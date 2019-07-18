Một khi đã ngoại tình đàn ông nào cũng để lộ 4 dấu hiệu đáng ngờ này, nhất là điều thứ 2

Phụ nữ yêu 18/07/2019 16:08

Dưới đây là 4 dấu hiệu lật tẩy chồng ngoại  tình, vợ tinh ý sẽ nhận ra ngay, chính xác 100%.

Dù ra sức che đậy, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng một khi đã ngoại tình đàn ông luôn để lộ những dấu hiệu đáng ngờ này. Thế nên, muốn biết chồng ngoại tình hay không chị em chỉ cần đọc bài viết này sẽ có đáp án ngay.

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Chẳng những dễ nổi nóng, thường xuyên kiếm chuyện gây sự với vợ, chồng ngoại tình còn chẳng tiếc dùng những lời khó nghe để làm vợ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

1. Thường xuyên gây chuyện, cãi vã với vợ

Đàn ông yêu vợ sẽ luôn đủ bao dung, độ lượng trước người phụ nữ của mình. Dẫu kiệm lời, lạnh lùng đến mấy họ cũng có cách thể hiện tình cảm qua hành động, cử chỉ và những quan tâm vụn vặt trong cuộc sống.

Thế nên, một khi đã có hình bóng phụ nữ khác, những ông chồng sẽ trở mặt nhanh chóng. Chẳng những dễ nổi nóng, thường xuyên kiếm chuyện gây sự với vợ họ còn chẳng tiếc dùng những lời khó nghe để làm vợ tổn thương.

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Đừng chờ đến khi chồng dâng hết tiền bạc cho người tình mới nhận ra mình bị cắm sừng thì quá chua xót - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhập nhằng chuyện tiền bạc

Tất nhiên, khi đã nuôi bồ nhí đàn ông luôn cần tiêu tiền nhiều hơn bình thường. Họ dùng tiền để cung phụng cho nhân tình, trả tiền cho những chuyến đi chơi cùng nhau hay những buổi hẹn hò, mua quà tặng bồ nhí.

Nếu chồng bỗng nhập nhằng chuyện tiền bạc, tiêu xài nhiều tiền hơn bình thường nhưng lại không có lý do cụ thể thì vợ nên nghi ngờ ngay. Đừng chờ đến khi chồng dâng hết tiền bạc cho người tình mới nhận ra mình bị cắm sừng thì quá chua xót.

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Họ vẫn sẽ vứt điện thoại lung tung trong nhà, chẳng màng ai nhắn tin gọi điện vì đã cẩn thận nhắc nhở nhân tình không được tự ý liên lạc với mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Thay đổi thói quen sử dụng điện thoại

Chẳng đàn ông ngoại tình nào dại dột ôm khư khư điện thoại, thay đổi mật khẩu hay nói chuyện với nhân tình trước mặt vợ cả. Họ vẫn sẽ vứt điện thoại lung tung trong nhà, chẳng màng ai nhắn tin gọi điện vì đã cẩn thận nhắc nhở nhân tình không được tự ý liên lạc với mình.

Chờ đến khi vợ ngủ say, khi không ai để ý đàn ông có vợ mới bí mật đăng nhập mạng xã hội để nói nhớ nhung, yêu đương và bàn kế hoạch hẹn hò sau lưng vợ.

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Rất có thể anh ấy đang say men tình bởi kẻ thứ ba nên mới quay sang chê vợ và viện đủ lý do để từ chối chuyện gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

4. Chẳng thèm động đến vợ

Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng sống với nhau càng lâu sẽ càng hòa hợp chuyện gối chăn, càng “nghiện” nhau nhiều hơn mỗi đêm. Vậy nên, nếu chồng bạn bỗng dưng lạnh nhạt, không màng động đến người vợ thì chị em cần cẩn trọng.

Rất có thể anh ấy đang say men tình bởi kẻ thứ ba nên mới “chán cơm thèm phở”, quay sang chê vợ và viện đủ lý do để từ chối chuyện gần gũi.

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Từ khóa:   chồng tệ bạc

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