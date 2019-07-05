Không xinh đẹp, cũng chẳng có thân hình bốc lửa nhưng mẫu phụ nữ này lại khiến đàn ông yêu từ cái nhìn đầu tiên

Rất nhiều phụ nữ dại khờ nghĩ rằng chỉ cần trang điểm thật đẹp, diện đồ thật xinh, lượn lờ trước mặt đàn ông thì sẽ nhanh chóng khiến đối phương thèm khát, say mê mình. Vậy nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Đàn ông có thể bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của phụ nữ, nhưng thứ giữ chân họ ở lại chính là cảm giác dễ chịu, bình yên khi kề cận.

Không cần khuôn mặt xinh đẹp như hoa hậu, vóc dáng như siêu mẫu, phụ nữ quyến rũ nhất là khi sở hữu nét tính cách đặc biệt, thần thái này.

Đàn ông nào cũng thừa nhận rằng sự khác biệt, độc đáo chính là công thức tạo nên một người phụ nữ quyến rũ. Bạn đừng cố gắng trở thành phiên bản của người khác, hãy cứ là chính mình, dám nghĩ dám làm, dám sống vì mình và chẳng điên rồ ra sức mồi chài đàn ông.

Đừng cố kể lể về mình, cũng đừng khoe khoang về bản thân. Hãy cứ chân thành, kiệm lời và biết cách lắng nghe thì bạn sẽ chiếm trọn trái tim của bất cứ gã đàn ông nào đi ngang qua đời mình, khiến anh ấy say mê như điếu đổ, có đuổi cũng không đi, nửa bước không rời.

Chính sự bất cần, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự nữ tính, ôn nhu của bạn lại là chất men say trói chặt người đàn ông. Giữa hằng hà sa số những cô nàng ưỡn ẹo, nhõng nhẽo và cố kiếm lấy người đàn ông để tựa nương thì một người phụ nữ kiên cường, tự lập sẽ khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn chiếm hữu.

Rồi bạn sẽ thấy, thay vì chấp nhận kiếp sống bám thì việc độc lập tài chính, có sự nghiệp riêng sẽ khiến phụ nữ 'đắt giá' vô cùng trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tự chủ tài chính, có sự nghiệp riêng

Thay vì ra sức kiếm tìm đàn ông giàu có và “bẫy” họ để được đổi đời, được làm bà hoàng thì phụ nữ hãy không ngừng phấn đấu để phát triển sự nghiệp, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Rồi bạn sẽ thấy, thay vì chấp nhận kiếp sống bám thì việc độc lập tài chính, có sự nghiệp riêng sẽ khiến phụ nữ “đắt giá” vô cùng trong mắt đàn ông.

Không chỉ trân trọng, yêu thương bạn thật nhiều, chàng còn ra sức giữ gìn mối quan hệ vì biết rằng nếu vuột mất người phụ nữ đặc biệt này anh ấy sẽ hối hận khôn nguôi.

Phụ nữ hãy thật khéo léo trong ứng xử hàng ngày để có thể chiếm trọn tâm tư, tình cảm của chàng - Ảnh minh họa: Internet

Thân thiết với bạn thân, quan tâm đến gia đình chàng

Dù đang yêu hay đã kết hôn, phụ nữ đừng chỉ chăm chăm vun vén, săn sóc và chỉ biết mỗi người đàn ông bên cạnh. Việc có thể thân thiết với bạn thân, quan tâm gia đình chàng sẽ giúp phụ nữ có thêm nhiều điểm cộng với đối phương.

Với đàn ông, khi yêu hay kết hôn họ luôn nhìn xa trông rộng, rằng người phụ nữ hiện tại chẳng những hợp với mình mà còn phải chung sống hòa bình với các mối quan hệ thân thiết của họ. Phụ nữ hãy thật khéo léo trong ứng xử hàng ngày để có thể chiếm trọn tâm tư, tình cảm của chàng nhé.