họ không bắt ép nhưng lại có thể khiến chồng quay về bên mái ấm gia đình, “cạch mặt” nhân tình vĩnh viễn bằng sự ôn nhu, thông minh trong hành xử của mình.

Phụ nữ ơi, cô đơn không đáng sợ, thất nghiệp mới là điều đáng sợ nhất! Phụ nữ độc thân dù cô đơn đến mấy cũng đừng vội than thân trách phận bởi nếu ép mình bắt đầu một mối quan hệ khiến bản thân bất hạnh, mệt nhoài thì thà “ế” mà hạnh phúc còn hơn có người yêu mà khổ nửa đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-vi-cui-dau-khoc-loc-phu-nu-khon-ngoan-se-lam-ngay-dieu-nay-de-xu-ly-ke-thu-ba-gianh-chong-tu-tay-bo-nhi-330013.html