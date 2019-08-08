Đàn bà bất hạnh nhất là khi phải nếm trải cảm giác này trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 08/08/2019 17:40

Là đàn bà, nếu phải ấm ức nếm trải những cảm giác này trong hôn nhân thì bạn đã lấy nhầm chồng, đừng dại níu kéo thêm nữa. Bởi càng dây dưa, càng cam chịu bạn sẽ càng khiến mình trở thành người đàn bà bất hạnh, đáng thương.

Đàn bà lấy nhầm chồng, nếu đã chọn sai cứ chọn lại. Cách để sửa chữa cuộc hôn nhân thất bại chính là chấm dứt nó, dừng tự giày vò bản thân, nhốt mình mãi trong chân dung người đàn bà bất hạnh.

dan ba bat hanh 1
Khi phải chịu đựng sự cô đơn, lẻ loi và vô tâm của chồng chính là lúc bạn nhận ra mình là người đàn bà bất hạnh, đáng thương đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

Cô độc dù có chồng bên cạnh

Khi lấy chồng, đàn bà nào cũng mong chồng sẽ là người biết cách quan tâm, chia sẻ và yêu thương mình cả đời. Vậy nhưng, đàn ông thường cả thèm chóng chán, chung sống được một thời gian họ sẽ trở nên lạnh nhạt, vô tâm với vợ một cách tàn nhẫn.

Khi phải chịu đựng sự cô đơn, lẻ loi và vô tâm của chồng chính là lúc bạn nhận ra mình đáng thương đến tận cùng. Một người chồng viện đủ lý do để bao biện cho sự vô trách nhiệm của mình, mặc vợ buồn đau cũng chẳng hay biết không xứng đáng để chị em bao dung thêm ngày nào nữa.

dan ba bat hanh 2
Nếu chồng đùn đẩy hết việc nhà cho vợ, bắt đôi vai gầy phải cáng đáng mọi việc thì chị em đừng nhún nhường - Ảnh minh họa: Internet

Chồng phó mặc việc nhà cho vợ

Hôn nhân ngoài quyền lợi còn có trách nhiệm, nghĩa vụ. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải cùng chung sức chăm sóc, vun vén cho gia đình qua những điều nhỏ nhặt nhất. Cùng đi làm, cùng san sẻ việc nhà và đỡ đần nhau chính là cách giúp hôn nhân bền chặt theo tháng năm, vợ chồng càng viên mãn hòa hợp.

Ngược lại, một người chồng đùn đẩy hết việc nhà cho vợ, bắt đôi vai gầy ấy phải cáng đáng mọi việc thì chị em đừng nhún nhường. Một khi chồng đã dám thốt ra những lời “việc nhà là việc của đàn bà”, “đàn ông chỉ làm việc lớn, ai lại làm những việc này” thì bạn hãy dũng cảm chấp nhận sự thật rằng mình đã lấy nhầm chồng.

dan ba bat hanh 3
Nếu chồng đã không còn xem trọng mình thì phụ nữ hãy dứt khoát rời đi, đấy là cách duy nhất để bạn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet

Bị xem thường

Một người đàn ông tử tế sẽ luôn trân trọng người phụ nữ của đời mình. Thậm chí, họ còn đứng ra bảo vệ bạn đời trước những lời không hay của người khác. Vậy nên, một khi cảm thấy mình bị xem thường, khi chồng dùng những câu mỉa mai, khích bác với vợ thì lúc đấy đàn ông đã cạn tình.

Nếu chồng đã không còn xem trọng mình, không còn yêu thương cũng chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của vợ thì phụ nữ hãy dứt khoát rời đi. Đấy là cách duy nhất để bạn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng.

dan ba bat hanh 4
Chồng con chỉ là một phần, không phải là cả đời mình, chị em hãy nhớ rõ điều ấy - Ảnh minh họa: Internet

Không còn thời gian cho chính mình

Hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với hàng tá việc nhà, với vô số trách nhiệm, ngốn của phụ nữ rất nhiều thời gian. Vậy nhưng, chị em đừng dại khờ ôm hết mọi thứ vào người trong khi chồng quá thảnh thơi, rảnh rỗi.

Một khi bạn bị bào mòn đến mức chẳng còn chút thời gian nào cho chính mình, cho các mối quan hệ của bản thân thì lúc ấy bạn đang ngược đãi chính mình. Chồng con chỉ là một phần, không phải là cả đời mình, chị em hãy nhớ rõ điều ấy để không khổ đau triền miên, bất hạnh khôn nguôi.

Là đàn bà, nếu đã chấp nhận kiếp tiểu tam, làm lẽ thì đừng trâng tráo đòi hỏi 3 thứ này

Là đàn bà, nếu đã chấp nhận kiếp tiểu tam, làm lẽ thì đừng trâng tráo đòi hỏi 3 thứ này

Đã là người thứ ba, đã lén lút ăn nằm với chồng của người khác thì cả đời này đàn bà hãy câm lặng mà sống đúng với thân phận của mình, đừng vênh váo đòi hỏi 3 thứ này kẻo càng bị khinh rẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ bất hạnh hôn nhân thất bại lấy nhầm chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này