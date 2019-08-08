Khi lấy chồng, đàn bà nào cũng mong chồng sẽ là người biết cách quan tâm, chia sẻ và yêu thương mình cả đời. Vậy nhưng, đàn ông thường cả thèm chóng chán, chung sống được một thời gian họ sẽ trở nên lạnh nhạt, vô tâm với vợ một cách tàn nhẫn.

Đàn bà lấy nhầm chồng , nếu đã chọn sai cứ chọn lại. Cách để sửa chữa cuộc hôn nhân thất bại chính là chấm dứt nó, dừng tự giày vò bản thân, nhốt mình mãi trong chân dung người đàn bà bất hạnh.

Hôn nhân ngoài quyền lợi còn có trách nhiệm, nghĩa vụ. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải cùng chung sức chăm sóc, vun vén cho gia đình qua những điều nhỏ nhặt nhất. Cùng đi làm, cùng san sẻ việc nhà và đỡ đần nhau chính là cách giúp hôn nhân bền chặt theo tháng năm, vợ chồng càng viên mãn hòa hợp.

Khi phải chịu đựng sự cô đơn, lẻ loi và vô tâm của chồng chính là lúc bạn nhận ra mình đáng thương đến tận cùng. Một người chồng viện đủ lý do để bao biện cho sự vô trách nhiệm của mình, mặc vợ buồn đau cũng chẳng hay biết không xứng đáng để chị em bao dung thêm ngày nào nữa.

Ngược lại, một người chồng đùn đẩy hết việc nhà cho vợ, bắt đôi vai gầy ấy phải cáng đáng mọi việc thì chị em đừng nhún nhường. Một khi chồng đã dám thốt ra những lời “việc nhà là việc của đàn bà”, “đàn ông chỉ làm việc lớn, ai lại làm những việc này” thì bạn hãy dũng cảm chấp nhận sự thật rằng mình đã lấy nhầm chồng.

Nếu chồng đã không còn xem trọng mình thì phụ nữ hãy dứt khoát rời đi, đấy là cách duy nhất để bạn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet

Bị xem thường

Một người đàn ông tử tế sẽ luôn trân trọng người phụ nữ của đời mình. Thậm chí, họ còn đứng ra bảo vệ bạn đời trước những lời không hay của người khác. Vậy nên, một khi cảm thấy mình bị xem thường, khi chồng dùng những câu mỉa mai, khích bác với vợ thì lúc đấy đàn ông đã cạn tình.

Nếu chồng đã không còn xem trọng mình, không còn yêu thương cũng chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của vợ thì phụ nữ hãy dứt khoát rời đi. Đấy là cách duy nhất để bạn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng.

Chồng con chỉ là một phần, không phải là cả đời mình, chị em hãy nhớ rõ điều ấy - Ảnh minh họa: Internet

Không còn thời gian cho chính mình

Hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với hàng tá việc nhà, với vô số trách nhiệm, ngốn của phụ nữ rất nhiều thời gian. Vậy nhưng, chị em đừng dại khờ ôm hết mọi thứ vào người trong khi chồng quá thảnh thơi, rảnh rỗi.

Một khi bạn bị bào mòn đến mức chẳng còn chút thời gian nào cho chính mình, cho các mối quan hệ của bản thân thì lúc ấy bạn đang ngược đãi chính mình. Chồng con chỉ là một phần, không phải là cả đời mình, chị em hãy nhớ rõ điều ấy để không khổ đau triền miên, bất hạnh khôn nguôi.