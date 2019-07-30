Rất nhiều phụ nữ Việt đang tập hư chồng chỉ vì vô tư làm điều này mỗi ngày

Phụ nữ yêu 30/07/2019 17:01

Là vợ, nếu vẫn đang làm điều này mỗi ngày đồng nghĩa với việc bạn đang tự phá hoại hạnh phúc gia đình mình mà không hề hay biết đấy!

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng làm điều này vì chồng, nếu không bạn sẽ tự tay phá hoại hạnh phúc gia đình của chính mình.

pha hoai hanh phuc gia dinh 1
Phụ nữ ôm hết việc nhà vào người là đang tự tay phá hoại hạnh phúc gia đình mình, khiến chồng trở nên vô tâm, ỷ lại  - Ảnh minh họa: Internet

Ôm hết việc nhà vào người

Hôn nhân muốn hạnh phúc ngoài tình yêu, sự trân trọng còn cần có cả sự sẻ chia. Nếu đang yêu một người đàn ông thốt ra câu “việc nhà là việc của đàn bà”, “đàn ông ai lại làm những việc này” phụ nữ hãy đá phăng anh ta ra khỏi đời mình ngay.

Bởi lẽ, nếu ngay cả việc nhà cũng không muốn chia sẻ với người phụ nữ mình yêu thì đấy chính là người đàn ông gia trưởng, bảo thủ và ích kỷ vô cùng.

Cũng vậy, phụ nữ chớ dại ôm hết việc nhà vào người, vì chiều chồng mà vô tình tập hư cho anh ấy. Thấy vợ làm hết mọi việc, đàn ông chẳng những không biết ơn mà còn trở nên ỷ lại, vô tâm và hời hợt trong việc chăm sóc gia đình, vun vén hạnh phúc.

pha hoai hanh phuc gia dinh 2
Để chồng giữ tiền là bạn đã trao cho anh ấy cơ hội ngoại tình, mang hết tiền của trong nhà dâng cho kẻ thứ ba trâng tráo kia - Ảnh minh họa: Internet

Để chồng làm “tay hòm chìa khóa”

Đàn ông nào cũng thích chinh phục, cũng muốn được thử cảm giác bên “của lạ”. Tuy nhiên, chỉ khi có tiền, có nhiều tiền đàn ông có vợ mới có thể bao nuôi nhân tình bên ngoài, mới có thể cặp kè bồ nhí và chi trả cho tình phí của mình.

Vợ chớ dại để chồng rủng rỉnh tiền bạc, cũng đừng để anh ấy làm “tay hòm chìa khóa”. Bởi lẽ, hành động ấy đồng nghĩa với việc bạn đã trao cho anh ấy cơ hội ngoại tình, mang hết tiền của trong nhà dâng cho kẻ thứ ba trâng tráo kia.

pha hoai hanh phuc gia dinh 3
Phụ nữ đừng vì cái danh vợ hiền dâu thảo mà tự ép mình phải cam chịu, phải sống trong khổ đau bên người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Hoang phí lòng bao dung

Một người phụ nữ vị tha, sẵn sàng bỏ qua cho những sai lầm, khuyết điểm của chồng thường được khen là vợ hiền dâu thảo, là người vợ mà mọi đàn ông khát khao. Thế nhưng, phụ nữ đừng vì cái danh hão đấy mà tự ép mình phải cam chịu, phải sống trong khổ đau bên người chồng tệ bạc.

Hoang phí lòng bao dung đồng nghĩa với việc bạn đang tạo điều kiện để chồng hà hiếp mình. Khi vợ quá dễ tính đàn ông sẽ "được đằng chân lân đằng đầu", không trân trọng gia đình mà mặc sức giày vò, khiến vợ khổ đau cả đời.

pha hoai hanh phuc gia dinh 4
Khi không sẵn sàng, mệt mỏi hay không có tâm trạng thì bạn hoàn toàn có quyền từ chối chiều chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận ái ân chỉ để chiều chồng

Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi". Càng hòa hợp chuyện gối chăn các cặp đôi sẽ càng mặn nồng viên mãn, hạnh phúc bền lâu. Càng giỏi chuyện chăn gối, biết cách làm mới chuyện yêu phụ nữ sẽ khiến chồng say mê mình cả đời, nửa bước không rời.

Tuy nhiên, khi không sẵn sàng, mệt mỏi hay không có tâm trạng thì bạn hoàn toàn có quyền từ chối chiều chồng. Bởi lẽ, dẫu có cố gắng đến mấy thì bạn cũng không thực sự cuồng nhiệt, thỏa mãn và hạnh phúc khi gần gũi.

Hơn cả, nếu cứ mỗi khi muốn lại có ngay thì đàn ông sẽ dễ chán vợ mà tìm đến đàn bà khác để thỏa mãn nhục dục. 

Phụ nữ nắm trong tay 4 thứ này, 'tiểu tam' dù đẹp như hoa hậu cũng đừng hòng chen chân

Phụ nữ nắm trong tay 4 thứ này, 'tiểu tam' dù đẹp như hoa hậu cũng đừng hòng chen chân

Nắm trong tay 4 tuyệt chiêu này đồng nghĩa với việc chị em đang có bí quyết giữ chồng nhàn hạ, thông minh nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khờ dại

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này