Đàn bà muốn chồng mê mình suốt đời thì đừng bao giờ nói 4 câu này

Phụ nữ yêu 20/08/2019 16:54

Đây là những câu nói làm tổn thương bạn đời, đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng thốt ra kẻo hôn nhân tan vỡ, vợ chồng chia ly.

Muốn tránh cảnh hôn nhân tan vỡ, nhà tan cửa nát đàn bà đừng dại nói những lời này với chồng kẻo tự rước bất hạnh vào người.

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Đàn bà khờ dại làm tổn thương bạn đời bằng những câu nói mang tính sát thương sẽ vô tình khiến hôn nhân tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

1 “Anh mà được như chồng người ta thì đã khác”

Đàn bà lấy chồng, dù khôn hay dại cũng đừng mang chồng đi so sánh với đàn ông khác. Hãy nhớ rằng, ngay chính bạn cũng không thích bị mang ra so sánh với đàn bà khác, huống gì người có lòng tự trọng và sĩ diện như chồng.

Thay vì chăm chăm nhìn vào những khuyết điểm của chồng, đàn bà hãy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thế mạnh của anh ấy. Chồng bạn có thể không giàu có như chồng cô A, không lãng mạn như chồng cô B, không tâm lý như chồng cô C  nhưng anh ấy yêu bạn với cả tấm chân tình.

Đừng dại làm tổn thương bạn đời bằng những câu nói mang tính sát thương cao, nếu không đến khi “tức nước vỡ bờ” chàng sẽ buông tay bạn mà chẳng hề tiếc nuối.

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Chàng có thể chưa giàu vật chất, nhưng chỉ cần giàu ý chí thì vợ chồng bạn ắt có cuộc sống như ý - Ảnh minh họa: Internet

2. “Đời tôi bất hạnh mới gặp phải anh”

Hãy nhớ, cách giữ chồng khôn ngoan, đơn giản nhất là khuyến khích, khen ngợi và động viên chồng. Dẫu anh ấy không hoàn hảo, chưa phải là người chồng trong mộng nhưng chàng là mảnh ghép hoàn hảo nhất đời bạn.

Việc tỏ thái độ khinh thường, thất vọng trước chồng sẽ khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi, chán chường và áp lực vô cùng.

Đàn ông nào cũng mong sẽ làm người phụ nữ của mình hạnh phúc, có cuộc sống đủ đầy, sung túc. Chàng có thể chưa giàu vật chất, nhưng chỉ cần giàu ý chí thì vợ chồng bạn ắt có cuộc sống như ý.

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Lời nói ra sẽ không thể lấy lại được, làm đối phương đau lòng sẽ chẳng thể dùng vài câu mật ngọt có thể nguôi ngoai - Ảnh minh họa: Internet

3. “Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy anh làm chồng”

Vợ chồng chung sống với nhau dù hòa hợp đến mấy cũng khó tránh khỏi những bất hòa, xung đột. Những lúc nóng giận, hờn dỗi nhau chị em đừng dại thốt nên những lời khó nghe, chà đạp, xúc phạm bạn đời.

Không kiểm soát được cảm xúc của mình sẽ khiến bạn phải trả giá rất đắt. Lời nói ra sẽ không thể lấy lại được, làm đối phương đau lòng sẽ chẳng thể dùng vài câu mật ngọt có thể nguôi ngoai.

Nếu cứ bất cần, cố giành phần thắng về mình trong mọi chuyện thì sẽ có ngày chồng chán ngán mà “chạy dài”.

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Muốn ăn đời ở kiếp, bên nhau đến răng long đầu bạc bạn đừng mang hôn nhân ra làm trò đùa - Ảnh minh họa: Internet

4. “Mình ly hôn đi”

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả sự trân trọng, trách nhiệm và nhún nhường trong hành xử hàng ngày. Muốn ăn đời ở kiếp, bên nhau đến răng long đầu bạc bạn đừng mang hôn nhân ra làm trò đùa, hễ giận chồng lại đòi ly hôn.

Một khi bạn đã không trân trọng cuộc hôn nhân này, luôn hù dọa đối phương như thế thì đừng trách vì sao chồng chán chồng chê, chồng chạy theo nhân tình. 

Đàn bà cứ vô tư cho chồng 3 thứ này đừng hỏi tại sao đời mình khổ tâm

Đàn bà cứ vô tư cho chồng 3 thứ này đừng hỏi tại sao đời mình khổ tâm

Đã là đàn bà, dù là đàn bà dại hay khôn thì có “đánh chết” cũng không được cho chồng 3 thứ này. Nếu không, bạn đừng oán than rằng mình đã lấy nhầm chồng, chồng bạc bẽo vô tâm, xem thường vợ.

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Từ khóa:   cách giữ chồng hôn nhân bất hạnh

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