Rất nhiều phụ nữ Việt đang tự phá hoại tổ ấm của mình vì làm điều này mỗi ngày

Rất nhiều phụ nữ Việt đang vô tư làm điều này mỗi ngày mà không hề biết rằng họ đang tự phá hoại tổ ấm của mình, khiến chồng chán vợ mà đi cặp bồ.

Thay vì đổ lỗi cho bạn đời đã khiến hôn nhân trục trặc, vợ chồng bất hòa phụ nữ hãy nhìn lại xem mình có những thói quen tưởng vô hại nhưng lại khiến chồng chán vợ, tổ ấm bị phá hoại này hay không. Hãy sớm bỏ ngay những thói quen xấu này, nếu không chị em đừng trách vì sao chồng muốn ly dị, ra sức níu kéo, cầu xin cũng vô ích. Nếu vợ cứ lạnh nhạt, chẳng thèm bớt chút thời gian cho chồng thì chồng chán vợ, ngoại tình là phải - Ảnh minh họa: Internet 1. Nghiện điện thoại hơn chồng Thay vì cắm mặt vào điện thoại để lướt mạng xã hội, đọc tin giải trí và xem phim, phụ nữ cần dành nhiều thời gian cho gia đình, chồng con hơn. Bởi lẽ, sau một ngày dài xa nhau, trở về nhà đàn ông chỉ muốn có vợ quan tâm, săn sóc và hỏi han mình. Nếu vợ cứ lạnh nhạt, chẳng thèm bớt chút thời gian cho chồng thì đàn ông ngoại tình, tìm đến đàn bà khác là phải.

Đừng dùng lý do 'tôi không có thời gian', quan trọng là bạn có ưu tiên bạn đời, có muốn dành thời gian cho anh ấy hay không mà thôi - Ảnh minh họa: Internet 2. Ngừng hẹn hò với chồng Kết hôn không có nghĩa là hai bạn ngừng thể hiện tình yêu hay hẹn hò với nhau. Nếu cứ lặp lại vòng tuần hoàn ăn tối, tắm rửa và đi ngủ từ ngày này sang tháng khác thì chẳng mấy chốc đàn ông sẽ phát ngán. Sao bạn không thử tạo nên những bất ngờ bằng việc bí mật sắp xếp một buổi hẹn hò lãng mạn, cùng nhau đi xem phim, một chuyến du lịch hâm nóng tình cảm để chồng ngày càng say mê mình. Đừng dùng lý do “tôi không có thời gian”, quan trọng là bạn có ưu tiên bạn đời, có muốn dành thời gian cho anh ấy hay không mà thôi.

Thay vì cố gắng lấy lòng thiên hạ, trước tiên, phụ nữ hãy lấy lòng chồng - Ảnh minh họa: Internet 3. Ăn nói cộc lốc Đàn ông nào cũng thích được "rót mật vào tai", cũng muốn được vợ khen ngợi, động viên và dịu dàng với mình. Thế nên, thay vì cố gắng lấy lòng thiên hạ, trước tiên, phụ nữ hãy lấy lòng chồng từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Đừng tiếc lời khen chiếc áo anh ấy mặc, việc tốt chàng làm hay dành tặng những câu nói tử tế để chồng vui. Không chỉ giúp chồng thoải mái, hân hoan, đây còn là liệu pháp tâm lý khiến đàn ông tự động đối đãi tử tế với vợ. Trước những sai lầm của chồng, vợ chỉ cần uốn nắn một lần duy nhất là đủ - Ảnh minh họa: Internet 4. Cằn nhằn mãi chỉ vì những chuyện lặt vặt Ai cũng có những khuyết điểm, những điều chưa hoàn hảo. Phụ nữ đừng đòi hỏi chồng mình phải toàn năng, phải hơn chồng người khác trong khi chính mình cũng còn vô số thiếu sót. Trước những sai lầm của chồng, vợ chỉ cần uốn nắn một lần duy nhất là đủ. Đừng dại cằn nhằn mãi về chuyện đã qua, cũng đừng nhai đi nhai lại quá khứ nếu không anh ấy sẽ phát rồ mà chẳng muốn bước chân về nhà.

Bóc trần sự thật tàn nhẫn nhất của những phụ nữ có chồng ngoại tình Chính vì phạm phải những sai lầm vừa đáng thương, vừa đáng trách này mà phụ nữ dù tài giỏi, xinh đẹp đến mấy chồng ngoại tình vẫn cứ ngoại tình, cặp kè hết người này đến người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rat-nhieu-phu-nu-viet-dang-tu-pha-hoai-to-am-cua-minh-vi-lam-dieu-nay-moi-ngay-330157.html