Đàn bà 40 và quy tắc 5 KHÔNG phải khắc cốt ghi tâm

Phụ nữ yêu 16/07/2019 20:49

Chỉ cần ghi lòng tạc dạ quy tắc 5 không này của đàn bà tuổi 40, đảm bảo đời bạn sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông, cũng không gã đàn ông nào dám làm khổ.

Một người đàn bà tuổi 40 thừa bản lĩnh, khôn ngoan để hiểu rằng chỉ cần không phạm phải 5 điều tối kỵ dưới đây thì đời họ sẽ như ý nguyện, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần.

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Đàn bà tuổi 40 cũng sẽ không chăm chỉ quá mức, ôm hết tất cả mọi việc vào thân - Ảnh minh họa: Internet

1. Không quá chăm chỉ

Đàn bà không được lười nhác, bởi sự biếng nhác ấy sẽ khiến họ bị thụt lùi chốn công sở, khiến ngôi nhà của họ trở thành bãi chiến trường với ngổn ngang đồ đạc bừa bộn, bẩn thỉu. Vậy nhưng, đàn bà tuổi 40 cũng sẽ không chăm chỉ quá mức, ôm hết tất cả mọi việc vào thân.

Họ chăm chỉ chốn công sở, để khẳng định vị thế của bản thân, để thăng tiến trong công việc và kiếm tiền cho chính mình. Khi về nhà, họ cho phép bản thân biếng lười trong khuôn khổ để tạo điều kiện cho chồng hỗ trợ, đỡ đần mình việc nhà. Đây chính là bí kíp đơn giản, nhàn hạ nhất để vợ chồng thêm gắn kết, yêu thương và trân trọng nhau.

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Đàn bà 40 biết cách quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan, luôn chuẩn bị sẵn 'đường lui' cho mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Không tiêu xài hoang phí

Đàn bà 40 thường đã có sự vững vàng tài chính, có chỗ đứng nơi công sở và có thu nhập ổn định. Họ làm ra tiền, kiếm được tiền nhưng không cho phép mình vung tay quá trán, tiêu hoang vì những thứ “tào lao”. Trước khi quyết định mua bất cứ một món hàng nào, họ đều tự hỏi “liệu mình có thật sự cần nó hay không?”, nếu vẫn còn phân vân họ sẽ cho qua món đồ ấy.

Đàn bà 40 biết cách quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan, luôn chuẩn bị sẵn “đường lui” cho mình. Để dẫu bị chồng phản bội, dẫu bị đưa vào đường cùng họ vẫn có thể sống tốt, chủ động kiến tạo cuộc đời mới cho mình.

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Nàng biết rằng một khi đã chạm đến lòng tự tôn của đàn ông thì đàn bà sẽ phải nhận lấy hậu quả đáng sợ đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

3. Không bao giờ thách thức đàn ông

Đàn bà khôn ngoan hiểu rõ đàn ông muốn gì, cần gì, ghét điều gì để có thể khiến đối phương cảm thấy được yêu thương, tôn trọng. Tất nhiên, họ cũng không dại khờ chọc tức, thách thức bởi nàng biết rằng một khi đã chạm đến lòng tự tôn của đàn ông thì đàn bà sẽ phải nhận lấy hậu quả đáng sợ đến nhường nào.

Những câu nói “tôi thách anh đấy”, “anh dám làm gì tôi nào”,… sẽ không bao giờ được thốt ra từ miệng đàn bà 40.

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Họ hiểu rằng, tiền nếu mất đi có thể kiếm lại được, chồng chọn sai cũng có thể chọn lại. Tuyệt nhiên, sức khỏe, nhan sắc một khi đã tuột dốc sẽ không bao giờ lấy lại được - Ảnh minh họa: Internet

4. Không lơ là việc chăm sóc sức khỏe, nhan sắc

Sức khỏe, nhan sắc là những thứ đàn bà 40 luôn xem trọng. Họ sẽ không vì hôn nhân, chồng con hay công việc mà xao nhãng việc chăm sóc chính mình. Họ hiểu rằng, tiền nếu mất đi có thể kiếm lại được, chồng chọn sai cũng có thể chọn lại. Tuyệt nhiên, sức khỏe, nhan sắc một khi đã tuột dốc sẽ không bao giờ lấy lại được.

Đàn bà 40 sẽ không khóc rưng rức cả đêm vì chồng vô tâm, họ sẽ vô tâm gấp bội để chồng phải tỉnh ngộ mà thành tâm hối cải. Họ chăm sóc da, mua sắm cho bản thân và tự tin với chính mình nên luôn toát lên nguồn năng lượng tích cực, yêu đời.

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Bên cạnh gia đình thì bạn bè chính là điểm tựa tinh thần, là bờ vai để họ dựa vào mỗi khi khốn khó, mệt nhoài - Ảnh minh họa: Internet

5. Không xem thường sự quan trọng của bạn bè

Đàn bà đừng vì tập trung chăm sóc gia đình mà quên đi cuộc đời của mình, quên đi những mối quan hệ thân tình, bạn bè thân thiết. Dù bận đến mấy đàn bà 40 cũng dành thời gian để gặp gỡ bạn bè, café tán gẫu và tâm sự với nhau ti tỉ điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Họ biết rằng, bên cạnh gia đình thì bạn bè chính là điểm tựa tinh thần, là bờ vai để họ dựa vào mỗi khi khốn khó, mệt nhoài. 

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