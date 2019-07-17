Nếu đã chấp nhận làm người thứ ba, đàn bà hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận 3 nỗi đau này

Phụ nữ yêu 17/07/2019 16:05

Đàn bà đừng vội hả hê vì có thể khiến đàn ông chạy theo mình, bởi dẫu cướp được chồng của người khác thì bạn mãi là người thứ ba, là kẻ chen ngang, không hơn không kém!

Đừng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có được người đàn ông mình yêu bạn có thể bất chấp tất cả. Sau sóng gió hôn nhân của đàn bà khác, sau cuộc chia ly của một gia đình chính là thời khắc người thứ ba phải chịu sự lên án của miệng đời, phải nếm trải những nỗi đau đoạn trường này.

nguoi thu ba 1

Một khi đã tự nguyện làm người thứ ba, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự dằn vặt lương tâm từ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Sự dằn vặt lương tâm

Người thứ ba có thể hả hê trong chiến thắng, có thể hớn hở mà khoe rằng mình đã có được thứ mình muốn, đã có thể đá phăng người đàn bà kia ra khỏi cuộc sống của nhân tình mà đường đường chính chính bước chân vào nhà anh ấy. Họ ngạo nghễ với vai trò chính cung, là người yêu, thậm chí là người vợ hợp pháp.

Thế nhưng, sau những bốc đồng, ngông cuồng ấy chính người-chiến-thắng sẽ phải tự cắn rứt lương tâm, dằn vặt chính mình. Họ sẽ phải ân hận về tội lỗi mình đã gây ra, về hành động trái luân thường đạo lý thuở trước. Lúc này, kẻ cướp chồng mới thấm thía câu nói hạnh phúc nếu được xây dựng trên nỗi đau của người khác chính là nỗi bất hạnh.

nguoi thu ba 2
Miệng đời đay nghiến, nhà chồng khinh rẻ, họ hàng công kích chính là những quả báo là người thứ ba bắt buộc phải đón nhận - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ nhận được lời chúc phúc

Yêu người mình yêu, lấy người mình yêu làm chồng là hạnh phúc lớn nhất đời đàn bà. Ngày bước chân vào lễ đường, nên duyên vợ chồng, cô dâu nào cũng mong nhận được lời chúc phúc của quan viên hai họ, của quan khách. Thế nhưng, đấy lại là thứ vô cùng xa xỉ với một cô dâu cướp chồng người khác về làm chồng mình.

Miệng đời đay nghiến, nhà chồng khinh rẻ, họ hàng công kích chính là những quả báo là người thứ ba bắt buộc phải đón nhận. Dẫu có ăn ở đàng hoàng, khéo léo chu toàn đến mấy thì nửa đời còn lại, kẻ chen ngang cũng không thể rửa sạch vết nhơ ấy.

nguoi thu ba 3
Nếu những đứa trẻ phát hiện rằng mẹ chúng là kẻ cướp chồng thì dám chắc chúng sẽ khinh rẻ mẹ ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet

Con cái khinh rẻ

Nếu chồng là tình yêu lớn nhất đời người đàn bà thì con cái lại là tất cả những gì họ có. Bản năng người mẹ sẽ khiến mọi phụ nữ sẵn sàng hi sinh tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, mong muốn con được hưởng sung sướng, an nhàn, nhận sự bảo bọc của mình cho đến khi trưởng thành.

Thế nhưng, dẫu đã dốc lòng yêu thương, chăm sóc con nên người nhưng nếu những đứa trẻ phát hiện gia đình mà mình đã lớn lên được gầy dựng trên khổ đau của người phụ nữ khác, rằng mẹ chúng là kẻ cướp chồng thì dám chắc chúng sẽ khinh rẻ mẹ ruột của mình.

Đời đàn bà, bị chồng phản bội đau một, bị con cái quay lưng sẽ đau gấp mười. Những đớn đau, giày vò ấy chính là cái giá mà kẻ chen ngang phải trả.

Đàn bà 40 và quy tắc 5 KHÔNG phải khắc cốt ghi tâm

Đàn bà 40 và quy tắc 5 KHÔNG phải khắc cốt ghi tâm

Chỉ cần ghi lòng tạc dạ quy tắc 5 không này của đàn bà tuổi 40, đảm bảo đời bạn sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông, cũng không gã đàn ông nào dám làm khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này