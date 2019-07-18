Dám chắc ông chồng nào cũng bất ngờ trước những nguyên do khiến vợ ngoại tình, nếu không sớm nhận ra mà sửa đổi thì hôn nhân tan vỡ là điều dễ hiểu.

Người ta thường nhắc đến chuyện chồng cặp kè cô này cô nọ, hiếm ai nói đến việc vợ ngoại tình. Bởi lẽ, phụ nữ vốn nổi tiếng cam chịu, bao dung và sẵn lòng chấp nhận mọi thua thiệt để níu giữ gia đình. Thế nên, một khi đã ngoại tình, phản bội chồng con thì lúc ấy họ đã chẳng còn tha thiết bất cứ điều gì nữa. Vợ ngoại tình một phần là do đàn ông chỉ cưng yêu họ lúc hẹn hò, sau khi kết hôn lại thờ ơ, lạnh nhạt đến không tưởng - Ảnh minh họa: Internet 1. Vợ ngoại tình vì chồng quá vô tâm Phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng muốn được người đàn ông của đời mình chở che, yêu thương và nuông chiều. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng đến tàn nhẫn khi đàn ông chỉ cưng yêu phụ nữ lúc hẹn hò, sau khi kết hôn họ sẽ thờ ơ, lạnh nhạt đến không tưởng.

Không còn soái ca sẵn lòng làm bất cứ điều gì để người phụ nữ mình yêu vui vẻ, đàn ông có vợ quay sang đòi hỏi sự chăm sóc, hầu hạ từ vợ như một lẽ tất yếu. Chờ đến khi vợ vì quá mệt mỏi, chán chường với sự vô tâm, ỷ lại của chồng mà ngã vào lòng đàn ông khác thì đã không thể cứu vãn tình hình. Nếu cứ tiết kiệm lời ngọt ngào, thờ ơ với những mong muốn của vợ thì đàn ông sớm muộn gì cũng mất vợ vào tay kẻ khác - Ảnh minh họa: Internet 2. Thiếu sự gắn kết Nếu chồng vô tâm khiến vợ cạn tâm thì chồng lạnh nhạt, hững hờ càng khiến vợ chán chường. Có những người chồng dù vẫn giúp vợ việc nhà, vẫn đỡ đần chuyện chăm con nhưng lại không bao giờ nói với vợ những lời ngọt ngào yêu thương.

Họ chẳng thèm nhớ kỷ niệm ngày cưới, quên luôn cả sinh nhật vợ và bắt bạn đời phải cô đơn đến cùng cực trong cuộc hôn nhân tưởng chừng êm ấm. Nếu cứ tiết kiệm lời ngọt ngào, thờ ơ với những mong muốn của vợ thì đàn ông sớm muộn gì cũng mất vợ vào tay kẻ khác. Nếu chồng cứ kiên định với cái tôi cá nhân, bảo thủ và chỉ biết nghĩ cho mình thì người vợ dù bao dung đến mấy cũng đành buông xuôi - Ảnh minh họa: Internet 3. Yếu lòng trước những khủng hoảng Hôn nhân sẽ khó lòng tránh khỏi những lao đao, xáo trộn, thậm chí cả những giai đoạn vợ chồng chán ngán nhau đến cùng cực. Đứng trước những bất hòa, những xung đột và cả những khác biệt trong lối sống vợ chồng cần dành cho nhau thiện chí hàn gắn, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Nếu chồng cứ kiên định với cái tôi cá nhân, bảo thủ và chỉ biết nghĩ cho mình thì người vợ dù bao dung đến mấy cũng đành buông xuôi. Vì không có dũng khí chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh, không dám mang tiếng đàn bà một đời chồng nên họ mới ngoại tình sau lưng chồng để tự ủi an chính mình.

Nếu đã chấp nhận làm người thứ ba, đàn bà hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận 3 nỗi đau này Đàn bà đừng vội hả hê vì có thể khiến đàn ông chạy theo mình, bởi dẫu cướp được chồng của người khác thì bạn mãi là người thứ ba, là kẻ chen ngang, không hơn không kém!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-ly-do-khong-ngo-khien-vo-ngoai-tinh-chong-doc-xong-phai-ha-hoc-mom-331581.html