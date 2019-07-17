Vợ biết 5 'CHIÊU ĐỘC' này, cưới nhau chục năm chồng vẫn NGHIỆN như ngày đầu

Phụ nữ yêu 17/07/2019 16:54

Chỉ cần thuộc lòng 5 tuyệt chiêu này, chị em không cần tìm mọi cách giữ chồng vẫn ngoan, “cho tiền” cũng không dám ngoại tình.

Phụ nữ biết cách giữ chồng đơn giản này thì dù sống bên nhau cả chục năm chồng vẫn nghiện vợ như ngày đầu.

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Cách giữ chồng nhàn hạ nhất là không trút hết bực dọc lên đầu chồng - Ảnh minh họa: Internet

1. Không “giận cá chém thớt”

Khi gặp những chuyện không vui, tâm trạng xuống dốc phụ nữ đừng trút hết bực dọc trong lòng lên đầu chồng hay kiếm chuyện với anh ấy. Thay vì dùng những lời vô tâm làm tổn thương nhau, bạn chỉ cần ngồi xuống tâm sự, tỉ tê với chồng về những khó chịu trong lòng.

Lúc ấy, chẳng những bạn được “cởi tấm lòng” mà chồng cũng thông cảm, thấu hiểu vợ hơn. Từ đấy, anh ấy cũng sẽ làm như thế khi gặp chuyện không như ý, không đổ lỗi, hằn học vô cớ với bạn đời.

2. Không quên chăm sóc chính mình

Sau những giờ vùi đầu vào bếp núc, chợ búa, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa, phụ nữ nhất định đừng quên chăm sóc chính mình. Đắp mặt nạ dưỡng da, đi spa chẳng tốn của bạn bao nhiêu thì giờ cả.

Đừng tiết kiệm thời gian chăm chút cho bản thân, bởi bạn càng trẻ trung, xinh đẹp chồng lại càng tự hào, “mát mặt” khi đưa vợ đi cùng trong các cuộc vui.

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Hẹn hò với chồng sẽ giúp cả hai sống lại thuở mới yêu, thêm trân trọng người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Không ngừng tạo nên những bất ngờ

Một buổi tối không nấu ăn ở nhà, bí mật đặt bàn ở nhà hàng và đặt lịch hẹn hò với chồng chính là cách phụ nữ khôn ngoan tạo nên những bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống hôn nhân. Hẹn hò với chồng sẽ giúp cả hai sống lại thuở mới yêu, thêm trân trọng người bạn đời của mình.

Càng thú vị, mới mẻ và không ngừng sáng tạo thì hôn nhân của hai bạn càng hạnh phúc, bền chặt theo năm tháng.

4. Không chèn ép đối phương

Vợ đừng bao giờ dại khờ giành phần hơn về mình trong mọi hoàn cảnh, bắt chồng phải răm rắp nghe theo những gì mình muốn. Thay vào đấy, bạn hãy cho anh ấy quyền được là chủ gia đình, cùng vợ bàn bạc những vấn đề quan trọng và cùng đưa ra quyết định sau cùng.

Phụ nữ càng độc tài, chèn ép chồng sẽ càng cô độc, bất hạnh trong hôn nhân.

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Đừng dại nói dối chồng, dù là điều nhỏ nhặt nhất bởi một khi đã mất lòng tin thì cả hai khó lòng an tâm về tương lai  - Ảnh minh họa: Internet

5. Không nói dối

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần có sự tin tưởng, chân thành dành cho nhau. Muốn chồng trung thực với mình trong mọi điều phụ nữ hãy luôn thành thật với đối phương.

Đừng dại nói dối chồng, dù là điều nhỏ nhặt nhất bởi một khi đã mất lòng tin thì cả hai khó lòng an tâm về tương lai phía trước.

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