Là đàn bà, nếu đã chấp nhận kiếp tiểu tam, làm lẽ thì đừng trâng tráo đòi hỏi 3 thứ này

Phụ nữ yêu 30/07/2019 17:35

Đã là người thứ ba, đã lén lút ăn nằm với chồng của người khác thì cả đời này đàn bà hãy câm lặng mà sống đúng với thân phận của mình, đừng vênh váo đòi hỏi 3 thứ này kẻo càng bị khinh rẻ.

Nếu không muốn bị khinh miệt, xem thường người thứ ba hãy biết thân biết phận, đừng dại dột đòi hỏi 3 thứ này kẻo cả thiên hạ xúm vào mắng nhiếc.

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Chỉ những gã tồi mới bắt người phụ nữ của mình phải đặt lòng tự tôn xuống dưới đế giày cao gót để làm người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Danh phận

Nếu yêu thương bạn thật lòng, nếu có thể làm mọi thứ để chứng minh tình yêu họ dành cho bạn lớn đến nhường nào thì đàn ông có vợ sẽ không bao giờ biến bạn thành người thứ ba. Họ sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho tình yêu này không còn là sai trái, đường đường chính chính yêu thương, chăm sóc và cho bạn danh phận đàng hoàng.

Chỉ những gã tồi mới bắt người phụ nữ của mình phải đặt lòng tự tôn xuống dưới đế giày cao gót để bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Cũng chỉ gã đàn ông tệ bạc mới bắt người phụ nữ mình yêu phải chấp nhận cảnh chung chồng.

Thế nên, kẻ thứ ba cần hiểu rằng, nếu muốn cho bạn danh phận đàn ông có vợ đã làm ngay từ đầu. Tham lam, ích kỷ, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt mới là nguồn cơn của mối tình đi ngược luân thường đạo lý. Nếu không thể dừng lại, không thể chủ động chấm dứt dãy cam chịu mà sống kiếp phòng nhì. Đừng dại đòi hỏi danh phận kẻo gã đàn ông phong lưu kia sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, tìm đến tiểu tam hiểu chuyện, biết điều khác mà bỏ rơi bạn.

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Thiệt thòi là thế, nhục nhã là thế cớ sao chị em vẫn cam tâm tình nguyện làm tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác - Ảnh minh họa: Internet

Được đối xử công bằng

Một bên là người vợ được mẹ cha mang trầu cau sính lễ sang hỏi cưới, là người vợ hợp pháp được pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng. Kẻ thứ ba, cũng là vợ, nhưng là vợ lẽ, là người đàn bà danh không chính, ngôn không thuận, luôn phải nấp sau bóng tối thì sao có thể đòi hỏi được đối xử công bằng.

Những ngày lễ tình nhân, quốc tế phụ nữ nhân tình sẽ dành để ở bên vợ con, gia đình. Họ sẽ công khai đặt nhà hàng sang trọng, mua bó hoa thật lớn và cả món quà đắt giá dành cho người vợ của mình. Trong khi đó, nhân tình sẽ phải ấm ức ôm điện thoại chờ mong một tin nhắn, chờ đối phương “xong nghĩa vụ” với gia đình mới nhín chút thời gian dành cho mình.

Không được chủ động liên lạc, không được làm phiền hay đòi hỏi quá đáng, không được tiết lộ với bất cứ ai về mối quan hệ của cả hai chính là những nguyên tắc mà vợ lẽ phải khắc cốt ghi tâm. Thiệt thòi là thế, nhục nhã là thế cớ sao chị em vẫn cam tâm tình nguyện làm tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác.

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Tiếng xấu cướp chồng người, làm con giáp thứ 13 sẽ khiến đàn bà phải sống trong tủi hổ, cả đời cũng không ngóc đầu lên được - Ảnh minh họa: Internet

Được tôn trọng

Đàn bà đừng tự lừa lọc chính bản thân mình, đừng nhân danh tình yêu để bao biện cho việc làm mà chính bạn cũng tự thấy trái khoáy, chướng tai gai mắt như giật chồng người. Khi mọi chuyện vẫn còn là bí mật, khi vợ của nhân tình và thiên hạ không ai hay biết thì bạn vẫn có thể sống an ổn, vẫn có thể đắm chìm trong men say tình ái với đàn ông có vợ.

Thế nhưng, chỉ cần mọi chuyện bại lộ, vợ cả tìm đến đánh ghen thì cả thiên hạ sẽ biết rõ nhân cách của bạn rẻ rúng như thế nào. Ánh mặt khinh thường, những lời mỉa mai, miệt thị là khó tránh khỏi.

Trong khi bạn đang xấu hổ, ê chề với miệng lưỡi thế gian thì người đàn ông mới đêm qua còn ái ân với bạn đã vội vàng cuốn gói khỏi đời bạn, yên ổn trở về làm người chồng ngoan bên vợ của họ.

Tiếng xấu cướp chồng người, làm con giáp thứ 13 sẽ khiến đàn bà phải sống trong tủi hổ, cả đời cũng không ngóc đầu lên được.

Nếu đã chấp nhận làm người thứ ba, đàn bà hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận 3 nỗi đau này

Nếu đã chấp nhận làm người thứ ba, đàn bà hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận 3 nỗi đau này

Đàn bà đừng vội hả hê vì có thể khiến đàn ông chạy theo mình, bởi dẫu cướp được chồng của người khác thì bạn mãi là người thứ ba, là kẻ chen ngang, không hơn không kém!

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Từ khóa:   kẻ thứ ba

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