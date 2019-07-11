Đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đây mới là cách trừng trị kẻ thứ ba và người chồng tệ bạc khôn ngoan nhất

Phụ nữ yêu 11/07/2019 16:36

Thay vì tìm đến kẻ thứ ba để đánh ghen, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nhẹ nhàng làm 3 điều đơn giản này đã dư sức khiến tiểu tam sợ khiếp vía, chồng không dám tái phạm dù chỉ một lần.

Để trừng trị kẻ thứ ba, người vợ khôn ngoan sẽ không đánh ghen, cũng chẳng dằn mặt bất cứ ai. Cô ấy chỉ việc đánh phấn, tô son và ngồi trước chồng mà nhẹ nhàng hỏi chồng 3 câu hỏi thâm sâu này.

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Thay vì đánh ghen kẻ thứ ba, dằn mặt chồng ngoại tình phụ nữ hãy bình tĩnh để hỏi chồng rằng vì sao anh ấy ngoại tình? - Ảnh minh họa: Internet

1. Vì sao anh ngoại tình?

Phụ nữ đừng khờ dại nghĩ rằng khi bị vợ phát giác chuyện ngoại tình, cặp kè với đàn bà khác, chồng sẽ nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình và cầu xin được vợ thứ tha, cho thêm một cơ hội để “lấy công chuộc tội".

Thực tế đã chứng minh, ngay khi nhận được lời cáo buộc của vợ, đàn ông ngoại tình sẽ tìm đủ mọi lý do để chối bay chối biến, để phủ nhận tất cả. Chỉ khi vợ đưa ra những chứng cứ chính xác, thấu tình đạt lý, họ mới im lặng, thầm xác nhận việc làm sai trái mình đã gây ra.

Lúc này, chị em hãy dựa vào sự thành khẩn của chồng mà nghiệm lại xem những lời anh ấy nói có đáng tin hay không. Sau đấy, bạn hãy suy nghĩ thật thận trọng rồi hẵng đưa ra quyết định. Đừng vội hất đổ tất cả, cũng đừng dằn vặt anh ấy, vì việc ấy là vô nghĩa.

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Bảo vệ lòng tự trọng, cái tôi cá nhân chính là cách người vợ khôn ngoan làm để kết thúc một cuộc hôn nhân sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

2. Anh còn yêu em không?

Người vợ khôn ngoan sẽ không hỏi chồng về thông tin cá nhân của kẻ thứ ba, đừng bắt anh ấy phải kể lể thật chi tiết về cách thức ngoại tình, quan hệ ngoài vợ ngoài chồng từ bao giờ, yêu nhân tình nhiều hay ít. Họ chỉ quan tâm tình cảm chồng dành cho mình, rằng anh ấy có còn yêu thương mình hay không. Có còn muốn cùng vợ vun đắp mái ấm, làm lại từ đầu hay không.

Nếu chồng đã cạn tình, đã chằng còn chút rung động nào trước vợ thì phụ nữ khôn ngoan sẽ mạnh mẽ chấp nhận sự thật, sẽ chẳng dại dây dưa hay níu kéo dù chỉ một lần. Bảo vệ lòng tự trọng, cái tôi cá nhân chính là cách người vợ khôn ngoan làm để kết thúc một cuộc hôn nhân sai lầm.

Nếu chồng vẫn yêu, vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân hiện tại thì người vợ khôn ngoan sẽ chẳng tiếc mà cho đối phương một cơ hội.

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Họ cầm lên được, đặt xuống được, chẳng bi lụy hay tỏ vẻ đáng thương để ăn mày lòng trắc ẩn của bất cứ ai, kể cả người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

3. Nếu chọn thứ tha sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu quyết định buông tay sẽ không ngoái đầu

Nếu chấp nhận cho chồng một cơ hội làm lại từ đầu, để anh ấy dùng tấm chân tình chứng minh tình cảm mình dành cho gia đình thì người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Họ hiểu rằng, nếu cứ nhai đi nhai lại quá khứ thì không chỉ chồng, mà ngay chính họ cũng khó lòng quên đi chuyện cũ.

Chỉ khi gác lại những điều không vui, cùng nhau vun đắp cho tương lai thì hôn nhân mới mong yên ổn, hạnh phúc.

Cũng vậy, nếu đã quyết định buông tay, đã quyết chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại thì phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ níu kéo. Họ cầm lên được, đặt xuống được, chẳng bi lụy hay tỏ vẻ đáng thương để ăn mày lòng trắc ẩn của bất cứ ai, kể cả người chồng tệ bạc.

Dũng cảm chấm dứt, cho mình cơ hội được trở lại cuộc sống độc thân, được thảnh thơi hưởng thụ cuộc đời của chính mình là thứ mà phụ nữ sau đổ vỡ mong ước.

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