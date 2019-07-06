Dù yêu chồng đến mấy phụ nữ cũng phải giữ khư khư 3 thứ này, đừng dại trao hết

Dù chồng có giàu đến mức nào, có là đại gia nứt đố đổ vách thì phụ nữ cũng đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp của mình. Hãy nhớ, việc bù đầu nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và ty tỷ công việc không tên khác với vai trò người vợ nội trợ không đơn giản như bạn vẫn tưởng. Đấy là một công việc lao động chân tay, không có sự thăng tiến, cũng chẳng được trả lương.

Là phụ nữ, dù có “đánh chết” cũng phải giữ khư khư 3 thứ này bên mình, nếu dại khờ trao hết cho chồng đừng trách vì sao đời mình khổ hạnh, khóc thầm hằng đêm. Đừng vì mang danh phụ nữ lấy chồng mà tự làm khổ mình.

Đặc biệt, chỉ khi có sự nghiệp, có mối quan hệ rộng phụ nữ mới mong nhận được sự tôn trọng, thương yêu từ người đàn ông của đời mình. Nếu không, bạn đừng trách vì sao mình suốt ngày bị chồng xem thường, mang ra so sánh với những nữ cường nhân ngoài đường.

Thay vào đấy, phụ nữ nhất định phải theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, không ngừng lao động, cống hiến để đạt được những thành tựu khiến bản thân mình tự hào. Chẳng ai bắt bạn phải kiếm tiền tỷ, nhưng việc tiêu tiền mình làm ra, sống với đam mê, niềm ham thích sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tiền của

Phụ nữ hãy học cách chi tiêu khoa học, kín đáo lập quỹ tài chính riêng để phòng thân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chỉ đang quản tiền của chồng, bạn chỉ đang nghĩ ngắn chứ không nghĩ được những điều thâm sâu, lớn lao hơn. Bởi ai cũng biết, với đàn ông, tiền lương chưa phải là tất cả thu nhập trong tháng của họ. Tiền thưởng, tiền hoa hồng, và rất nhiều khoản thu khác là món tiền mà đàn ông luôn giấu kín vợ để lập quỹ đen.

Phụ nữ đừng vội mừng khi chồng đưa hết tiền lương tháng cho mình giữ, mà hãy suy nghĩ xem vì sao đã nộp hết cho vợ nhưng anh ấy vẫn tiêu xài thoải mái, không hề xin thêm vợ đồng nào.

Không chỉ tiền, phụ nữ cũng phải quản lý tài sản của gia đình thật nghiêm ngặt. Đừng để chồng được chạm tay vào sổ đỏ, sổ hồng kẻo có ngày anh ấy mang đi cầm cố mà bạn chẳng hề hay biết.

Ngoài ra, phụ nữ hãy học cách chi tiêu khoa học, kín đáo lập quỹ tài chính riêng để phòng thân. Đấy không chỉ là khoản tiền giúp bạn chừa đường lui cho mình, mà còn là khoản tiền phòng khi bất trắc có thể đỡ đần được đời bạn.

Khi bạn khóc cạn nước mắt mà ôm trái tim tan vỡ thì chỉ có bạn bè thân thiết, gia đình kề bên mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ chân tình

Phụ nữ lấy chồng, dù khôn hay dại cũng đừng chấp nhận cảnh “chim lồng cá chậu”, tự nhốt mình trong ngục tù hôn nhân. Hãy nhớ, bạn lấy chồng là để được sống bên người đàn ông mình yêu, được chăm lo, săn sóc và hạnh phúc trọn đời.

Đừng vì có chồng, có con mà tự tước đi quyền tự do của bản thân, từ bỏ cả các mối quan hệ bạn bè thân thiết, chân tình. Bởi lẽ, đàn ông hôm nay là chồng bạn, nhưng ngay hôm sau đã có thể là chồng của đàn bà khác. Khi bạn khóc cạn nước mắt mà ôm trái tim tan vỡ thì chỉ có bạn bè thân thiết, gia đình kề bên mà thôi.

Nếu đã lâu không liên lạc với bạn bè, hãy nhấc máy đặt một cuộc hẹn café. Nếu đã lâu không về thăm cha mẹ đẻ, hãy rủ chồng cuối tuần này về thăm cha mẹ ngay. Đừng chần chừ, đừng chờ đợi nếu không bạn sẽ đánh mất những điều vô giá.