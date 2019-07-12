Vợ làm được 3 điều này, chồng sẽ yêu thương cả đời, không bao giờ thèm cặp bồ

Phụ nữ đừng nghĩ rằng sau khi lấy chồng , chỉ cần ở nhà cơm nước, dọn dẹp và chăm con thật tốt thì chồng tự khắc yêu thương, biết ơn mình nhé. Bạn có thể là một người vợ đảm đang, nhưng đừng quên việc làm một người vợ hấp dẫn trong mắt bạn đời.

Chẳng cần xinh đẹp, giỏi giang, vợ chỉ cần nắm được cách giữ chồng này sẽ khiến bạn đời say như điếu đổ, nửa bước không rời.

Đừng tự ru ngủ mình bằng câu nói “cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình”, bởi nếu bạn quá xuề xòa, xuống sắc thì dù yêu đến mấy chồng cũng không thể dối lòng mà khen vợ xinh đẹp được.

Không ngừng dưỡng da, chăm sóc tóc, diện quần áo xinh đẹp, hợp thời. Phụ nữ cũng đừng quên trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi sánh bước bên chồng sẽ khiến anh ấy hãnh diện vô cùng khi có người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà như bạn.

Dẫu anh ấy giúp bạn dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, vợ đừng tiếc lời khen ngợi, cảm ơn - Ảnh minh họa: Internet

Hào phóng lời khen với chồng

Đàn ông nào cũng thích được khen ngợi, tán dương và ghi nhận những đóng góp, thành tựu của mình. Là một người vợ, ngoài việc chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho chồng bạn đừng quên hỏi han anh ấy về những dự định trong công việc, chia vui, khen thưởng khi chồng thành công, khích lệ, vực dậy tinh thần khi chồng thất bại.

Người chồng nào cũng hạnh phúc khi được vợ công nhận thực lực, tài năng của mình. Cũng muốn được ủi an, xốc lại tinh thần và có sự kề cận, đồng hành của vợ mỗi khi khốn khó.

Thế nên, dẫu anh ấy giúp bạn dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, vợ đừng tiếc lời khen ngợi, cảm ơn để chồng phát huy những ưu điểm ấy và càng thêm yêu người vợ tinh tế, khéo léo của mình.

Chung sống hòa bình với những khiếm khuyết là cách giúp các cặp đôi gắn kết bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Cho chàng được là chính mình

Đừng vì anh ấy đã là chồng của bạn mà bắt chàng phải gồng lên đóng vai người chồng hoàn hảo, phải làm theo tất cả những gì bạn muốn. Hãy tôn trọng những khác biệt, những sở thích cá nhân, những khuyết điểm của chồng. Đấy chính là cách giúp anh ấy được là chính mình, được tận hưởng cảm giác an yên, viên mãn bên người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Tất nhiên, khi bạn đã tôn trọng chàng như thế thì anh ấy cũng sẽ đáp lại bằng chính sự tử tế ấy. Chung sống hòa bình với những khiếm khuyết là cách giúp các cặp đôi gắn kết bền chặt, càng chung sống càng yêu thương, trân trọng nhau hơn.