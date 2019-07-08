3 điều đàn bà khôn ngoan luôn nhường chồng, đàn bà dại cứ đòi hơn thua cho bằng được

Phụ nữ yêu 08/07/2019 19:28

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tranh hơn thua với chồng 3 điều này, trong khi đàn bà dại cứ muốn giành phần hơn về mình.

Chỉ đàn bà dại mới tranh hơn thua với chồng 3 điều này, bởi đàn bà khôn hiểu rằng dẫu có giành phần thắng về mình thì người chịu thua thiệt là chính họ chứ không phải đối phương.

dan ba khon 1
Đàn bà khôn ngoan thừa tinh tế để vờ ngu ngơ, khờ dại để được nuông chiều, thương yêu cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Ai là người tài giỏi, thông minh hơn

Khi yêu, đàn ông thường bảo bọc, chở che và sẵn sàng bao dung cho người phụ nữ của mình. Họ chấp nhận nhận sai dù không hề có lỗi, nhún nhường để người yêu giành phần thắng trong những tranh cãi để giữ hòa khí, luôn bỏ qua những thiếu sót vụn vặt vì hiểu rằng chính họ cũng không hề hoàn hảo.

Đàn bà khôn ngoan thừa hiểu những gì anh ấy dành cho mình, họ chẳng cố gắng tranh rằng mình tài năng, thông minh hay giỏi giang hơn. Thậm chí, họ còn vờ ngu ngơ, khờ dại để được nuông chiều, thương yêu cả đời. Đấy là cách tạo điều kiện cho đối phương được thể hiện bản lĩnh, được phát huy sở trường của phái mạnh.

dan ba khon 2
Nếu vợ cứ tự cho mình quyền quyết định cách thức nuôi dạy con, chẳng thèm hỏi ý kiến hay bàn bạc với chồng thì quả đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

2. Ai là người quyết định phương pháp nuôi dạy con

Trong một gia đình, đàn ông luôn được xem là trụ cột, là cây tùng cây bách để vợ tựa nương. Khi có con, đàn ông luôn muốn vợ chồng cùng nuôi dạy, chăm sóc con nên người, để đảm bảo rằng đứa trẻ được hưởng nền giáo dục tốt nhất.

Nếu vợ cứ lấy việc mình là người mang thai, sinh con, trực tiếp chăm sóc mà tự cho mình quyền quyết định cách thức nuôi dạy con, chẳng thèm hỏi ý kiến hay bàn bạc với chồng thì quả đáng lo ngại. Hành động ấy không chỉ khiến đàn ông cảm thấy mình bị xem thường, mà còn khiến chàng tổn thương.

Thế nên, thay vào đấy, đàn bà hãy dành sự tôn trọng cho bạn đời bằng cách cùng ngồi lại để có thể bàn bạc cùng nhau, đưa ra phương pháp nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ phù hợp nhất với con mình.

dan ba khon 3
Nếu cứ cho mình quyền tự quyết định, cứ ôm khư khư tiền không chịu chi thì đàn bà đừng trách vì sao chồng lập quỹ đen, không còn trung thực với vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

3. Ai là người quyết định chi tiêu trong gia đình

Đàn bà vẫn được xem là “tay hòm chìa khóa”, là người quản lý tài chính trong gia đình. Tất nhiên, chồng đi làm về sẽ đưa tiền cho vợ giữ, mỗi khi cần chi tiêu những khoản tiền lớn cả hai sẽ ngồi lại cùng bàn bạc với nhau để quyết định.

Đừng vì mình đang giữ tiền mà tỏ thái độ bề trên, cũng đừng dại khờ lên mặt cấm đoán anh ấy không được dùng tiền vào việc này việc khác dù nó hoàn toàn chính đáng.

Nếu cứ cho mình quyền tự quyết định, cứ ôm khư khư tiền không chịu chi thì đàn bà đừng trách vì sao chồng lập quỹ đen, không còn trung thực với vợ nữa.

Dù có giận chồng đến mấy đàn bà khôn ngoan cũng chẳng dại thốt ra 4 điều này

Dù có giận chồng đến mấy đàn bà khôn ngoan cũng chẳng dại thốt ra 4 điều này

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ thốt ra những lời này khi giận chồng, bởi họ thừa hiểu đấy là sai lầm khó được dung thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này