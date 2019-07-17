Nếu đã chấp nhận làm người thứ ba, đàn bà hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận 3 nỗi đau này

Một khi đã tự nguyện làm người thứ ba, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự dằn vặt lương tâm từ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có được người đàn ông mình yêu bạn có thể bất chấp tất cả. Sau sóng gió hôn nhân của đàn bà khác, sau cuộc chia ly của một gia đình chính là thời khắc người thứ ba phải chịu sự lên án của miệng đời, phải nếm trải những nỗi đau đoạn trường này.

Thế nhưng, sau những bốc đồng, ngông cuồng ấy chính người-chiến-thắng sẽ phải tự cắn rứt lương tâm, dằn vặt chính mình. Họ sẽ phải ân hận về tội lỗi mình đã gây ra, về hành động trái luân thường đạo lý thuở trước. Lúc này, kẻ cướp chồng mới thấm thía câu nói hạnh phúc nếu được xây dựng trên nỗi đau của người khác chính là nỗi bất hạnh.

Người thứ ba có thể hả hê trong chiến thắng, có thể hớn hở mà khoe rằng mình đã có được thứ mình muốn, đã có thể đá phăng người đàn bà kia ra khỏi cuộc sống của nhân tình mà đường đường chính chính bước chân vào nhà anh ấy. Họ ngạo nghễ với vai trò chính cung, là người yêu, thậm chí là người vợ hợp pháp.

Miệng đời đay nghiến, nhà chồng khinh rẻ, họ hàng công kích chính là những quả báo là người thứ ba bắt buộc phải đón nhận - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ nhận được lời chúc phúc

Yêu người mình yêu, lấy người mình yêu làm chồng là hạnh phúc lớn nhất đời đàn bà. Ngày bước chân vào lễ đường, nên duyên vợ chồng, cô dâu nào cũng mong nhận được lời chúc phúc của quan viên hai họ, của quan khách. Thế nhưng, đấy lại là thứ vô cùng xa xỉ với một cô dâu cướp chồng người khác về làm chồng mình.

Miệng đời đay nghiến, nhà chồng khinh rẻ, họ hàng công kích chính là những quả báo là người thứ ba bắt buộc phải đón nhận. Dẫu có ăn ở đàng hoàng, khéo léo chu toàn đến mấy thì nửa đời còn lại, kẻ chen ngang cũng không thể rửa sạch vết nhơ ấy.

Nếu những đứa trẻ phát hiện rằng mẹ chúng là kẻ cướp chồng thì dám chắc chúng sẽ khinh rẻ mẹ ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet

Con cái khinh rẻ

Nếu chồng là tình yêu lớn nhất đời người đàn bà thì con cái lại là tất cả những gì họ có. Bản năng người mẹ sẽ khiến mọi phụ nữ sẵn sàng hi sinh tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, mong muốn con được hưởng sung sướng, an nhàn, nhận sự bảo bọc của mình cho đến khi trưởng thành.

Thế nhưng, dẫu đã dốc lòng yêu thương, chăm sóc con nên người nhưng nếu những đứa trẻ phát hiện gia đình mà mình đã lớn lên được gầy dựng trên khổ đau của người phụ nữ khác, rằng mẹ chúng là kẻ cướp chồng thì dám chắc chúng sẽ khinh rẻ mẹ ruột của mình.

Đời đàn bà, bị chồng phản bội đau một, bị con cái quay lưng sẽ đau gấp mười. Những đớn đau, giày vò ấy chính là cái giá mà kẻ chen ngang phải trả.