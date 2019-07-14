Lấy nhầm chồng thế này, chị em phải bỏ ngay kẻo khổ cả đời, khổ lây sang cả con cái

Phụ nữ yêu 14/07/2019 16:30

Người đàn ông có một trong những đặc điểm này chính là dấu hiệu cảnh báo bạn đã lấy nhầm chồng, nhất là điều số 2.

Nếu trót dại giao phó đời mình cho người đàn ông thế này, chị em đã lấy nhầm chồng, đừng “cố đấm ăn xôi” kẻo thiệt thân. Hãy nhanh chóng rời bỏ cuộc hôn nhân thất bại để tự cứu lấy mình.

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Nếu đàn ông dễ dàng hài lòng với thực tại, chấp nhận kiếp nghèo thì chẳng những anh ta không có tương lai mà vợ con cũng sẽ khổ cùng. Nếu đã lấy nhầm chồng, chị em đừng ngàn ngại chọn lại... - Ảnh minh họa: Internet

1. Không cầu tiến

Phụ nữ lấy chồng, không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy phải người chồng không có chí tiến thủ, chẳng biết cầu tiến là gì. Đàn ông có thể nghèo tiền nhưng phải giàu ý chí, phải có ước mơ và không ngừng nỗ lực để cải thiện đời sống, chăm sóc vợ con ngày càng tử tế, đàng hoàng.

Nếu đàn ông dễ dàng hài lòng với thực tại, chấp nhận kiếp nghèo thì chẳng những anh ta không có tương lai mà vợ con cũng sẽ khổ cùng. Nếu trót lấy phải người chồng như thế, chị em đừng bao giờ nghĩ “bỏ thì thương, vương thì tội” mà hãy tỉnh táo để hiểu rằng, nếu cứ dây dưa với anh ta bạn sẽ khổ cả đời, khổ lây sang cả con cái.

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Một khi chồng không có chủ kiến, không xem trọng nghĩa vụ, trách nhiệm của vợ chồng trong gia đình thì vợ đừng hối tiếc làm gì kẻ tệ bạc ấy - Ảnh minh họa: Internet

2. “Bám váy mẹ”

Đàn ông trưởng thành sẽ luôn chọn vợ là người để bàn bạc về những kế hoạch lâu dài, về những dự định của gia đình mình. Chỉ đàn ông tính tình trẻ con, bám váy mẹ mới mang chuyện nhà từ trong ra ngoài đi thọc mạch với mẹ và răm rắp nghe theo tất cả những gì mẹ mình sắp đặt.

Một khi đã không nhận được sự tôn trọng từ chồng, một khi chồng không có chủ kiến, không xem trọng nghĩa vụ, trách nhiệm của vợ chồng trong gia đình thì vợ đừng hối tiếc làm gì kẻ tệ bạc ấy.

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Lười nhác chính là cách giúp bạn nhận biết mình đang sống cùng ông chồng vô tâm, hời hợt và sân si với vợ từng li từng tí - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông lười nhác

Thuở độc thân, đàn ông lười nhác như thế nào không ai quan tâm. Thế nhưng, một khi đã lập gia đình, lấy vợ sinh con thì họ không được quyền lười nhác, thậm chí phải chăm chỉ gấp bội. Ngoài việc nỗ lực làm việc để kiếm tiền, về đến nhà họ cần phải đỡ đần vợ việc nhà, chăm con thì đấy mới là người chồng xứng đáng để vợ hi sinh, kề vai sát cánh trong lúc cơ hàn.

Là đàn ông, nếu đã khiến vợ con nghèo vật chất, không phấn đấu lại còn tỏ thái độ bề trên, bắt vợ phải hầu hạ mình từ miếng ăn, thức uống, giặt giũ thì anh ta xứng đáng vứt đi. Lười nhác chính là cách giúp bạn nhận biết mình đang sống cùng ông chồng vô tâm, hời hợt và sân si với vợ từng li từng tí.

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Hoặc là cắn răng chịu đựng chồng bạo hành, hoặc tự cứu lấy mình, bạn chọn đi - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông vũ phu

Với người phụ nữ đầu ấp tay gối mà vẫn có thể dùng nắm đấm làm đau, thì người đàn ông đó không xứng đáng để chị em giữ lại thêm ngày nào nữa. Bởi lẽ, khi đã cục súc với người mình yêu thương thì với người ngoài anh ta càng không nể nang.

Sống với người chồng tính nóng như lửa, sẵn sàng vồ lấy bất cứ ai khiến mình phật ý sẽ khiến phụ nữ phải thót tim lo lắng cả đời. Hoặc là cắn răng chịu đựng chồng bạo hành, hoặc tự cứu lấy mình, bạn chọn đi.

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