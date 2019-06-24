Cuộc sống hôn nhân dù hạnh phúc, ấm êm đến mấy cũng sẽ có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Những lúc vợ chồng giận nhau, khi chông chênh, bực dọc dễ khiến đàn bà đưa ra những quyết định sai lầm, làm những điều mà bản thân sẽ hối hận cả đời. Thốt ra câu nói “mình ly dị đi” là một trong những hành động dại dột nhất của đàn bà khi giận chồng.

Dưới đây là những điều không nên nói khi giận chồng , chị em hãy thuộc lòng nếu không muốn bị chồng chán ghét, lạnh nhạt.

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần có sự trân trọng, thương yêu dành cho nhau. Dù anh ấy có làm những việc khiến bạn chướng tai gai mắt, phạm phải rất nhiều thiếu sót nhưng đàn bà đừng bao giờ thốt ra câu “không có anh tôi vẫn sống tốt” khi giận nhau.

Bởi lẽ, nó chẳng giúp bạn dằn mặt chồng, chẳng hề khiến anh ấy sợ hãi cúi đầu nhận sai. Ngược lại, nó khiến đối phương tổn thương, khiến anh ấy nghĩ rằng bạn không hề trân trọng cuộc hôn nhân này.

Hãy nhớ rằng bạn đã yêu anh ấy đến nhường nào, cả hai đã hạnh phúc ra sao. Dùng sự bao dung để đối đãi với chồng mới là cách giúp cuộc sống lứa đôi dễ chịu, ấm êm viên mãn.

Đàn bà đừng khiến chồng phải tự ti, tổn thương bởi sự vô tâm, sân si của mình - Ảnh minh họa: Internet

“Anh mà được như chồng người ta thì đã hay biết mấy”

Chẳng đàn ông nào cảm thấy thoải mái khi bị so sánh, mang ra hơn thua với đàn ông khác. Đàn bà đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng hạ thấp chồng mình bằng những câu mang nặng tính sát thương như trên.

Thay vì soi mói những thiếu sót của chồng, đàn bà hãy nhìn vào những mặt tích cực của anh ấy để ngợi khen. Đừng khiến chồng phải tự ti, tổn thương bởi sự vô tâm, sân si của mình.

Anh ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm, xem thường và tự dằn vặt chính mình vì đã không thể cho vợ cuộc sống như cô ấy mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

“Sai lầm lớn nhất đời tôi là cưới anh”

Một khi đã thốt ra câu nói này thì đàn bà đã chẳng còn xem bạn đời của mình ra gì. Bởi họ đã hối hận vì yêu chồng, hối hận vì đã bước chân vào cuộc hôn nhân này. Lúc ấy, dù yêu đến mấy đàn ông cũng sẽ chẳng thể bỏ qua cho vợ. Anh ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm, xem thường và tự dằn vặt chính mình vì đã không thể cho vợ cuộc sống như cô ấy mong muốn.

Đàn bà giận chồng nên làm gì là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm. Mỗi người sẽ có cách suy nghĩ, hành động khác nhau để giải tỏa những khúc mắc trong mối quan hệ của mình. Vậy nhưng, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng bao giờ thốt lên 4 câu nói trên, nếu không đừng trách vì sao hôn nhân gãy gánh, ăn năn cả đời cũng chẳng thể giữ được người đàn ông mình yêu thương bên cạnh.