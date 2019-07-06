Một người phụ nữ khôn ngoan luôn biết rõ mình cần gì, muốn gì, phải làm gì để không ai có thể ức hiếp, xem thường họ. Thế nên, khi bị chồng phản bội nàng sẽ có cách đánh ghen thông minh , cách cư xử riêng để ngay cả chồng lẫn kẻ thứ ba đều khiếp sợ mà cúi đầu hối lỗi.

Dẫu yếu đuối, rệu rã đến nhường nào thì phụ nữ khôn ngoan vẫn dằn mặt hai kẻ đáng lên án kia bằng việc ngẩng cao đầu đối mặt với thực tại. Không ra sức níu kéo, không mắng chửi nhân tình, cũng không chửi bậy chính là cách đánh ghen văn minh, tinh tế nhất. Bởi lẽ, nếu để lộ sự yếu đuối bạn chỉ khiến người khác hả hê, cười chê mình.

Tất nhiên, hay tin mình bị chồng cắm sừng, bị đàn bà khác cướp chồng thì phụ nữ dù bản lĩnh, cá tính đến mấy cũng đớn đau tận cùng, cũng rơi nước mắt thương cho thân mình. Vậy nhưng, phụ nữ khôn ngoan sẽ chỉ dành những giọt nước mắt sầu bi ấy cho riêng mình, không khóc trước bất cứ ai, nhân tình và chồng càng không.

Phụ nữ đừng vì chồng ngoại tình mà hoài nghi chính mình, sợ rằng mình chưa đủ tốt nên chồng mới thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng hoài nghi chính mình

Có chồng ngoại tình, phụ nữ đừng tự trách mình, cũng đừng nhận lấy mọi lỗi lầm. Bởi lẽ, hôn nhân dù hòa hợp đến mấy cũng khó tránh khỏi xung đột, bất hòa. Chỉ cần vợ chồng muốn vun đắp, muốn xây dựng ắt sẽ tìm được lý do để bỏ qua những thiếu sót vụn vặt, chấp nhận chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo nơi bạn đời.

Phụ nữ đừng vì chồng ngoại tình mà hoài nghi chính mình, sợ rằng mình chưa đủ tốt nên chồng mới thay lòng đổi dạ. Hãy tỉnh táo để nhớ rằng, bạn chưa hề làm điều gì có lỗi với chồng, cũng không hề phản bội anh ấy.

Dù hôn nhân đổ vỡ, chồng chạy theo đàn bà khác thì giá trị của người phụ nữ không hề giảm đi. Ngược lại, cuộc sống độc thân sau khi ly hôn sẽ giúp bạn làm lại cuộc đời, sống hạnh phúc, an yên.

Đừng chỉ dùng trăm phương nghìn kế để níu kéo kẻ thay lòng khi anh ấy đã phản bội bạn hết lần này đến lần khác, cặp kè cô này sang cô nọ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đặt quyền định đoạt hôn nhân vào tay chồng

Thay vì nghĩ mình sắp bị chồng bỏ rơi, phụ nữ có chồng ngoại tình hãy nhớ rằng bạn cũng có quyền bỏ chồng, có quyền đá phăng người đàn ông bội bạc ra khỏi đời mình. Đừng chỉ dùng trăm phương nghìn kế để níu kéo kẻ thay lòng khi anh ấy đã phản bội bạn hết lần này đến lần khác, cặp kè cô này sang cô nọ.

Một khi đã “ngựa quen đường cũ”, không biết hối lỗi thì dù có níu giữ được chồng ở lại thì tương lai anh ta cũng sẽ làm tổn thương bạn. Tránh xa đàn ông bạc bẽo, quyết định buông tay mới là lựa chọn khôn ngoan nhất đời phụ nữ.