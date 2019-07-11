3 kiểu phụ nữ đầy MA LỰC, khiến đàn ông SAY MÊ đến LÚ LẪN

Phụ nữ hấp dẫn thế này chính là “bùa yêu”, khiến mọi đàn ông say như điếu đổ, chấp nhận “vứt hết” để chạy theo.

Bất chấp tuổi tác, 3 mẫu phụ nữ hấp dẫn này vẫn đầy ma lực với đàn ông, khiến phái mạnh say mê đến quên cả đất trời, bất chấp tất cả để theo đuổi cho bằng được. Phụ nữ hấp dẫn nhất là khi yêu thương chính mình, yêu từng đường nét trên khuôn mặt mình - Ảnh minh họa: Internet Khuôn mặt đẹp Đừng vội chửi đàn ông háo sắc, bởi khuôn mặt chính là thứ “đập vào mắt” họ đầu tiên, là điểm lôi cuốn sự chú ý của người khác giới trong lần đầu gặp gỡ. Thế nên, một người phụ nữ có khuôn mặt đẹp với các đường nét hài hòa sẽ nhanh chóng hớp hồn bất cứ người đàn ông nào.

Tuy nhiên, phụ nữ đừng vội tự ti bởi mỗi người sẽ có tiêu chuẩn về sắc đẹp khác nhau. Bạn có thể không có chiếc mũi cao, đôi mắt to, môi son đỏ mọng nhưng việc yêu thương chính mình, yêu từng đường nét trên khuôn mặt mình chính là nét cuốn hút khó cưỡng, hiếm ai bì kịp. Phụ nữ gợi cảm nhất là khi biết cách chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh nơi mình xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet Gợi cảm vừa đủ Nếu nghĩ cứ khoe khoang da thịt, mặc những bộ quần áo hở ngực, lộ đùi sẽ khiến đàn ông say mê thì bạn đã nhầm. Thực chất, việc phô bày da thịt chỉ có thể mời gọi ánh mắt của đàn ông chứ không thể khiến trái tim của họ ở lại bên bạn.

Phụ nữ gợi cảm nhất là khi biết rõ ưu, nhược điểm trên cơ thể mình. Biết cách chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh nơi mình xuất hiện. Chính sự tinh tế, khéo léo ấy sẽ khiến phụ nữ hấp dẫn, cuốn hút hơn bao giờ hết. Muốn thu phục một người đàn ông, phụ nữ chỉ cần những câu chuyện vui, những lời nói dí dỏm - Ảnh minh họa: Internet Hài hước Phụ nữ thông minh chưa chắc đã hài hước, vậy nhưng, phụ nữ hài hước chắc chắn là người khôn ngoan. Trong những cuộc trò chuyện với đàn ông, bạn đừng cố gắng phô diễn tất cả những kiến thức mình đang có, đừng cố gắng tỏ ra mình là người tài năng, giỏi giang hơn người. Việc làm ấy sẽ khiến đối phương áp lực, mệt mỏi khi tiếp chuyện. Muốn thu phục một người đàn ông, phụ nữ chỉ cần những câu chuyện vui, những lời nói dí dỏm. Sự khôn khéo, duyên dáng ấy chính là nét hấp dẫn khiến chàng một khi đã sa lưới tình sẽ chẳng thể thoát được, ngày càng say mê điên cuồng. Chỉ cần có được 3 điều trên, dám chắc, đàn ông nào cũng phải xếp hàng đeo đuổi, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu của bạn.

Rất nhiều phụ nữ Việt đang tự phá hoại tổ ấm của mình vì làm điều này mỗi ngày Rất nhiều phụ nữ Việt đang vô tư làm điều này mỗi ngày mà không hề biết rằng họ đang tự phá hoại tổ ấm của mình, khiến chồng chán vợ mà đi cặp bồ.

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