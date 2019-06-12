Không ngờ đàn bà khôn lại giữ chồng bằng những điều giản dị này

Phụ nữ yêu 12/06/2019 15:34

Giữ như không giữ, khiến chồng luôn cảm thấy được tôn trọng, tự do chính là cách thức đàn bà khôn dùng để nắm giữ trái tim chồng mình.

Dưới đây là những mẹo giữ chồng cực đơn giản của đàn bà khôn, chị em hãy thuộc lòng, chắc chắn không thừa.

Không ngờ đàn bà khôn lại giữ chồng bằng những điều giản dị này - Ảnh 1
Chị em hãy đón chồng bằng nụ cười tươi tắn, bằng những câu chuyện hài hước để phiền muộn, âu lo trong lòng anh ấy đều ở lại sau cánh cửa nhà - Ảnh minh họa: Internet

Luôn vui vẻ với chồng

Người xưa vẫn nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, tâm trạng thoải mái, vui vẻ chẳng những giúp chị em trẻ lâu mà còn khiến những người xung quanh bạn phấn chấn, yêu đời hơn.

Đàn bà đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười với chồng. Sau một ngày làm việc căng thẳng, chị em hãy đón chồng bằng nụ cười tươi tắn, bằng những câu chuyện hài hước để phiền muộn, âu lo trong lòng anh ấy đều ở lại sau cánh cửa nhà.

Mâm cơm hợp khẩu vị

Đàn ông nào cũng hãnh diện, tự hào khi có một người vợ đảm đang, nấu ăn ngon. Tuy nhiên, vị giác của mỗi người mỗi khác, đôi khi bạn thấy ngon nhưng chồng lại không thích vị của món ăn đấy.

Nếu học cách cân bằng, chiều chồng bằng việc gia giảm gia vị để làm hài lòng khẩu vị của chồng thì mâm cơm của bạn dù đơn giản đến mấy cũng dư sức “đốn tim” chồng. Được ngồi xuống ăn bữa cơm toàn món mình thích, bên người phụ nữ mình yêu chính là sợi dây vô hình trói chặt chồng bên đời bạn.

Không ngờ đàn bà khôn lại giữ chồng bằng những điều giản dị này - Ảnh 2
Thay vì cứ cố tranh lấy phần thắng về mình đàn bà khôn sẽ chấp nhận 'xuống nước' - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận thỏa hiệp

Chén đũa cũng có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống dù hòa hợp đến mấy cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng. Những lúc như thế, thay vì cứ cố tranh lấy phần thắng về mình đàn bà khôn sẽ chấp nhận “xuống nước”.

Đứng trước sự bao dung, biết điều của vợ, đàn ông dù bảo thủ, cố chấp đến mấy cũng chủ động nói lời xin lỗi với bạn đời của mình.

Tâm lý

Phụ nữ khôn ngoan không nói quá nhiều, cũng chẳng bao giờ than phiền hay càm ràm chồng. Nếu đối phương làm điều gì sai trái, không vừa ý mình nàng sẽ thẳng thắn góp ý để cả hai cùng vun đắp cho cuộc sống chung thêm hòa hợp, hạnh phúc.

Cũng thế, khi chồng gặp phải khó khăn, bế tắc người vợ khôn ngoan luôn đủ nhạy cảm để nhận ra và an ủi, động viên đúng lúc. Sự tinh tế, tâm lý ấy chính là chỗ dựa vững chắc cho chồng của họ.

Không ngờ đàn bà khôn lại giữ chồng bằng những điều giản dị này - Ảnh 3
Có một người vợ vừa xinh đẹp lại tài năng thì đàn ông nào cũng sẽ giữ khư khư, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút vẻ ngoài

Đàn bà khôn sẽ không vì lấy chồng, sinh con mà nhịn ăn nhịn mặc, nhường hết những gì tốt đẹp nhất cho chồng con. Họ vẫn giàu đức hi sinh, chịu thương chịu khó nhưng sẽ không đối xử tệ bạc với bản thân.

Đàn bà khôn không ngừng làm đẹp, chăm chút ngoại hình, trau dồi năng lực để không chỉ đẹp lên mỗi ngày nàng còn thăng tiến, thành công hơn trong sự nghiệp. Có một người vợ vừa xinh đẹp lại tài năng thì đàn ông nào cũng sẽ giữ khư khư, nửa bước không rời.

Đàn bà đừng dại làm kẻ chen ngang bởi đàn ông nếu tốt đã không ngoại tình

Đàn bà đừng dại làm kẻ chen ngang bởi đàn ông nếu tốt đã không ngoại tình

Đời đàn bà, yêu ai cũng được nhưng đừng nhòm ngó đàn ông đã có vợ, lựa chọn làm kẻ chen ngang hạnh phúc của đàn bà khác.

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