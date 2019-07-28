Phụ nữ nắm trong tay 4 thứ này, 'tiểu tam' dù đẹp như hoa hậu cũng đừng hòng chen chân

Nắm trong tay 4 tuyệt chiêu này đồng nghĩa với việc chị em đang có bí quyết giữ chồng nhàn hạ, thông minh nhất.

Nắm trong tay bí quyết giữ chồng này, cả đời phụ nữ sẽ không cần lo lắng tiểu tam chen chân, càng không sợ bị chồng phản bội. Bí quyết giữ chồng nhàn hạ nhất là im lặng khi cần - Ảnh minh họa: Internet 1. Biết im lặng đúng lúc Phụ nữ đừng lắm lời, cũng đừng nghĩ rằng mình nói càng nhiều chồng sẽ càng ngoan ngoãn nghe lời. Thực chất, có nhiều thời điểm đàn ông chỉ muốn vợ im lặng ngồi nghe hết những tâm tư tình cảm, lo lắng và bất an trong lòng mình. Chỉ cần bảo bọc bởi sự im lặng, không khuyên nhủ, chẳng giáo điều mới là thứ anh ấy cần.

Thế nên, im lặng đúng lúc chính là liệu pháp giúp đàn ông xoa dịu cảm xúc, giúp đối phương dần ổn định tâm lý và vui vẻ trở lại. Lúc ấy, chàng sẽ hiểu rằng chỉ sự đồng cảm đã dư sức động viên tinh thần. Phụ nữ hạnh phúc, quyến rũ nhất là khi giữ được khí chất, bản lĩnh và không quá lệ thuộc vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet 2. Không đánh mất chính mình Một người vợ đừng vì lấy chồng, sinh con mà từ bỏ hết những thú vui thuở độc thân. Cũng đừng dồn hết thời gian cho gia đình mà bỏ quên cuộc đời của chính mình. Phụ nữ hạnh phúc, quyến rũ nhất là khi giữ được khí chất, bản lĩnh và không quá lệ thuộc vào đàn ông.

Dù được chồng thương yêu, chiều chuộng đến mấy chị em cũng đừng tin vào lời hứa hẹn “anh nuôi em”. Bởi lẽ, một khi đã từ bỏ sự nghiệp, khả năng độc lập tài chính đồng nghĩa với việc bạn đã đánh mất bản thân. Một người vợ luôn kề vai sát cánh cùng chồng từ thưở tào khang, ngay cả lúc anh ấy mất hết tất cả sẽ chẳng cần phải chứng minh tình yêu mình dành cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet 3. Luôn bên chồng những khi khốn khó Đàn ông thừa hiểu khi tay trắng mới hiểu rõ chân tình, khi lâm vào đường cùng mới biết ai mới là người thật tâm đối đãi với mình. Một người vợ luôn kề vai sát cánh cùng chồng từ thưở tào khang, ngay cả lúc anh ấy mất hết tất cả sẽ chẳng cần chứng minh tình yêu mình dành cho bạn đời. Bấy nhiêu hi sinh, bấy nhiêu bao dung và sự đồng hành, vun đắp của họ đã dư sức để chồng hiểu rằng trên đời này sẽ không ai yêu thương họ như thế. Từ đấy, anh ấy sẽ luôn trân trọng, yêu thương và thầm biết ơn người vợ tuyệt vời của mình. Đàn ông dù có ăn 'gan hùm' cũng không dám ức hiếp cô con dâu được bố mẹ nuông chiều - Ảnh minh họa: Internet 4. Hiếu thuận với bố mẹ chồng Thay vì ra sức lấy lòng chồng, cung phụng, nuông chiều đối phương phụ nữ chỉ cần hiếu thuận với bố mẹ chồng sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Một nàng dâu biết quan tâm, đỡ đần bố mẹ chồng sẽ khiến bố mẹ anh ấy xem trọng bạn, thương yêu như con cái trong nhà. Đàn ông dù có ăn “gan hùm” cũng không dám làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng, càng không dám ức hiếp cô con dâu được bố mẹ nuông chiều.

Trên cả mẹ chồng, bị cắm sừng, đây mới là điều phụ nữ sợ nhất khi lấy chồng Phụ nữ lấy chồng, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng không thoát khỏi những nỗi sợ này. Dám chắc, người vợ nào cũng thấy mình trong đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-nam-trong-tay-4-thu-nay-tieu-tam-du-dep-nhu-hoa-hau-cung-dung-hong-chen-chan-332519.html