Sự thật phũ phàng: 3 điều vợ ít khi làm được, nhân tình lại làm quá tốt nên chồng nào cũng muốn cặp bồ

Hôn nhân không phải màu hồng, không chỉ những tháng ngày ấm êm viên mãn. Nếu phụ nữ phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc gia đình, cơm nước, chợ búa, giặt giũ thì đàn ông cũng có gánh nặng kinh tế, áp lực kiếm tiền để lo cho vợ con.

Vợ không làm được 3 điều này đừng trách vì sao chồng ngoại tình , yêu thương đến mấy cũng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác, mặc kệ vợ con ở nhà.

Ai cũng có nỗi khổ của mình, thế nên, thay vì đón chồng bằng khuôn mặt nhăn nhó, những lời trách móc phụ nữ hãy cố gắng vui vẻ, thoải mái với bạn đời. Chỉ cần câu nói “chồng em đi làm về rồi, hôm nay ở công ty có thuận lợi không anh?” sẽ giúp anh ấy mở lòng với vợ, sẵn lòng chia sẻ tâm tư, tình cảm và cảm thấy được ủi an, quan tâm.

Hãy cứ nũng nịu, đòi hỏi chồng nuông chiều, cưng nựng mình như thuở đang yêu - Ảnh minh họa: Internet

2. Mạnh mẽ khi cần, yếu đuối khi muốn

Phụ nữ đừng vì kết hôn mà biến mình trở thành nữ cường nhân. Dẫu có thể tự cáng đáng tất cả việc nhà, làm tốt mọi thứ nhưng bạn chớ dại thể hiện điều ấy ra bên ngoài. Hãy cứ nũng nịu, đòi hỏi chồng nuông chiều, cưng nựng mình như thuở đang yêu.

Điều này sẽ khiến chồng luôn muốn được bao bọc, chở che và bảo vệ vợ trước mọi điều trong cuộc sống. Hãy cứ yếu mềm, nữ tính như bản chất trước người đàn ông của đời mình.

Nếu không làm được điều này, bạn đừng trách vì sao chồng lại say nắng những cô nàng đỏng đảnh, khó chiều ngoài kia và xem bạn là "cơm nguội".

Đàn ông chỉ cần thấy người phụ nữ của mình hạnh phúc, thấy sự hòa hợp gối chăn và sự cuồng nhiệt của vợ khi gần gũi thì đã say mê đến cuồng dại - Ảnh minh họa: Internet

3. Cuồng nhiệt chuyện gối chăn

Những người vợ thường sợ bị chồng đánh giá, sợ mang tiếng không đoan chính nên không dám đòi hỏi, cũng chẳng dám chỉ dẫn chồng cách khiến mình hạnh phúc. Họ không dám vượt qua những rào cản trong bản ngã của chính mình nên cứ tự nhốt mình trong những điều nhàm chán.

Họ không biết rằng, đàn ông không nghĩ ngợi nhiều đến thế. Họ chỉ cần thấy người phụ nữ của mình hạnh phúc, thấy sự hòa hợp gối chăn và sự cuồng nhiệt của vợ khi gần gũi thì đã say mê đến cuồng dại. Đúng như câu nói “ lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng càng hợp nhau “chuyện yêu” càng quấn quýt không rời.