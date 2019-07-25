Nhiều đàn bà thật lạ, cứ thích lao vào cướp chồng thiên hạ để rước lấy 3 nỗi nhục này

Phụ nữ yêu 25/07/2019 17:30

Đàn ông trên đời này thừa mứa ra đấy, ấy vậy mà không ít đàn bà lại cứ thích cướp chồng người, cứ thích tự biến mình thành kẻ thứ ba bị thiên hạ khinh miệt…

Đàn bà cướp chồng thiên hạ, chấp nhận làm kẻ thứ ba đừng bao giờ bao biện cho lỗi lầm của mình. Bởi lẽ, bất kể lý do nào, nếu đã cặp kè với đàn ông có vợ bạn sẽ phải nhận lấy những quả báo đáng sợ này.

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Nếu đã chấp nhận làm kẻ thứ ba, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận đánh mất lòng tự trọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Đánh mất lòng tự tôn

Người thứ ba luôn là người thừa, là kẻ đến sau, chen ngang vào mối quan hệ của người khác. Trong khi người đàn ông kia đã có vợ, đã có một gia đình yên ấm thì sự xuất hiện của “tiểu tam” luôn xứng đáng nhận lấy sự chỉ trích, khinh rẻ của người đời.

Nếu đã chấp nhận làm kẻ thứ ba, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận đánh mất lòng tự trọng của mình. Bởi lẽ, người có tự trọng, có lòng tự tôn sẽ không bao giờ làm điều táng tận lương tâm, đi ngược luân thường đạo lý như cướp chồng người.

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Kẻ thứ ba sẽ phải sống mãi trong bóng tối, không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn bởi chính họ đã chọn kiếp dùng chung chồng với đàn bà khác. - Ảnh minh họa: Internet

2. Mãi là “tiểu tam”

Nếu người vợ danh chính ngôn thuận có thể ôm hôn chồng bất cứ khi nào cô ấy muốn, kể cả nơi đông người. Cô ấy có thể tùy thích đăng tải ảnh của vợ chồng mình lên mạng xã hội, khoe với bạn bè về người đàn ông của đời mình thì kẻ thứ ba nào được như thế.

Đến cả nhắn tin, gọi điện thoại, quyền được chủ động liên lạc với người đàn ông mình yêu họ còn không có, huống gì là quyền công khai mối quan hệ. Chấp nhận làm nhân tình, phụ nữ sẽ phải sống mãi trong bóng tối, không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn bởi chính họ đã chọn kiếp dùng chung chồng với đàn bà khác.

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Cả đời này, dù có ăn năn hối lỗi, dù có trốn chui trốn nhủi thì kẻ thứ ba cũng không thể gột sạch tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

3. Cả đời không tẩy được vết nhơ giật chồng người

Cả đàn ông ngoại tình lẫn kẻ thứ ba đều nghĩ rằng việc xấu của họ “ma không biết, quỷ không hay”, rằng họ sẽ dễ dàng qua mặt người vợ để dan díu với nhau. Đừng dùng vải thưa che mắt thánh, đừng tự lừa mình dối người nữa hai kẻ gian dối ạ.

Một khi mọi chuyện bung bét, khi vợ của người tình tìm đến đánh ghen dằn mặt thì không chỉ vợ anh ấy biết chuyện, mà những mối quan hệ xung quanh cũng sẽ biết rõ bạn là người đàn bà hư thân trắc nết, rù quến chồng của người khác.

Cả đời này, dù có ăn năn hối lỗi, dù có trốn chui trốn nhủi thì kẻ thứ ba cũng không thể gột sạch tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ.

Chồng thế này chắc chắn đã lén vợ ăn nằm với đàn bà khác, không sai vào đâu được

Chồng thế này chắc chắn đã lén vợ ăn nằm với đàn bà khác, không sai vào đâu được

Chẳng nghi ngờ gì nữa, chồng ngoại tình, lén nuôi bồ nhí bên ngoài sẽ để lộ những dấu hiệu này, vợ hãy tỉnh táo để vạch trần bộ mặt thật của kẻ bội bạc.

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Từ khóa:   người thứ ba

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