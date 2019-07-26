Trên cả mẹ chồng, bị cắm sừng, đây mới là điều phụ nữ sợ nhất khi lấy chồng

Phụ nữ lấy chồng, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng không thoát khỏi những nỗi sợ này. Dám chắc, người vợ nào cũng thấy mình trong đấy.

Dù thông minh, sắc sảo đến mấy trong lòng phụ nữ lấy chồng vẫn luôn canh cánh 3 nỗi sợ này khi bước chân vào hôn nhân. Phụ nữ lấy chồng sợ nhất là chồng dù đã cạn tình với mình nhưng vẫn cố gắng chung sống vì con cái - Ảnh minh họa: Internet 1. Sợ phải dùng con cái để níu kéo hôn nhân Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với một vòng luẩn quẩn thức dậy, đi làm, chợ búa, cơm nước, giặt giũ, đi ngủ rồi lại bắt đầu một ngày mới y như thế sẽ khiến mọi phụ nữ phát ngấy. Không chỉ họ, người bạn đời cũng sẽ dần lạnh nhạt với hôn nhân, vô tâm với cợ con mà quay sang hờ hững, chán chường nhau.

Thế mới nói, hôn nhân dù hạnh phúc đến mấy thì sống với nhau càng lâu càng dễ nhạt phai tình yêu. Một khi không còn yêu, chỉ sống với nhau vì tình nghĩa thì từng ngày bên nhau chỉ khiến cả hai thêm uể oải, mệt nhoài. Đây chính là điều khiến phụ nữ sợ nhất. Họ sợ chồng dù đã cạn tình với mình nhưng vẫn cố gắng chung sống vì con cái, vì không muốn phá vỡ gia đình hiện tại.

Sợ mất tự do, sợ bị ràng buộc là nỗi sợ luôn thường trực trong tâm trí phái yếu là điều hoàn toàn dễ hiểu - Ảnh minh họa: Internet 2. Sợ mất tự do Phụ nữ bước chân vào hôn nhân là vì yêu, vì muốn cùng người đàn ông của mình già đi trong hạnh phúc. Cùng chăm sóc, yêu thương nhau đến cuối đời chính là mong muốn lớn nhất của phụ nữ khi lấy chồng. Tuy nhiên, hôn nhân ngoài những quyền lợi còn đi kèm với các nghĩa vụ. Nó khiến người phụ nữ mất khá nhiều thời gian, thậm chí chẳng còn thời gian cho chính mình. Sợ mất tự do, sợ bị ràng buộc là nỗi sợ luôn thường trực trong tâm trí phái yếu là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nỗi sợ làm cha mẹ buồn lòng, mất ăn mất ngủ vì mình luôn ám ảnh phụ nữ sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet 3. Sợ hôn nhân trục trặc làm bố mẹ buồn lòng Vốn nhạy cảm, sâu sắc nên phụ nữ thừa hiểu nếu hôn nhân của họ gặp phải bất cứ vấn đề gì thì cha mẹ họ cũng sẽ lo lắng khôn nguôi. Nỗi sợ làm cha mẹ buồn lòng, mất ăn mất ngủ vì mình luôn ám ảnh phụ nữ sau khi kết hôn. Họ luôn cố gắng vun đắp cho mái ấm của mình, dung hòa những khác biệt và chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo nơi chồng, gia đình chồng. Nỗ lực ấy không chỉ để giúp chính họ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, mà còn giúp mẹ cha yên lòng về cô con gái bé bỏng của mình.

Cả đời phụ nữ chỉ mong được nghe chồng hỏi 3 câu này, tiếc rằng hiếm đàn ông nào làm được Phụ nữ lấy chồng, dẫu làm vợ, làm mẹ, kiếm tiền có cực khổ đến mấy thì chỉ cần nghe chồng hỏi 3 câu này họ đã thấy hạnh phúc, mãn nguyện vì biết rằng mình nhận được sự trân trọng từ bạn đời.

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