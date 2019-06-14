3 điều đàn bà phải giấu kín như bưng, chớ dại tiết lộ với chồng, nhất là điều số 2

Phụ nữ yêu 14/06/2019 17:31

Dưới đây là những bí mật “sống để dạ, chết mang theo”, dù có đánh chết chị em cũng đừng dại hé lộ với chồng kẻo hôn nhân gặp sóng gió triền miên.

Đây là những điều vô cùng nhạy cảm, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hôn nhân của mình nên chị em chớ dại hé lộ với chồng kẻo thiệt thân.

3 điều đàn bà phải giấu kín như bưng, chớ dại tiết lộ với chồng, nhất là điều số 2 - Ảnh 1
Sự vô tư của vợ sẽ làm chồng bực dọc, cáu gắt vì nghĩ rằng mình bất tài vô dụng, làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

1. Chê bai chồng không bằng đàn ông khác

Đàn ông nào cũng muốn mình là nhất, là tất cả của người phụ nữ mình yêu. Chẳng ai thích thú trước việc bị mang ra so sánh với đàn ông khác, nhất là khi mình thua kém hơn đối phương. Những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt “chồng chị A tháng nào cũng kiếm được cả trăm triệu, giỏi thật”, “bạn em mới được chồng mua tặng cái túi mấy chục triệu, ganh tỵ quá đi mất”, “nhà người ta có giúp việc nên nhàn, nhà mình thì em cứ phải quần quật cả ngày” sẽ khiến đàn ông khó chịu vô cùng.

Sự vô tư ấy của người vợ sẽ làm chồng bực dọc, cáu gắt vì nghĩ rằng mình bất tài vô dụng, làm khổ vợ con. Hơn cả, họ còn cảm thấy mất mặt trước người ngoài, chán ghét vợ lúc nào không hay.

3 điều đàn bà phải giấu kín như bưng, chớ dại tiết lộ với chồng, nhất là điều số 2 - Ảnh 2
Nếu trót dại để chồng biết bạn vẫn còn thương nhớ người xưa thì chẳng đàn ông nào có thể chịu được - Ảnh minh họa: Internet

2. Vẫn không thôi nhớ về người cũ

Quá khứ là những điều đã qua, dù có yêu người đàn ông ngày cũ đến mấy thì bạn và anh ta đã không thể tiếp tục chuyện tình đẹp ấy. Nếu đã lấy chồng, phụ nữ hãy toàn tâm toàn ý với người đàn ông hiện tại của đời mình. Đừng đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng tự nhốt mình trong những tháng ngày cũ.

Tất nhiên, chẳng ai bắt bạn phải quên sạch những kỷ niệm đã có với người yêu cũ. Tuy nhiên, chị em hãy để quá khứ ngủ yên. Nếu trót dại để chồng biết bạn vẫn còn thương nhớ người xưa thì chẳng đàn ông nào có thể chịu được.

3 điều đàn bà phải giấu kín như bưng, chớ dại tiết lộ với chồng, nhất là điều số 2 - Ảnh 3
Phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng tiết lộ với chồng về việc bạn không hề yêu quý bố mẹ anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Không thích bố mẹ chồng

Việc sống chung với mẹ chồng, gia đình chồng khiến phụ nữ phải chịu khá nhiều áp lực. Bạn phải giữ kẽ từng chút một, sợ làm phật lòng bố mẹ sẽ khiến không khí gia đình căng thẳng, mệt mỏi. Thế nhưng, phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng tiết lộ với chồng về việc bạn không hề yêu quý bố mẹ anh ấy.

Hãy cố gắng dung hòa, hãy dùng sự chân thành để đối đãi với gia đình anh ấy rồi bạn sẽ được đáp lại bằng tình yêu thương. Bất cứ khúc mắc, hiểu lầm nào bạn cũng có thể chia sẻ với chồng để anh ấy có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích. Nên nhớ, chẳng người chồng nào lấy làm vui vẻ khi vợ mình chỉ đang giả vờ tử tế với bố mẹ của họ.

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