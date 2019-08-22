Đàn bà chỉ thực sự khôn ngoan nếu họ làm được 3 điều này trong hôn nhân!

Phụ nữ yêu 22/08/2019 17:00

Nhờ làm được 3 điều này nên đàn bà khôn ngoan luôn hạnh phúc trong hôn nhân, được chồng nuông chiều, nhà chồng yêu thương, kiêng nể.

Dưới đây là 3 điều đàn bà khôn ngoan làm mỗi ngày để giữ cho hôn nhân hạnh phúc bền lâu, bạn đã làm được bao nhiêu trong số đấy?

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Đàn bà khôn ngoan hiểu rằng dẫu có thứ tha cho chồng ngoại tình thì cả đời này họ cũng không thể quên việc mình từng bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn bà khôn ngoan không đánh ghen

Bước chân vào hôn nhân, đàn bà khôn ngoan hay khờ dại đều mong có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, viên mãn. Ai cũng mong mình và đối phương sẽ ăn đời ở kiếp, bên nhau đến răng long đầu bạc vẫn sắt son một lòng.

Thế nhưng, nếu một ngày phát hiện người chồng bấy lâu nay mình tin tưởng, yêu thương ngoại tình thì cách hành xử của đàn bà khôn và đàn bà nông cạn lại rất khác nhau.

Nếu đàn bà dại không tiếc lời chửi bới, sỉ nhục và kể xấu chồng với thiên hạ, thậm chí tìm đến kẻ thứ ba để đánh ghen thì người vợ khôn ngoan lại khác. Cô ấy sẽ bình thản mà chấp nhận sự thật, đúng như câu “em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười”.

Nàng không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, không cho phép đối phương có cơ hội làm đau mình thêm lần nào nữa. Bởi lẽ, đàn bà thông minh hiểu rằng dẫu có thứ tha cho chồng ngoại tình thì cả đời này họ cũng không thể quên việc mình từng bị phản bội. Ép bản thân phải đối diện với tổn thương từng ngày là điều dù có "đánh chết" họ cũng không làm.

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Thay vì đi kiếm chuyện vừa mệt mỏi, gieo rắc thị phi và hứng lấy khẩu nghiệp thì kiếm tiền giúp đàn bà làm chủ đời mình, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà khôn ngoan không phí thời gian để nói xấu người khác

Một người đàn bà khôn ngoan không bao giờ xen vào chuyện riêng của người khác, không tiêu tốn thời gian vào việc tụm ba tụm bảy nói xấu sau lưng người mình không thích. Họ chỉ tập trung kiếm tiền, nỗ lực không ngừng đề gầy dựng sự nghiệp, để không ai có thể xem thường mình.

Nàng hiểu rằng, thay vì đi kiếm chuyện vừa mệt mỏi, gieo rắc thị phi và hứng lấy khẩu nghiệp thì kiếm tiền giúp đàn bà làm chủ đời mình, sung túc đủ đầy.

Chỉ cần có sự nghiệp vững vàng, đàn bà sẽ có tiếng nói trong gia đình, bình quyền với chồng. Nếu chấp nhận sống bám, ở nhà chồng nuôi thì không chỉ đánh mất chính mình, họ còn phải cắn răng chịu đựng mọi thói hư tật xấu của chồng mà chẳng dám ca thán nửa lời.

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Cách giữ chồng nhàn hạ, hiệu quả nhất chính là khiến chồng phải giữ vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà khôn ngoan vừa giữ nhan sắc vừa giữ chồng

Đàn bà khôn ngoan đủ tinh tế để hiểu rằng giữ chồng khư khư, bắt chồng phải khai báo với mình việc anh ấy đi đâu, với ai, làm gì sẽ khiến đối phương bức bối, khó chịu vô cùng. Càng bị kiểm soát đàn ông càng muốn bay nhảy, phản kháng mà làm điều có lỗi sau lưng vợ.

Cách giữ chồng nhàn hạ, hiệu quả nhất chính là khiến chồng phải giữ vợ. Chăm chỉ làm đẹp, chăm sóc bản thân chu đáo và không tiếc thời gian để vun đắp tình cảm vợ chồng là cách đàn bà khôn giữ gìn mái ấm của mình.

Chị em hãy nhớ, muốn đàn ông đối xử tốt với mình, trước tiên đàn bà hãy đối xử tử tế với bản thân.

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Đàn bà muốn chồng mê mình suốt đời thì đừng bao giờ nói 4 câu này

Đây là những câu nói làm tổn thương bạn đời, đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng thốt ra kẻo hôn nhân tan vỡ, vợ chồng chia ly.

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