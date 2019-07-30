Rất nhiều phụ nữ Việt đang tập hư chồng chỉ vì vô tư làm điều này mỗi ngày

Hôn nhân muốn hạnh phúc ngoài tình yêu, sự trân trọng còn cần có cả sự sẻ chia. Nếu đang yêu một người đàn ông thốt ra câu “việc nhà là việc của đàn bà”, “đàn ông ai lại làm những việc này” phụ nữ hãy đá phăng anh ta ra khỏi đời mình ngay.

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng làm điều này vì chồng, nếu không bạn sẽ tự tay phá hoại hạnh phúc gia đình của chính mình.

Cũng vậy, phụ nữ chớ dại ôm hết việc nhà vào người, vì chiều chồng mà vô tình tập hư cho anh ấy. Thấy vợ làm hết mọi việc, đàn ông chẳng những không biết ơn mà còn trở nên ỷ lại, vô tâm và hời hợt trong việc chăm sóc gia đình, vun vén hạnh phúc.

Bởi lẽ, nếu ngay cả việc nhà cũng không muốn chia sẻ với người phụ nữ mình yêu thì đấy chính là người đàn ông gia trưởng, bảo thủ và ích kỷ vô cùng.

Để chồng giữ tiền là bạn đã trao cho anh ấy cơ hội ngoại tình, mang hết tiền của trong nhà dâng cho kẻ thứ ba trâng tráo kia - Ảnh minh họa: Internet

Để chồng làm “tay hòm chìa khóa”

Đàn ông nào cũng thích chinh phục, cũng muốn được thử cảm giác bên “của lạ”. Tuy nhiên, chỉ khi có tiền, có nhiều tiền đàn ông có vợ mới có thể bao nuôi nhân tình bên ngoài, mới có thể cặp kè bồ nhí và chi trả cho tình phí của mình.

Vợ chớ dại để chồng rủng rỉnh tiền bạc, cũng đừng để anh ấy làm “tay hòm chìa khóa”. Bởi lẽ, hành động ấy đồng nghĩa với việc bạn đã trao cho anh ấy cơ hội ngoại tình, mang hết tiền của trong nhà dâng cho kẻ thứ ba trâng tráo kia.

Phụ nữ đừng vì cái danh vợ hiền dâu thảo mà tự ép mình phải cam chịu, phải sống trong khổ đau bên người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Hoang phí lòng bao dung

Một người phụ nữ vị tha, sẵn sàng bỏ qua cho những sai lầm, khuyết điểm của chồng thường được khen là vợ hiền dâu thảo, là người vợ mà mọi đàn ông khát khao. Thế nhưng, phụ nữ đừng vì cái danh hão đấy mà tự ép mình phải cam chịu, phải sống trong khổ đau bên người chồng tệ bạc.

Hoang phí lòng bao dung đồng nghĩa với việc bạn đang tạo điều kiện để chồng hà hiếp mình. Khi vợ quá dễ tính đàn ông sẽ "được đằng chân lân đằng đầu", không trân trọng gia đình mà mặc sức giày vò, khiến vợ khổ đau cả đời.

Khi không sẵn sàng, mệt mỏi hay không có tâm trạng thì bạn hoàn toàn có quyền từ chối chiều chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận ái ân chỉ để chiều chồng

Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi". Càng hòa hợp chuyện gối chăn các cặp đôi sẽ càng mặn nồng viên mãn, hạnh phúc bền lâu. Càng giỏi chuyện chăn gối, biết cách làm mới chuyện yêu phụ nữ sẽ khiến chồng say mê mình cả đời, nửa bước không rời.

Tuy nhiên, khi không sẵn sàng, mệt mỏi hay không có tâm trạng thì bạn hoàn toàn có quyền từ chối chiều chồng. Bởi lẽ, dẫu có cố gắng đến mấy thì bạn cũng không thực sự cuồng nhiệt, thỏa mãn và hạnh phúc khi gần gũi.

Hơn cả, nếu cứ mỗi khi muốn lại có ngay thì đàn ông sẽ dễ chán vợ mà tìm đến đàn bà khác để thỏa mãn nhục dục.