Vợ làm được 3 điều này, chồng sẽ yêu thương cả đời, không bao giờ thèm cặp bồ

Phụ nữ yêu 12/07/2019 17:34

Đây chính là cách giữ chồng khôn ngoan, đơn giản nhất, phụ nữ dù khôn hay dại cũng cần thuộc lòng để gia đình luôn ấm êm, hòa thuận, vợ chồng khắng khít bền lâu.

Chẳng cần xinh đẹp, giỏi giang, vợ chỉ cần nắm được cách giữ chồng này sẽ khiến bạn đời say như điếu đổ, nửa bước không rời.

cach giu chong 1
Chăm chỉ làm đẹp chính là cách giữ chồng nhàn hạ nhất, không cần nhọc công chồng vẫn ngoan, yêu thương hết mực, cả đời thủy chung - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ làm đẹp

Phụ nữ đừng nghĩ rằng sau khi lấy chồng, chỉ cần ở nhà cơm nước, dọn dẹp và chăm con thật tốt thì chồng tự khắc yêu thương, biết ơn mình nhé. Bạn có thể là một người vợ đảm đang, nhưng đừng quên việc làm một người vợ hấp dẫn trong mắt bạn đời.

Không ngừng dưỡng da, chăm sóc tóc, diện quần áo xinh đẹp, hợp thời. Phụ nữ cũng đừng quên trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi sánh bước bên chồng sẽ khiến anh ấy hãnh diện vô cùng khi có người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà như bạn.

Đừng tự ru ngủ mình bằng câu nói “cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình”, bởi nếu bạn quá xuề xòa, xuống sắc thì dù yêu đến mấy chồng cũng không thể dối lòng mà khen vợ xinh đẹp được.

cach giu chong 2
Dẫu anh ấy giúp bạn dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, vợ đừng tiếc lời khen ngợi, cảm ơn - Ảnh minh họa: Internet

Hào phóng lời khen với chồng

Đàn ông nào cũng thích được khen ngợi, tán dương và ghi nhận những đóng góp, thành tựu của mình. Là một người vợ, ngoài việc chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho chồng bạn đừng quên hỏi han anh ấy về những dự định trong công việc, chia vui, khen thưởng khi chồng thành công, khích lệ, vực dậy tinh thần khi chồng thất bại.

Người chồng nào cũng hạnh phúc khi được vợ công nhận thực lực, tài năng của mình. Cũng  muốn được ủi an, xốc lại tinh thần và có sự kề cận, đồng hành của vợ mỗi khi khốn khó.

Thế nên, dẫu anh ấy giúp bạn dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, vợ đừng tiếc lời khen ngợi, cảm ơn để chồng phát huy những ưu điểm ấy và càng thêm yêu người vợ tinh tế, khéo léo của mình.

cach giu chong 3
Chung sống hòa bình với những khiếm khuyết là cách giúp các cặp đôi gắn kết bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Cho chàng được là chính mình

Đừng vì anh ấy đã là chồng của bạn mà bắt chàng phải gồng lên đóng vai người chồng hoàn hảo, phải làm theo tất cả những gì bạn muốn. Hãy tôn trọng những khác biệt, những sở thích cá nhân, những khuyết điểm của chồng. Đấy chính là cách giúp anh ấy được là chính mình, được tận hưởng cảm giác an yên, viên mãn bên người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Tất nhiên, khi bạn đã tôn trọng chàng như thế thì anh ấy cũng sẽ đáp lại bằng chính sự tử tế ấy. Chung sống hòa bình với những khiếm khuyết là cách giúp các cặp đôi gắn kết bền chặt, càng chung sống càng yêu thương, trân trọng nhau hơn.

Đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đây mới là cách trừng trị kẻ thứ ba và người chồng tệ bạc khôn ngoan nhất

Đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đây mới là cách trừng trị kẻ thứ ba và người chồng tệ bạc khôn ngoan nhất

Thay vì tìm đến kẻ thứ ba để đánh ghen, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nhẹ nhàng làm 3 điều đơn giản này đã dư sức khiến tiểu tam sợ khiếp vía, chồng không dám tái phạm dù chỉ một lần.

Xem thêm
Từ khóa:   lấy chồng giữ chồng bí kíp giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này