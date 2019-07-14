3 điều phụ nữ PHẢI NÓI với chồng, đừng dại giấu giếm kẻo khổ tâm

Phụ nữ yêu 14/07/2019 16:30

3 điều phụ nữ chớ dại giấu chồng, phải nói thẳng – thật nhất có thể thì hôn nhân hạnh phúc, sóng to gió lớn đến mấy cũng chẳng thể tách rời.

Muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng yêu chiều như bà hoàng phụ nữ nhất định phải nói với chồng 3 điều này ngay ngày đầu kết hôn.

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Muốn hôn nhân hạnh phúc phụ nữ hãy đòi hỏi chồng phải đỡ đần mình việc nhà, nếu anh ấy không biết thì phải tập dần - Ảnh minh họa: Internet

1. Bạn cần anh ấy chia sẻ việc nhà, chăm con

Phụ nữ dù đảm đang, tháo vát đến mấy cũng đừng dại ôm hết việc nhà vào người và xem đó là việc hiển nhiên, là sự hi sinh cao cả dành cho chồng. Đàn ông lành lặn, khỏe mạnh là thế, sao lại bắt họ phải ngồi một chỗ khi vợ phải quần quật cả ngày.

Hãy đòi hỏi chồng phải đỡ đần mình việc nhà, nếu anh ấy không biết thì phải tập dần. Yêu cầu chồng chở mình đi chợ, đi mua sắm cũng chẳng phải là việc làm quá quắt. Phụ nữ cần phải nói rõ với chồng những điều này ngay từ ngày đầu chung sống để cả hai có thể cố gắng dung hòa, vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình.

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Nếu cứ im lặng cho qua, nếu cứ làm ngơ như không biết thì anh ấy sẽ chẳng biết để sửa đổi, sẽ lại tái phạm điều khiến bạn bực dọc - Ảnh minh họa: Internet

2. Những ưu phiền trong lòng

Nếu mệt mỏi, khó chịu điều gì bạn đừng giấu trong lòng. Hãy chủ động chia sẻ với chồng về những điều không vui, những lắng lo, suy nghĩ của bạn để anh ấy có thể hiểu được tâm tư, tình cảm của vợ. Nhừng lời góp ý, khuyên bảo của chồng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc, tâm trạng của bạn.

Cũng vậy, nếu không hài lòng điều gì ở chồng bạn hãy nói rõ với chồng. Nếu cứ im lặng cho qua, nếu cứ làm ngơ như không biết thì anh ấy sẽ chẳng biết để sửa đổi, sẽ lại tái phạm điều khiến bạn bực dọc.

Chỉ khi thẳng thắn với cảm xúc của bản thân, với chồng thì vợ chồng bạn mới biết cách quan tâm, hỏi han đúng lúc, đúng thời điểm. Nhờ thế mà chẳng cần những lời hoa mỹ, ngọt ngào vợ chồng bạn vẫn yêu thương nhau như thưở còn son.

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Phụ nữ đừng ngần ngại xin ý kiến chồng về những do dự, đắn đo của mình trên con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

3. Dự định tương lai

Nếu chưa có ý định sinh con, bạn hãy nói ngay với chồng điều ấy ngay từ những ngày đầu kết hôn. Hãy để anh ấy hiểu rằng bạn cần thời gian để làm tốt vai trò một người vợ, anh ấy hoàn thiện vai trò người chồng, chuẩn bị chu đáo về kinh tế, tinh thần mới nghĩ đến việc sinh con.

Cũng vậy, nếu có những kế hoạch lâu dài trong sự nghiệp bạn cũng cần chia sẻ với chồng để anh ấy thấy rằng mình được tôn trọng. Phụ nữ cũng đừng ngần ngại xin ý kiến chồng về những do dự, đắn đo của mình trên con đường sự nghiệp bởi hơn ai hết, anh ấy là người sẽ đưa ra những lời khuyên có ích cho bạn nhất, vì chàng hiểu bạn hơn cả chính mình.

Chỉ cần nói ngay với chồng 3 điều này phụ nữ sẽ được chồng yêu thương, nể trọng và nuông chiều như bà hoàng cả đời, gái lạ dù muốn chen chân cũng đừng hòng. 

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Từ khóa:   hôn nhân đàn bà hạnh phúc

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